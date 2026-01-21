Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 jel, hogy most azonnal ki kell rúgnod a terapeutádat

Shutterstock - oneinchpunch
pszichológus terápia baljós
Csére Erik
2026.01.21.
Érezted már úgy terápián, hogy valami nem stimmel? Minden szakmában vannak kevésbé jó szakemberek. Íme 5 jel, ami azt jelzi, hogy jobb, ha keresel egy másik pszichológust!

Rosszabbul érzed magad egy ülés után, mint előtte? Lehet, hogy nem benned van a hiba. A terápiának nem arról kellene szólnia, hogy feszültebben és kevesebb önbizalommal jössz ki a rendelőből. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeutával utánajártunk, mi az az öt piros zászló, ami azt jelzi, érdemes inkább új szakember után nézni.

pszichológusnál
A pszichológusnál is fontos a kémia
Forrás: Shutterstock

1. Közted és a pszichológus között nincs meg a kémia

A kémia nem csak a romantikus randikon számít. Ha már az első öt percben kellemetlenül érzed magad és görcsbe rándul a gyomrod a terapeuta hanghordozásától, gesztusaitól vagy kisugárzásától, akkor ne magyarázd meg magadnak, hogy jól van ez így. Amennyiben nem múlik a nyomasztó érzés, akkor jobb, ha továbblépsz. Dr. Makai Gábor szerint ez a legfontosabb lépés.

2. Túlnyúlik a megbeszélt időn

Ha a terápia 50 perc, és a terapeuta nem mondja azt, hogy vége, ráadásul még ki is számlázza a plusz időt, akkor nem a lelki egészséged, hanem a bankszámlád érdekli.

3. Ha úgy érzed, a terapeuta ajtóstól akar rontani a házba

„Van, hogy a terapeuta nem tud ráhangolódni a páciensére, nem érzékeli a határokat és emiatt a kliens bezárkózik. Ha azon kapod magad, hogy a terápia után jobban össze vagy zavarodva, mint amikor bementél, akkor valószínű, hogy terapeuta módszere nem működik nálad, és érdemes továbblépni" — javasolja Dr. Makai Gábor.

4. Nem tartja be a határokat

Ha terápia túlságosan eltávolodik a szakmaiságtól és flörtbe vagy privát beszélgetésbe fordul, esetleg a terapeuta megjegyzéseket tesz rád, akkor az bizony határsértés. A pszichológusnak nem az a feladata, hogy a haverod legyen, hanem hogy biztonságos teret teremtsen a kihívásaid megoldásához. Ha ezt nem érti, azonnal menekülj. Szakemberünk szerint minden szakmában vannak kevésbé jó szakemberek, a pszichológus szakma sem kivétel.

5. Folyton védekezned kell

Ha minden ülés olyan, mintha szóbeli vizsgán lennél, és állandóan magyarázkodnod kell, akkor valami nagyon félrement. A terapeuta feladata nem az, hogy számonkérjen, hanem hogy segítsen kibontani, ami benned, a lelked mélyén van. Ha ez nem sikerül, akkor ő nem a te embered.

