Engedd fájdalmad a csillagokba! Ősi indián módszer a gyászfeldolgozásra

Olykor az a legjobb stratégia, ha kilépünk a megszokott keretek közül és formabontó módszereket alkalmazunk. Ez a gyászfeldolgozás során is igaz lehet, amire az egyik amerikai őslakos törzs módszere különösen alkalmas egy kutatás szerint. A lakota indiánok Wičháȟpi Wóyute ősi rituáléját évszázadokkal ezelőtt betiltották, ám nemrég kiderült, hogy bámulatosan hatékony elengedési stratégia. Ismerd meg az ősi praktikát!

A Johns Hopkins egyetem nemrégiben az amerikai őslakosok tradicionális megküzdési stratégiáit vizsgálta gyász esetén, eredményük pedig minden várakozást felülmúlt. Az egyik, lakota nyelven Wičháȟpi Wóyute néven emlegetett stratégia mintegy 73%-kal csökkentette a PTSD tüneteit, hatékonyabbá tette az érzelmi önszabályozást, de az erőszakos gondolatokat is sikerült 81%-kal mérsékelni.

A magyarul „csillagetetés” névre fordított rituálé úgy épül fel, hogy kisebb tárgyakat, praktikusan köveket kell gyűjteni, amik egy-egy fájdalmas emléket, érzelmet jelképeznek. El kell menni egy természeti helyre, praktikusan erdőbe vagy vízpartra, és miközben hangosan kimondjuk a traumát, meg kell szabadulni az adott tárgytól, ami vízbe dobást, eltörést, elégetést is jelenthet. Egyetlen tárgyat azonban meg kell őrizni néma tanúnak.

Az elengedési rituálé többször is megismételhető, a fenti kutatás például hat alkalom után hozta ki az eredményeket. A módszer, ha nem is tökéletes, a fájdalom elengedésének fizikai megnyilvánulása, valamint a probléma hangos kimondása mindkét agyféltekét megmozgatta, ami különösen hatékonynak bizonyult a gyászfeldolgozás segítésében.

A lakota indián gyászfeldolgozási gyakorlatok azért voltak különösen hatékonyak, mert tabusítás helyett arra presszionálták a trauma elszenvedőjét, hogy nézzen a problémával farkasszemet. Ezt szimbolizálta az utolsó megmaradt kavics, ami arra emlékeztetett, hogy a gyásszal szembenézett az ember, nem pedig eltemette. Érdekes adalékinformáció, hogy a Wičháȟpi Wóyute gyakorlatát misszionáriusok az 1800-as években betiltották, mivel primitív hókuszpókusznak tartották.