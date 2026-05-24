Ez a nyár kedvenc antioxidáns bombája és immunerősítő alapanyaga

Hogyha meg akarjuk nevezni a magyar konyha egyik jellegzetes, édes ízét, akkor valószínűleg hamar felmerül a bodza neve. Ez nem is véletlen, hisz a fekete bodza nem csupán karakteres ízével, de gyógyhatásával is kivívta a maga helyét a magyar konyhákban. Ideje alaposabban megismerni kedvenc nyári frissítőnk alapanyagát!
Bodza a gasztronómiában és a népi gyógyászatban
- A fekete bodza kedvelt eleme a népi gyógyászatnak magas antioxidáns és vitamintartalma miatt.
- Virágából teát, limonádét bogyójából lekvárt szoktak készíteni.
- Gyűjtésnél vigyázzunk, mert léteznek mérgező bodzafajok.
Nyári antioxidánsbomba
Kevés sokoldalúbb gyógynövény létezik a bodzánál, mivel nem csak virága, de termése, levele is felhasználható. Magas C-vitamin, illetve antioxidáns tartalma miatt kedvelt immunerősítő, de az oxidatív stressz csökkentésében is segít. Mivel vasban, foszforban, kalciumban, magnéziumban és káliumban gazdag, értékes ásványianyag-forrás. A bodza cseranyag, gyanta, illetve A-, K-vitamin tartalma szintén jótékony hatással van szervezetünkre, bogyóinak magas rosttartalma pedig az emésztést segíti.
Nem véletlen, hogy a fekete bodzát a legváltozatosabb betegségek kezelésére használták: tüdőbetegsége gyógyítottak vele, védi a csontokat, erősíti az érfalakat, de az öregedést is lassítja.
Antibakteriális hatása révén segít legyőzni a vírusokat, betegségeket, jó szolgálatot téve megfázás szezonban. Kedvelt izzasztószer, de vizelet és hashajtó hatása mellett sem mehetünk el.
Mikor virágzik a bodza?
Május közepétől június végéig hoz virágot a fekete bodza, melegebb tavaszokon ez valamivel korábban is bekövetkezhet. Virágok begyűjtését utaktól távol eső helyen érdemes megtenni, mivel jellegzetes ízét többek között a pollen adja. A már kinyílt, de még be nem barnult virágzatot kell egy jól szellőző kosárba gyűjteni, lehetőleg a derékig érő bokrokról.
Vigyázz a mérgező bodzával!
A gyógynövény mellett létezik egy mérgező alfaj is, a gyalogbodza, mely cianidokat tartalmaz, amik hányást, hasmenést, súlyosabb esetekben akár eszméletvesztést is okozhatnak. Azért veszélyes ez a növény mert könnyű összetéveszteni ártalmatlan rokonával. Mutatjuk, mikre kell figyelni:
- Júniustól augusztusig virágzik.
- A fekete bodzával ellentétben lágyszárú.
- Virágainak kárminpiros a portokja (a fekete bodza esetén sárga).
- Termései tömöttek, felfele állnak.
- Levelei, levélszélei keskenyebbek.
Fontos hangsúlyozni, hogy hőkezelés nélkül a fekete bodza szára, levelei, bogyói is mérgezőek lehetnek!
Egészség a poharadban – receptek bodzával
Hogyha nem csak egészségesek akarunk lenni, de még ínycsiklandó ízekre is vágyunk, hoztunk két szuper bodzás receptet.
Bodza limonádé recept
Hozzávalók:
- 10-12 db bodzavirágzat
- 200 ml víz
- 2 db citrom leve
- cukor vagy méz ízlés szerint
- citromkarika, menta a díszítéshez
Bodza limonádé elkészítése:
1. Rázzuk le a bodzavirágokat, hogy ne maradjanak rajtuk bogarak.
2. Karikázzuk fel a citromokat.
3. Tegyük a megtisztított virágokat egy kancsóba, öntsünk rá hideg vizet, tegyük bele a citromkarikákat, adjuk hozzá a mézet vagy cukrot és keverjük el.
4. Tegyük 1-2 napra a hűtőbe, időnként keverjük meg.
5. Szűrjük át bodzás limonádénkat, csavarjuk bele a citromok levét, majd hidegen tálaljuk.
Amennyibe viszont egy fokkal extrább ínyenc népi gyógyszerre vágyunk, akkor érdemes kipróbálni a bodza lekvárt.
Bodza lekvár recept
Hozzávalók:
- 1 kg érett bodzabogyó szár nélkül
- 300 g cukor
- 2 dl víz
Bodza lekvár készítése
1. Szedjük le a bogyókat a szárakról, majd alaposan mossuk meg.
2. A cukrot és vizet főzzük sűrű sziruppá.
3. Turmixoljuk le a bodzabogyókat, majd szűrőn passzírozzuk át, hogy ne maradjon benne mag.
4. Az így kapott pépet adjuk hozzá a cukros sziruphoz, majd közepes lángon, gyakori kevergetés mellett főzzük sűrű lekvárrá.
5. Közben készítsük elő az üvegeket: a kupakot és lekváros üveget tegyük 15 percre forró vízbe, majd vegyük ki.
6. Tegyük lekvárunkat hőkezelt üvegekbe, csavarjuk rá a kupakot, majd 5 percre állítsuk fejre.
7. Bebugyolálva a dunsztban hagyjuk kihűlni.
Bodza, az egészséges gasztronómiai csoda
Kevés növény létezik, ami olyan sokoldalúan felhasználható a gyógyászatban és gasztronómiában, mint a bodza. Vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, nem utolsósorban ízekben gazdag. Ideje elővenni a régi szakácskönyveket!
