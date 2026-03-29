Engedd fájdalmad a csillagokba! Ősi indián módszer a gyászfeldolgozásra

Bába Dorottya
2026.03.29.
Ha a hagyományos módszerekkel nem megy a trauma elengedése, érdemes ősi rituálékhoz nyúlni. A lakota indiánok egyik módszere bámulatos hatékonysággal segíti a gyászfeldolgozást egy kutatás szerint.

Olykor az a legjobb stratégia, ha kilépünk a megszokott keretek közül és formabontó módszereket alkalmazunk. Ez a gyászfeldolgozás során is igaz lehet, amire az egyik amerikai őslakos törzs módszere különösen alkalmas egy kutatás szerint. A lakota indiánok Wičháȟpi Wóyute ősi rituáléját  évszázadokkal ezelőtt betiltották, ám nemrég kiderült, hogy bámulatosan hatékony elengedési stratégia. Ismerd meg az ősi praktikát!

Wičháȟpi Wóyute, a lakoták ősi rituáléja gyászfeldolgozásra
  • Az amerikai őslakosok hite szerint a halál csak egy átmeneti állapot.
  • A Wičháȟpi Wóyute, avagy „csillagetetés” a gyászfeldolgozással való szembenézésre alapoz.

Wičháȟpi Wóyute – Amerikai őslakosok válasza a gyászfeldolgozásra

A Johns Hopkins egyetem nemrégiben az amerikai őslakosok tradicionális megküzdési stratégiáit vizsgálta gyász esetén, eredményük pedig minden várakozást felülmúlt. Az egyik, lakota nyelven Wičháȟpi Wóyute néven emlegetett stratégia mintegy 73%-kal csökkentette a PTSD tüneteit, hatékonyabbá tette az érzelmi önszabályozást, de az erőszakos gondolatokat is sikerült 81%-kal mérsékelni.

A magyarul „csillagetetés” névre fordított rituálé úgy épül fel, hogy kisebb tárgyakat, praktikusan köveket kell gyűjteni, amik egy-egy fájdalmas emléket, érzelmet jelképeznek. El kell menni egy természeti helyre, praktikusan erdőbe vagy vízpartra, és miközben hangosan kimondjuk a traumát, meg kell szabadulni az adott tárgytól, ami vízbe dobást, eltörést, elégetést is jelenthet. Egyetlen tárgyat azonban meg kell őrizni néma tanúnak.

Az elengedési rituálé többször is megismételhető, a fenti kutatás például hat alkalom után hozta ki az eredményeket. A módszer, ha nem is tökéletes, a fájdalom elengedésének fizikai megnyilvánulása, valamint a probléma hangos kimondása mindkét agyféltekét megmozgatta, ami különösen hatékonynak bizonyult a gyászfeldolgozás segítésében.

A lakota indián gyászfeldolgozási gyakorlatok azért voltak különösen hatékonyak, mert tabusítás helyett arra presszionálták a trauma elszenvedőjét, hogy nézzen a problémával farkasszemet. Ezt szimbolizálta az utolsó megmaradt kavics, ami arra emlékeztetett, hogy a gyásszal szembenézett az ember, nem pedig eltemette. Érdekes adalékinformáció, hogy a Wičháȟpi Wóyute gyakorlatát misszionáriusok az 1800-as években betiltották, mivel primitív hókuszpókusznak tartották.

Lakota gyászfeldolgozási rituálé és az indián hitrendszer

A „csillagetetés” megértéséhez nem árt tisztában lenni a lakoták halálról alkotott felfogásával. Hitük éles határt húz a fizikai és spirituális én között. A léleknek 3 aspektusa van: niyá maga az élet, lélegzet, a nağí maga a lélek, a šicų pedig egyfajta spirituális védelmezőt jelent

Ezek a fizikai test halála után is megmaradnak, így a halált nem végleges elmúlásnak, hanem egy másik világba való átlépésnek tekintik.

Ennek tudatában a gyászfeldolgozás szakaszai is másképp működnek azoknál, akik a lakota hitrendszer alapján élnek. Ennek ellenére érdemes lehet kipróbálni a Wičháȟpi Wóyute rituálét, hisz a probléma hangos kimondása és a fizikai elengedés több kutatás szerint is hasznos lehet a traumával való megküzdés során.

Indián csodamódszer lenne a gyászfeldolgozás Szent Grálja?

Annak ellenére, hogy bizonyítottan működőképes lehet a lakota elengedési rituálé, akinél komoly mentális problémák állnak fent, azoknak szakember segítségét érdemes kérniük. Ugyanis a házi praktikák csak egy bizonyos szintig lehetnek működőképesek, mély traumák esetén már csak a biztonság kedvéért is szükséges pszichológus bevonása.

