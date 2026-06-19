Zöldségek, pókerparti és emeletes tollboák: ezek voltak az idei Ascot Derby legjobb kalapjai

Bár az Ascot Derby vitathatatlanul Nagy-Britannia legnívósabb lóversenye, a világ figyelmét évről évre mégsem a pályán száguldó lovak, sokkal inkább a brit elit által viselt extravagáns kalapok vonják magukra. Miközben a meghívott vendégek rendre harsány, olykor bizarr dizájnelemekkel is kísérleteznek, addig a brit királyi család tagjai a visszafogott, kifinomult eleganciát képviselik az eseményen.

Katalin hercegné és Vilmos herceg például tökéletes összhangban érkeztek az Ascot Derby eseményére, ahol a hercegné elegáns, sárga kalapkölteményéhez és ruhájához illően a herceg egy pontosan ugyanolyan árnyalatú virágot tűzött az öltönyére.

Forrás: Northfoto

A Royal Ascot lovas derby a brit elit egyik legkedveltebb eseménye.

Évről évre olyan extravagáns kalapokkal koronázzák megjelenésüket a résztvevők, amik mindenki figyelmét felkeltik.

Galérián mutatjuk az idei év legkülönlegesebb darabjait.

Hónapokig tartó tervezés áll az Ascot Derbyn viselt extravagáns kalapok mögött

Bár az angol felső tízezer alapvetően a visszafogottságáról híres, a Royal Ascot eseményen a különleges kalapjaikkal mégis évről évre magukra vonják a közfigyelmet.

A legelkötelezettebb viselők kalapkölteményeiből jól látszik, hogy bizony nem az utolsó pillanatban ugrottak be egy szalonba: mindent előre megterveztek, és semmit sem bíztak a véletlenre a fejfedőik készítésével kapcsolatban.

Már hónapokkal az esemény előtt leadják a megrendelésüket a legnevesebb brit kalapkészítőknek, az extravagáns kérések között pedig sokszor kifejezetten bohókás, egyedi darabok is helyet kapnak. A brit felső kör tagjai még a ruháikat is ezekhez az előre kigondolt kalapokhoz igazítják, és minden esetben a megálmodott fejfedőhöz öltöznek.

Míg a kalapok dizájnjának és formájának meghatározásához az hölgyek szabad kezet kapnak, addig a méretüket és a viselésüket szigorú királyi etikett szabályozza.

Ez már csak azért is komoly feladat, mert a hatalmas tollak, virágkompozíciók vagy műanyag építmények amellett, hogy kirívóak, még elképesztő nehezek is. A hölgyeknek így a rendezvény előtt a viselkedést és a mozgást is meg kell tanulniuk, nehogy a forgatagban véletlenül megsérüljön a méregdrága kalapjuk.

A lóversenyen egészen különleges darabok is felbukkannak

A tervezők és a vendégek fantáziája nem ismer határokat. Az előző években láthattunk már akár egy teljes angol reggelit, óriási madárkalitkát vagy komplett lóversenypályát is a fejeken, azonban a 2026-os évben még önmagukat is túlszárnyalták a hölgyek.

Az idei év legextravagánsabb kalapjai között olyan egyedi darabok is megjelentek, mint a teljes pillangómezővé alakított fejdísz, a kalap belsejében egy kövön futó gyík, vagy éppen egy kártyapaklit ábrázoló kreatív kreáció.

Voltak olyan exkluzív fejdíszek is, amiket teljesen beborított a tollboa, az egyik résztvevő fején pedig egy egész boavonulat tornyosult. A divatos darabok közé néhányan még a gasztronómiát is beépítették, így a közönség cseresznyét, répát és padlizsánt ábrázoló kalapokat is megcsodálhatott.

A királyi elit tagjai azonban most is visszafogottra vették a figurát, az extra, kirívó megjelenés helyett az előző évekhez mérten inkább elegánsabb darabokkal tették teljessé a megjelenésüket.

Kattints a képre a galériáért! Ezek voltak a 2026-os Royal Ascot extravagáns kalapjai: