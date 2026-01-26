40 éve még elképesztően laza volt Giorgio Armani: less be a nappalijába – FOTÓ

Ha azt mondjuk '80-as évek, neked is a szín- és formakavalkád jut az eszedbe? Ne csapd be magad, hiszen ez a korszak másfajta belsőépítészeti ötletekkel is gazdagította a lakberendezés kultúráját! Remek példa erre Giorgio Armani egykori nappalija. A minimalizmus és wabi sabi szellemében született teret akár már most azonnal birtokba vennénk.

Belsőépítészeti ötletek Giorgio Armani divattervezőtől.

Forrás: Getty/Mondadori Portfolio Editorial

Mitől imádjuk ma is Giorgio Armani egykori nappaliját? A '80-as évek neonrengetegén túl tökéletesen eltalálta a részleteket.

Semleges alapokkal és egy merész részlettel tette nappaliját karakteressé.

A japán esztétika elemei és a természetes anyagok egyensúlya jelenik meg benne.

A belsőépítészeti ötletek közül Giorgio Armani nappalija az, ami ma is stílusos.

A 20. század első felében született olasz tervező – aki 2025 szeptemberében hunyt el 91 éves korában – a modern, mégis időtlen stílus mestere volt. Olyan irányt adott a ruhatervezésnek, ahol az egyszerűség és a finom részletek többet mondanak minden szónál, és ahol a relaxált, kényelmes forma legalább olyan fontos, mint a kifinomult vonalak. Bátran kijelenthetjük, hogy a divattörténelmi pillanatokban dúskáló Giorgio Armani nemcsak a divat világában hozott frissességet, hanem otthonában is olyan laza, mégis kifinomult stílussal élte mindennapjait, amit a ma embere is szégyen nélkül elirigyelhetne.

Giorgio Armani lakberendezési világa ugyanolyan következetes volt, mint divatkollekciói. Az olasz stílusmester 2000-ben alapította meg az Armani/Casa márkát, ahol az otthon fogalma ugyanolyan hangsúlyos lett, mint a ruhák, amelyeket viselünk. Egy 1984-es fotón ráadásul most bepillanthatunk Giorgio Armani egykori nappalijába, amelyben pontosan ez a filozófia rajzolódik ki. A tér egyszerre nyugodt és karakteres, modern és időtlen.

Giorgio Armani nappalija 1984-ből.

Forrás: Getty Images

Belsőépítészeti ötletek egy divatikontól

A semleges színalapok – bézs, krém és meleg barna – egyszerűségét remekül megtöri a merész piros lakk dohányzóasztal, ami a tér középpontjává válik. A helyiség alapját a japán esztétika szolgáltatja, ami a bambusz redőnyökön, a letisztult, minimalista berendezésen és a természetes anyagokon túl, a wabi sabi stílusban jelenik meg. Így lehet, hogy ez a nappali a maga tökéletlenségében válik nagyszerűvé, miközben kerüli a felszínes díszítettséget.