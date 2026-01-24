Nőtársak figyelem, ezt az 5 pontból álló csajos kódexet mindenkinek be kellene tartani

Nőként élni nem azt jelenti, hogy versenyezzünk egymással, hiába is sugallja ezt a mai modern társadalom. Legyen a női viselkedés alapja újra az összetartás, amiben ez az 5 alapszabály nagyon sokat segíthet.

A szolidáris női viselkedés öt alapszabálya.

Forrás: Shutterstock

Miért kell a női viselkedést kódexbe foglalni?

A hatalmas egyenrangúságban, amit a szüfrazsettek harcoltak ki nekünk, gyakran elfelejtjük mit is jelent az összetartás. Az olyan sztereotípiák, mint például, hogy a női munkatársakkal képtelenség együtt dolgozni, a féltékenység és a vetélytárskép, amit a társadalom injektál belénk, mind meghatározzák az általános női viselkedést. Nem, most nem arról beszélünk, ahogy a férfiakhoz állunk, hanem arról, ahogy egymáshoz. Mintha örök riválisok lennénk, pedig valójában az igazi erőnk abban rejlik, hogy megtartjuk és felemeljük egymást − ahogy a sikeres női vezetők is teszik. Ez a kódex, amely a YourTango gyűjtéséből inspirálódott, nem egy szigorú szabályrendszer, inkább olyan alapelvek összessége, amelyek abban segítenek, hogy ne fordítsuk egymás ellen a saját energiánkat.

Ha mi, nők nem támogatjuk egymást, mit várunk a férfiaktól?

Forrás: Shutterstock

1. Ha segíthetsz, segíts!

Ha egy nő bajban van, nyújts segítő kezet, mindegy, hogy ismered-e. Legyen szó akár egy kellemetlen helyzetről egy szórakozóhelyen, vagy egy egészségügyi vészhelyzetről, egyszerűen ott kell állnunk egymás mellett. A női szolidaritást ne attól tedd függővé, hogy barátnők vagytok-e.

2. Csak akkor tegyél negatív megjegyzést a kinézetére, ha azon tud változtatni

Ha észreveszel egy kis sminkbakit az arcán, gyűrődést a ruháján, égnek meredő hajszálakat a tökéletes frizurájában, és ezek gyorsan javíthatóak, akkor jelezd, de diszkréten. Minden más megjegyzés csak felesleges bántás lenne. A valódi támogatást nem a kritizálásban találjuk meg, hanem abban, hogy segítünk a másiknak jól érezni magát.

3. Bókot, ha van rá okod

Ne hidd, hogy ezt csak a férfiaktól várhatjuk el. Egy őszinte, kedves megjegyzés − tehát nem szépen becsomagolt sértés − a cipőjére, a hajszínére vagy a ruhájára neked nem kerül semmibe, számára azonban hatalmas önbizalomlöketet nyújthat. Ideje lenne rögzítenünk magunkban, hogy nem egymás ellen vagyunk. A női összetartás egyik legegyszerűbb formája pedig az, ha elismerjük a másik szépségét és energiáját.

4. Tartsd tiszteletben, amit megoszt veled

Ha valaki megosztja veled a titkát, kezeld úgy, mintha a sajátod lenne. A női szövetség egyik alapja ugyanis az, hogy a kimondott szavak nem kerülnek ki a körből. Ne adj alapos az áskálódós nők sztereotípiájának.

5. Ne hagyj hátra senkit

Ha a társaságodból valaki kellemetlen szituációba kerül, túl sokat ivott, vagy egyszerűen rosszul érzi magát, nagyon kérünk, ne állj arrébb. Maradj vele, segítsd ki az adott helyzetből, vidd haza, védd meg az ítélkező és támadó tekintetektől, szavaktól. Gondolj rá így: egyetlen nő sincs egyedül, amíg egy másik ott áll mellette.