Furcsa dolog történik az édességosztályokon: kitört a téboly a boltokban a Stranger Things miatt

2026.01.21.
Megnéztük, hogyan válik egy ártatlan gyerekdesszert a felnőttek legdurvább szerencsejátékává, és hol tart most a nagy hawkins-i tojásháború. Azt is eláruljuk, hogyan szerezheted meg a legértékesebb Stranger Things figurákat anélkül, hogy cukormérgezést kapnál.

Szeptember óta valami nagyon furcsa dolog történik a magyar boltok édességosztályán. Portált ugyan még nem sikerült nyitni Tótágasba, de ha láttál már harmincas pasikat, akik maguk elé számokat mormolva, szinte megszállottan tapogatják a Stranger Things-es csokitojásokat, akkor tudod, miről beszélünk. Ha nem, akkor is érdemes tovább olvasnod, mert ha szerencséd van, a következő  luxustáskád már a fröccsöntött Demogorgonok árából fogod megvenni.

Ezekre vadászik mindenki: Will és a Demogorgon a legtöbbet érő Stranger Things figurák
Szeptember óta mintha egy idegen entitás szállta volna meg a vásárlókat: felnőtt emberek remegő kézzel tapogatják a csokitojásokat, kódokat mormolnak a bajszuk alatt, és képesek összeveszni az utolsó darabon. A Stranger Things 5. évada miatt (aminek a kritikája itt olvasható) már egy ideje be vannak zsongva a rajongók, de amióta miniatűr, nagyfejű, a főbb karaktereket formázó figurákat rejt a népszerű édesség, feje tetejére állt a világ a diszkontokban.

Ez már régen nem a gyerekekről szól

Úgy tűnik, a népszerű német csokimárka is rájött, hogy a gyerekek édesszájúságára játszó üzletnél van jobb biznisz is: a gyűjtői. Mit csinál hát egy édességgyártó, ha azt szeretné, hogy jobban fogyjanak a csokitojások? Hát fogja a világ legnépszerűbb, nagyfejű játékfiguráit, a Funku Pop-ot és a Netflix zászlóshajónak számító sorozatát és ezt gyömöszöli bele a tejes-kakaós édességbe. Így kerülhettek Hawkins hősei és szörnyei a népszerű finomságba, hogy aztán rajongók és gyűjtők milliói rohanjanak felvásárolni a készleteket. A tojások a fő karaktereket és szörnyeket rejtik, amelyek közül jelenleg a Demogorgon a legritkább figura. Aki talál egy ilyen rémet a tojásban, akár több, mint tízszeresét is elkérheti később egy a fröccsöntött műanyagdarabért.

Tőzsdecápák a közösségi médiában

A két legritkább és gyűjtők által legmagasabbra árazott figura a Demogorgont és Will Byerst mintázza. Az online piactereken ezek a műanyag játékok több tízezret is érhetnek.

Egy tojás ára: kb. 450 Ft.

A ritka figura ára: akár 50.000 Ft.

Nem csoda, hogy komplett Facebook-csoportok alakultak, ahol a tagok próbálják megfejteni, hogy melyik figurát rejthetik az adott tojások.

Kódfejtés vagy mérlegelés a meggazdagodás helyes útja?

A közösségi médiában hamar csoportok alakultak, amelyeknek tagjai egy táblázatba írták össze, hogy melyik kódú tojásban milyen figurát találtak, hátha azok elárulják, milyen figurákat rejtenek a tojások. Mostanra egyre több szemfüles gyűjtő mondja azt, hogy valójában a kódkeresés fabatkát sem ér, ezért inkább ékszermérleget visznek magukkal a beszerezőkörútra, mert az sokkal pontosabb. Megfejtették, hogy mekkora a súlya az egyes figuráknak, így már akár 70-80%-os valószínűséggel meg tudják jósolni, hogy melyik figura rejtőzhet tojásokban rejlő sárga kapszulában.

Megéri a hiszti?

Ha rajongó vagy, akkor a válasz egyértelmű igen. Kell a polcra, kell a vitrinbe, kell az Instagramra. Ez a generációnk Pokémonja, csak kicsit sötétebb, kicsit véresebb, és sokkal több benne a nosztalgiafaktor.

