Ez a nyár kedvenc antioxidáns bombája és immunerősítő alapanyaga

Hogyha meg akarjuk nevezni a magyar konyha egyik jellegzetes, édes ízét, akkor valószínűleg hamar felmerül a bodza neve. Ez nem is véletlen, hisz a fekete bodza nem csupán karakteres ízével, de gyógyhatásával is kivívta a maga helyét a magyar konyhákban. Ideje alaposabban megismerni kedvenc nyári frissítőnk alapanyagát!

Amellett, hogy finom, a bodza kedvelt gyógynövény is.

Forrás: Getty Images

Bodza a gasztronómiában és a népi gyógyászatban A fekete bodza kedvelt eleme a népi gyógyászatnak magas antioxidáns és vitamintartalma miatt.

Virágából teát, limonádét bogyójából lekvárt szoktak készíteni.

Gyűjtésnél vigyázzunk, mert léteznek mérgező bodzafajok.

Nyári antioxidánsbomba

Kevés sokoldalúbb gyógynövény létezik a bodzánál, mivel nem csak virága, de termése, levele is felhasználható. Magas C-vitamin, illetve antioxidáns tartalma miatt kedvelt immunerősítő, de az oxidatív stressz csökkentésében is segít. Mivel vasban, foszforban, kalciumban, magnéziumban és káliumban gazdag, értékes ásványianyag-forrás. A bodza cseranyag, gyanta, illetve A-, K-vitamin tartalma szintén jótékony hatással van szervezetünkre, bogyóinak magas rosttartalma pedig az emésztést segíti.

Nem véletlen, hogy a fekete bodzát a legváltozatosabb betegségek kezelésére használták: tüdőbetegsége gyógyítottak vele, védi a csontokat, erősíti az érfalakat, de az öregedést is lassítja.

Antibakteriális hatása révén segít legyőzni a vírusokat, betegségeket, jó szolgálatot téve megfázás szezonban. Kedvelt izzasztószer, de vizelet és hashajtó hatása mellett sem mehetünk el.

Mikor virágzik a bodza?

Május közepétől június végéig hoz virágot a fekete bodza, melegebb tavaszokon ez valamivel korábban is bekövetkezhet. Virágok begyűjtését utaktól távol eső helyen érdemes megtenni, mivel jellegzetes ízét többek között a pollen adja. A már kinyílt, de még be nem barnult virágzatot kell egy jól szellőző kosárba gyűjteni, lehetőleg a derékig érő bokrokról.

Vigyázz a mérgező bodzával!

A gyógynövény mellett létezik egy mérgező alfaj is, a gyalogbodza, mely cianidokat tartalmaz, amik hányást, hasmenést, súlyosabb esetekben akár eszméletvesztést is okozhatnak. Azért veszélyes ez a növény mert könnyű összetéveszteni ártalmatlan rokonával. Mutatjuk, mikre kell figyelni:

Júniustól augusztusig virágzik.

A fekete bodzával ellentétben lágyszárú.

Virágainak kárminpiros a portokja (a fekete bodza esetén sárga).

Termései tömöttek, felfele állnak.

Levelei, levélszélei keskenyebbek.

Fontos hangsúlyozni, hogy hőkezelés nélkül a fekete bodza szára, levelei, bogyói is mérgezőek lehetnek!

Egészség a poharadban – receptek bodzával

Hogyha nem csak egészségesek akarunk lenni, de még ínycsiklandó ízekre is vágyunk, hoztunk két szuper bodzás receptet.