Halálos ítélet a fogaidnak – Népszerű nyári ital teheti tönkre a mosolyodat

Sokan – nem is alaptalanul – a kólát tartják a fogak legvérmesebb ellenségének. Van azonban egy nyári frissítő, ami még ennél is nagyobb pusztítást képes végezni fogazatunkon. Sokan rajonganak érte, elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, pedig olyan, mintha direkt a fogak tönkretételére fejlesztették volna ki. Mégis, melyik nyári italról van szó?

Forrás: iStockphoto

Fogroncsoló nyári ital Egy savas, jellemzően magas cukortartalmú, jeges nyári ital gyilkolja fogainkat.

Kellő körültekintéssel elkerülhetjük fogaink romlását.

Frissítő nyári fognyűvő innivaló

Kinek ne esne jól a nyári forróságban egy édes, frissítő hideg ital? A fogainknak biztosan nem. Sokak kedvence a jegeskávé, nem is alaptalanul: kellemesen hűt, az édes és keserű ízek páratlanul keverednek benne, ráadásul még fel is pörget. Igen ám, csakhogy ha megnézzük összetevőit, olyan mintha direkt fogaink rombolására állították volna össze a receptet, Dr. Deepa Chopra, a White Dental fogorvosa szerint.

Frissítőbbnek tűnhet, de fogászati szempontból roppant káros lehet, különösen akkor, ha lassan, hosszú időn keresztül fogyasztjuk.

Magas savtartalma eleve károsítja a fogzománcot, amit csak fokoznak a hozzáadott cukros szirupok. Ezt a negatív hatást pedig megfejeli a jeges hőmérséklet, ami miatt nem csak elvékonyodhat, akár fizikailag is sérülhet a fogzománc.

Ha ez nem lenne elég, itt van még a jegeskávé fogyasztásának módja: a presszókávéval ellentétben - amit szinte azonnal felhörpintünk - a hideg italt egész nap kortyolgatjuk. Ezzel folyamatosan bombázzuk fogzománcunkat, ami valóságos fogászati rémálommá teszi a frissítő nedűt. Fogérzékenységet, szuvasodást, fogeróziót, a fogzománc elvékonyodását veszélyeztetjük vele, Dr. Chopra szerint.

A fogzománc nem regenerálódik, ha egyszer elkopik. A savas italok, például a jegeskávé rendszeres fogyasztása lassan lebonthatja ezt a védőréteget, így a fogak sebezhetőbbé válnak.

Így idd a jegeskávét fogbarát módon!

Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor örökre le kell mondani a jegeskávéról, mindössze a fogyasztás módját kell megváltoztatni. Első körben érdemes elhagyni belőle a finomított cukrot és a szirupokat, használjunk helyette édesítőket. Érdemes rövidebb idő alatt meginni, persze vigyázva, nehogy megfájduljon a torkunk. Miután pedig elfogyasztottuk, öblítsünk sima, szénsavmentes vízzel, ahogy a fogmosással is várjunk legalább fél órát.

Fogak réme, jegeskávé a neved! Magas sav és cukortartalma, valamint rendkívüli hidegsége miatt fogászati szempontból rettentő káros nyári ital a jegeskávé. Azonban kellő körültekintéssel és az egészségesebb verziókkal elkerülhetjük fogaink idő előtti romlását és még a nyári frissítő italról sem kell lemondanunk.

