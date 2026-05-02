Mit eszik egy nap alatt Justin Bieber? Kipróbáltuk a popsztár 24 órás étrendjét

Fényderült a Coachella egyik legnagyobb sztárjának az étrendjére. Justin Bieber nem aprózza el, de ezt a napi menüt akár te is könnyedén elkészítheted, miközben lepörgeted a Baby albumot.

Egy TikToker nemrég azzal robbantotta fel a platformot, hogy bemutatta, mit eszik egy átlagos napon Justin Bieber. Spoiler: nincs benne se aranyporos smoothie vagy extrém hollywoodi diéta. Sőt, a menü inkább hasonlít egy jól összerakott hétköznapi étkezésre, csak egy popsztár prezentációjában.

A videó szerint Bieber napja klasszikus, fehérjedús reggelivel indul, majd egy kiadós tésztás ebéddel folytatódik. Délután jön egy energiadús smoothie, este pedig egy egyszerű, de tápláló és egészséges lazacos vacsora.

Ha kíváncsi vagy, hogyan nézne ki a napod, ha egy napig úgy ennél, mint Justin Bieber, mutatjuk a teljes menüt receptekkel.

Reggeli: tojás, avokádó és bacon

A popsztár reggelije kifejezetten egyszerű, mégis laktató: két tükörtojás, avokádó, pirítós és egy kis bacon.

Hozzávalók:

2 tojás

1 avokádó

1 szelet toast kenyér (két félbevágva)

2 szelet bacon

só, bors

Elkészítés:

Egy serpenyőben süsd ropogósra a bacont, majd ugyanabban a serpenyőben készíts két tükörtojást. Pirítsd meg a kenyeret, az avokádót pedig villával enyhén törd össze, majd sózd, borsozd. A pirítósra jöhet az avokádó, mellé a tojás és a bacon. Egyszerű, gyors, és meglepően tápláló kezdés a naphoz.

Ebéd: spagetti darált marhával és burratával

Ebédre a TikTok-videó szerint Bieber egy igazi komfortételt választ: paradicsomos darált marhás spagettit, tetején krémes burratával.

Hozzávalók:

200 g darált marhahús

fél lilahagyma

1 paradicsom

2 evőkanál paradicsompüré

só, bors

80–100 g spagetti tészta

1 burrata

Elkészítés:

A felaprított lilahagymát kevés olajon pirítsd meg, majd add hozzá a darált marhát. Sózd, borsozd, és pirítsd pár percig. Ezután mehet bele az apróra vágott paradicsom és a paradicsompüré. Közben főzd ki a spagettit sós vízben. A kész tésztát keverd össze a szósszal, majd a tetejére helyezz egy burratát. Krémes, laktató és meglepően éttermi hangulatú.