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Zöldségek, pókerparti és emeletes tollboák: ezek voltak az idei Ascot Derby legjobb kalapjai

PA Wire - Mike Egerton
elit kör kalapok lóverseny Royal Ascot
Klusovszki Kíra
2026.06.19.
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A híres brit lóverseny legszembetűnőbb elemei kétségkívül az arisztokrácia fején díszelgő extravagáns kalapok. Az Ascot Derby résztvevői minden évben újabb és újabb szembetűnő fejdíszekkel próbálják meg túlszárnyalni az előző évi kollekciókat.

Bár az Ascot Derby vitathatatlanul Nagy-Britannia legnívósabb lóversenye, a világ figyelmét évről évre mégsem a pályán száguldó lovak, sokkal inkább a brit elit által viselt extravagáns kalapok vonják magukra. Miközben a meghívott vendégek rendre harsány, olykor bizarr dizájnelemekkel is kísérleteznek, addig a brit királyi család tagjai a visszafogott, kifinomult eleganciát képviselik az eseményen. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg összeöltöztek a 2026-os Ascot Derbyn.
Katalin hercegné és Vilmos herceg például tökéletes összhangban érkeztek az Ascot Derby eseményére, ahol a hercegné elegáns, sárga kalapkölteményéhez és ruhájához illően a herceg egy pontosan ugyanolyan árnyalatú virágot tűzött az öltönyére. 
Forrás: Northfoto
  • A Royal Ascot lovas derby a brit elit egyik legkedveltebb eseménye. 
  • Évről évre olyan extravagáns kalapokkal koronázzák megjelenésüket a résztvevők, amik mindenki figyelmét felkeltik. 
  • Galérián mutatjuk az idei év legkülönlegesebb darabjait. 

Hónapokig tartó tervezés áll az Ascot Derbyn viselt extravagáns kalapok mögött

Bár az angol felső tízezer alapvetően a visszafogottságáról híres, a Royal Ascot eseményen a különleges kalapjaikkal mégis évről évre magukra vonják a közfigyelmet.

A legelkötelezettebb viselők kalapkölteményeiből jól látszik, hogy bizony nem az utolsó pillanatban ugrottak be egy szalonba: mindent előre megterveztek, és semmit sem bíztak a véletlenre a fejfedőik készítésével kapcsolatban.

Már hónapokkal az esemény előtt leadják a megrendelésüket a legnevesebb brit kalapkészítőknek, az extravagáns kérések között pedig sokszor kifejezetten bohókás, egyedi darabok is helyet kapnak. A brit felső kör tagjai még a ruháikat is ezekhez az előre kigondolt kalapokhoz igazítják, és minden esetben a megálmodott fejfedőhöz öltöznek.

Míg a kalapok dizájnjának és formájának meghatározásához az hölgyek szabad kezet kapnak, addig a méretüket és a viselésüket szigorú királyi etikett szabályozza.

Ez már csak azért is komoly feladat, mert a hatalmas tollak, virágkompozíciók vagy műanyag építmények amellett, hogy kirívóak, még elképesztő nehezek is. A hölgyeknek így a rendezvény előtt a viselkedést és a mozgást is meg kell tanulniuk, nehogy a forgatagban véletlenül megsérüljön a méregdrága kalapjuk. 

A lóversenyen egészen különleges darabok is felbukkannak

A tervezők és a vendégek fantáziája nem ismer határokat. Az előző években láthattunk már akár egy teljes angol reggelit, óriási madárkalitkát vagy komplett lóversenypályát is a fejeken, azonban a 2026-os évben még önmagukat is túlszárnyalták a hölgyek.

 Az idei év legextravagánsabb kalapjai között olyan egyedi darabok is megjelentek, mint a teljes pillangómezővé alakított fejdísz, a kalap belsejében egy kövön futó gyík, vagy éppen egy kártyapaklit ábrázoló kreatív kreáció.

Voltak olyan exkluzív fejdíszek is, amiket teljesen beborított a tollboa, az egyik résztvevő fején pedig egy egész boavonulat tornyosult. A divatos darabok közé néhányan még a gasztronómiát is beépítették, így a közönség cseresznyét, répát és padlizsánt ábrázoló kalapokat is megcsodálhatott. 

A királyi elit tagjai azonban most is visszafogottra vették a figurát, az extra, kirívó megjelenés helyett az előző évekhez mérten inkább elegánsabb darabokkal tették teljessé a megjelenésüket. 

Kattints a képre a galériáért! Ezek voltak a 2026-os Royal Ascot extravagáns kalapjai: 

Nagyméretű, szirmokkal dekorált kalapot visel egy hölgy a 2026-os Royal Ascot lóversenyen.
Pillangókkal díszített virágot ábrázoló kalapban jelent meg egy hölgy a 2026-os Royal Ascot lóversenyen.
Zöldségeket és gyümölcsöket ábrázoló kalapokat is viseltek a hölgyek a 2026-os Ascot Derby-n.
Élő virágcsokorra emlékeztető fejdíszt is viseltek a hölgyek.
A kisgyíkot ábrázoló fejfedő az Ascot Derby idei szezonjának egyik legegyedibb darabja volt.
A teáscsésze motívumot rendre felhasználja a brit elit, most az egyik hölgy kártyapaklikkal díszítette a hagyományos csészét.
A tollboa egy visszatérő klasszikusnak számít az Ascot Derbyn, a tervezők és a vendégek előszeretettel használják ezt az anyagot, hogy méglátványosabbá tegyék a megjelenésüket.
A zöldségek mellett a gyümölcsök is megelevenültek az Ascot Derbyn.
A habos-babos, fodros és tüllös kalapok állandó szereplői az Ascot Derbinek.
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A feltűnő, rózsaszín tollakkal és sziromszerű díszítéssel ékesített kalap az esemény egyik legkülönlegesebb, legszebb darabja volt.
Northfoto

Erre a galériára kattintva a 2025-ös Royal Ascot kalapjait csodálhatod meg:

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A 2025-ös Royal Ascot kalapjaitól káprázik a szemünk
WireImage

Ezek Katalin hercegné szettjei:

Royals at Royal Ascot
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Royal Ascot - Day four
Royals attend the Royal Ascot Day Four races, Ascot, UK.
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Katalin szettjei a Royal Ascoton, 2016
Adrian DENNIS / AFP

Ezek pedig korábbi, 2018-as feltűnő kalapok:

Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
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Kalapmustra: grandiózus és ízléses darabok a Royal Ascotról
Forrás: Getty Images

 

 

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