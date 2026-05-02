Mit eszik egy nap alatt Justin Bieber? Kipróbáltuk a popsztár 24 órás étrendjét

Fényderült a Coachella egyik legnagyobb sztárjának az étrendjére. Justin Bieber nem aprózza el, de ezt a napi menüt akár te is könnyedén elkészítheted, miközben lepörgeted a Baby albumot.
Egyél úgy 24 óráig, mint Justin Bieber – TikTokon a kiszivárgott napi menü, receptekkel
- Egy TikToker bemutatta, mit eszik egy nap Justin Bieber.
- A menü meglepően egyszerű.
- Mutatjuk a pontos recepteket is, ha kipróbálnád a popsztár étrendjét.
Egy TikToker nemrég azzal robbantotta fel a platformot, hogy bemutatta, mit eszik egy átlagos napon Justin Bieber. Spoiler: nincs benne se aranyporos smoothie vagy extrém hollywoodi diéta. Sőt, a menü inkább hasonlít egy jól összerakott hétköznapi étkezésre, csak egy popsztár prezentációjában.
A videó szerint Bieber napja klasszikus, fehérjedús reggelivel indul, majd egy kiadós tésztás ebéddel folytatódik. Délután jön egy energiadús smoothie, este pedig egy egyszerű, de tápláló és egészséges lazacos vacsora.
Ha kíváncsi vagy, hogyan nézne ki a napod, ha egy napig úgy ennél, mint Justin Bieber, mutatjuk a teljes menüt receptekkel.
Reggeli: tojás, avokádó és bacon
A popsztár reggelije kifejezetten egyszerű, mégis laktató: két tükörtojás, avokádó, pirítós és egy kis bacon.
Hozzávalók:
- 2 tojás
- 1 avokádó
- 1 szelet toast kenyér (két félbevágva)
- 2 szelet bacon
- só, bors
Elkészítés:
Egy serpenyőben süsd ropogósra a bacont, majd ugyanabban a serpenyőben készíts két tükörtojást. Pirítsd meg a kenyeret, az avokádót pedig villával enyhén törd össze, majd sózd, borsozd. A pirítósra jöhet az avokádó, mellé a tojás és a bacon. Egyszerű, gyors, és meglepően tápláló kezdés a naphoz.
Ebéd: spagetti darált marhával és burratával
Ebédre a TikTok-videó szerint Bieber egy igazi komfortételt választ: paradicsomos darált marhás spagettit, tetején krémes burratával.
Hozzávalók:
- 200 g darált marhahús
- fél lilahagyma
- 1 paradicsom
- 2 evőkanál paradicsompüré
- só, bors
- 80–100 g spagetti tészta
- 1 burrata
Elkészítés:
A felaprított lilahagymát kevés olajon pirítsd meg, majd add hozzá a darált marhát. Sózd, borsozd, és pirítsd pár percig. Ezután mehet bele az apróra vágott paradicsom és a paradicsompüré. Közben főzd ki a spagettit sós vízben. A kész tésztát keverd össze a szósszal, majd a tetejére helyezz egy burratát. Krémes, laktató és meglepően éttermi hangulatú.
Nasi: bogyós smoothie mogyoróvajjal
Délután egy gyors smoothie következik, ami energiát ad a kövi albumhoz.
Hozzávalók:
- 1 marék bogyós gyümölcs (áfonya, málna vagy eper)
- 1 evőkanál mogyoróvaj
- 2 dl tej
Elkészítés:
Tedd az összes hozzávalót turmixgépbe, majd mixeld simára. Ha sűrűbb állagot szeretnél, adhatsz hozzá egy kis jeget is. Egyszerű, krémes és tökéletes délutáni energiafrissítés.
Vacsora: lazac sült krumplival
A nap végén egy klasszikus, fehérjedús vacsora kerül az asztalra: lazac és fűszeres sült krumpli.
Hozzávalók:
- 1 lazacfilé
- 2 közepes krumpli
- fél hagyma
- 1 evőkanál olaj
- só, bors, paprika
Elkészítés:
A krumplit vágd fel hasábokra, keverd össze olajjal és fűszerekkel, majd süsd 200 °C-os sütőben körülbelül 25 percig. A lazacot sózd, borsozd, és serpenyőben vagy sütőben süsd meg. A hagymát vékonyra szeletelve a krumplihoz is adhatod sütés közben.
Az eredmény egy egyszerű, mégis kiegyensúlyozott vacsora.
