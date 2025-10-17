A 360 Design Week megnyitóján jártunk: ahol a múlt és a jövő egy közös térben fonódik össze

Belépni a 360 Design Week idei kiállítására olyan volt, mint egy párhuzamos világ kapuján átlépni. A fények tompán vibráltak, a tárgyak mintha lélegeztek volna, és a tér – a maga labirintusszerű szerkezetével – teljesen magába szippantott minket. Ez nem csupán egy design volt, hanem egyfajta kollektív emlék és jövőkép egyszerre.

Ilyen volt a 360 Design Week - Boldizajn Hetti

Forrás: Budapest Design Week

360 Design Week: ahol a múlt és a jövő egymásba fonódik

A Budapest Design Week központi eseménye idén is azt a kérdést feszegette, hogy hol húzódik a határ művészet, technológia és ember között – és ha már egyszer megtaláltuk, miért is ne mosnánk el újra? A Fluid Boundaries, vagyis „Folyékony határok” mottó minden egyes installációban életre kelt.

A tér, ami gondolkodik

A kurátori koncepció szerint a 360 Design Budapest idén nemcsak a jelenről, hanem a múltról is szól – de nem nosztalgikusan, hanem újraértelmezve azt. A kortárs alkotások a múlt iparművészeti darabjaival léptek párbeszédbe, így a kiállítás nemcsak megmutat, hanem mesél is.

A tér építészeti kialakítása ezt a gondolatot erősítette: labirintusszerű folyosók, áttört terek és váratlan megállópontok vezetnek végig egy folyton mozgó, vizuális narratíván. A látogató nem pusztán néző, hanem résztvevő is. Minden lépéssel új perspektíva, új jelentés születik.

Ez az organikus térélmény teszi igazán elevenné a 360 Design Weeket. Nem volt előre kijelölt útvonal, sem egyértelmű eleje vagy vége – ahogy a designban sincs végső válasz, csak újabb kérdések.

Alkotások, amik érzéseket keltenek

A kiállított tárgyak között sétálva az ember könnyen elvesztette az időérzékét. Egyik pillanatban egy virágzó lámpa fényében állt, amely a természet és a technológia kapcsolatát idézte meg, a másikban egy geometrikus szőnyeg színei szippantották be, mintha digitális festményen lépkedne.

David Salamon Art Design Diptichon a Fear Uncertainty sorozatból

Forrás: Budapest Design Week

A pandémia emlékei is megjelentek, de csak finoman. Elzártságot és újrakezdést idéző formák, átlátszó anyagok, amelyek mögött mégis ott volt a remény. A design itt nemcsak díszlet, hanem terápia is egyben. Egyfajta közös gyógyulás a kollektív emlékezeten keresztül.