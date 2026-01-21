Furcsa dolog történik az édességosztályokon: kitört a téboly a boltokban a Stranger Things miatt

Szeptember óta valami nagyon furcsa dolog történik a magyar boltok édességosztályán. Portált ugyan még nem sikerült nyitni Tótágasba, de ha láttál már harmincas pasikat, akik maguk elé számokat mormolva, szinte megszállottan tapogatják a Stranger Things-es csokitojásokat, akkor tudod, miről beszélünk. Ha nem, akkor is érdemes tovább olvasnod, mert ha szerencséd van, a következő luxustáskád már a fröccsöntött Demogorgonok árából fogod megvenni.

Ezekre vadászik mindenki: Will és a Demogorgon a legtöbbet érő Stranger Things figurák

Stranger Things őrület a boltokban Miért van ez az egész?

Kódok és mérlegelés

Mennyit ér egy ilyen gyűjtőid darab?

Megéri a hiszti?

Szeptember óta mintha egy idegen entitás szállta volna meg a vásárlókat: felnőtt emberek remegő kézzel tapogatják a csokitojásokat, kódokat mormolnak a bajszuk alatt, és képesek összeveszni az utolsó darabon. A Stranger Things 5. évada miatt (aminek a kritikája itt olvasható) már egy ideje be vannak zsongva a rajongók, de amióta miniatűr, nagyfejű, a főbb karaktereket formázó figurákat rejt a népszerű édesség, feje tetejére állt a világ a diszkontokban.

Ez már régen nem a gyerekekről szól

Úgy tűnik, a népszerű német csokimárka is rájött, hogy a gyerekek édesszájúságára játszó üzletnél van jobb biznisz is: a gyűjtői. Mit csinál hát egy édességgyártó, ha azt szeretné, hogy jobban fogyjanak a csokitojások? Hát fogja a világ legnépszerűbb, nagyfejű játékfiguráit, a Funku Pop-ot és a Netflix zászlóshajónak számító sorozatát és ezt gyömöszöli bele a tejes-kakaós édességbe. Így kerülhettek Hawkins hősei és szörnyei a népszerű finomságba, hogy aztán rajongók és gyűjtők milliói rohanjanak felvásárolni a készleteket. A tojások a fő karaktereket és szörnyeket rejtik, amelyek közül jelenleg a Demogorgon a legritkább figura. Aki talál egy ilyen rémet a tojásban, akár több, mint tízszeresét is elkérheti később egy a fröccsöntött műanyagdarabért.

Tőzsdecápák a közösségi médiában

A két legritkább és gyűjtők által legmagasabbra árazott figura a Demogorgont és Will Byerst mintázza. Az online piactereken ezek a műanyag játékok több tízezret is érhetnek.