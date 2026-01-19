Elérkezett a Blue Monday − Így vészelheted át az év legszomorúbb napját

Hallottál már az év érzelmileg legmegterhelőbb napjáról? Amikor a fényekkel, családi beszélgetésekkel és pihenéssel teli ünnepi időszak elmúlik, és elérkezik a január szürke, fagyos hónapja, egy kicsit talán te is kevésbé érzed a motiváció hívogató szavát. Persze az elején próbálsz táplálkozni a decemberi élményekből, de ez bizony gyakran épp a Blue Monday napján fullad ki.

Nem kell, hogy az év legszomorúbb napja, a Blue Monday maga alá temessen.

Az év legszomorúbb napja, a Blue Monday

A karácsony és a szilveszter már távolról figyel, miközben megpróbálod újra felvenni a hétköznapok ritmusát. A napfény kevés, a tavasz még messze van, nincs se ünnep, se remény. Januárban teljesen természetes, ha fáradtabbnak, kedvetlenebbnek érzed magad, ami legtöbbször meg sem közelíti a depresszió tüneteit, csupán egy átmeneti állapot, a tél sajátja. Azonban van egyfajta kollektív íve a lehangolódásnak, amely január harmadik hétfőjén tetőzik.

A Blue Mondayt – ami idén január 19-re esik – az év legdepressziósabb napjaként szokták emlegetni. Az elmélet szerint ilyenkor egyszerre hathat rád a karácsony utáni üresség, az újévi fogadalmak elhalványulása, az anyagi aggodalmak és a téli szürkeség. Fontos azonban tudnod, hogy a Blue Monday inkább egy jól hangzó fogalom, mint tudományosan alátámasztott jelenség. A téli rossz hangulat viszont nagyon is valós lehet.

A januári depresszió legyőzhető.

Mit tehetsz a Blue Monday-hatás csökkentéséért?

Mielőtt magadra húznád otthon a takarót, és elindítanád a „szomorú vagyok” lejátszási listádat, itt van pár tanács, amit érdemes lehet megfogadnod ezen az igen borús napon. Segíthet, ha tudatosan beiktatsz valami apró örömöt a napodba. A kedvenc reggelid, egy rövid séta még világosban, vagy egy üzenet valakinek, akivel jólesik beszélgetni. Ilyenkor különösen hatékony hangulatjavító lehet a mozgás, még akkor is, ha csak pár percre van energiád.

Ezen a depresszív energiákkal bővelkedő napon az is fontos, hogyan beszélsz magaddal. A túlzott önkritika és a „már most kudarc ez az év” típusú gondolatok könnyen tovább mélyíthetik a lehangoltságot. Próbáld kisebb részekre bontani a feladataidat, és engedd meg magadnak a lassabb tempót. Egy nyugodt este egy jó filmmel vagy egy meleg fürdővel, különösen ma nem időpazarlás, inkább tudatos feltöltődés.

Mi az a Blue Monday, és hogyan védekezhetsz ellene? Január harmadik hétfője, vagyis az év legszomorúbb napja nem végzet, inkább figyelmeztetés. Az ünnepi időszak lezártával ugyanis sokkal érzékenyebbé válhatsz lelkileg. Némi odafigyeléssel, és az önmagad iránti türelemmel azonban sokkal könnyebb átlendülni ezen a napon. Ne feledd: a tél nem tart örökké, és minden nappal közelebb kerülünk a világosabb időszakhoz.

Ha úgy érzed, a rossz hangulat túl mély vagy tartós, fontos tudnod, hogy van segítség. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat a 06-80-810600 számon a nap 24 órájában, ingyenesen és anonim módon hívható.

