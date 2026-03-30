Zsepiket elő: kiderült, melyek minden idők legmeghatóbb szerelmes filmjei

Ha van valami, ami generációkat köt össze, az a szép és megható filmek iránti rajongás. Egy jól eltalált történet, egy tragikus szerelem vagy egy szívszorító pillanat képes arra, hogy még a legkeményebb néző szemébe is könnyeket csaljon. Most egy friss kutatás azt is megmutatta, melyek azok a filmek, amelyek a leginkább megérintik a közönséget. Máris mutatjuk a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistáját!
- A kutatásból kiderült (bár cseppet sem meglepő), hogy a nők jóval gyakrabban sírnak filmeken, mint a férfiak
- A sírós filmek nemcsak meghatnak, de jót is tesznek a lelkünknek
- A legmeghatóbb szerelmes filmek listájának első helyén nincs meglepetés
- A legszomorúbb filmek listájának élén egy anime áll
Íme a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistája
A Great Romance csatorna készítette felmérésben több ezer mozilátogatót kérdeztek meg arról, mely filmek hatottak rájuk a leginkább. A lista élén végül egy igazi klasszikus végzett: a Titanic. Az 1997-es film Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével máig az egyik legmeghatóbb szerelmes filmek közé tartozik, és úgy tűnik, még mindig verhetetlen, ha könnyekről van szó.
A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy a film megríkatta, a nők körében ez az arány még magasabb, 47 százalék volt, míg a férfiak egyharmada is bevallotta, hogy elérzékenyült a tragikus történeten.
Nem csoda: Jack és Rose szerelme, valamint a Titanic katasztrófája egyszerre romantikus és szívszorító.
A második helyen a Szerelmünk lapjai végzett Ryan Gosling és Rachel McAdams főszereplésével. A film Noah és Allie hosszú éveken átívelő történetét meséli el, és a nézők 20 százaléka szerint ez az egyik legmeghatóbb film, amit valaha láttak.
A dobogó harmadik fokára a Ghost került Patrick Swayze és Demi Moore emlékezetes alakításával. Minden tizedik nézőnél ez a film váltotta ki a legerősebb érzelmeket.
A kutatás bizonyítja, hogy a nők szeretik a könnyfakasztó filmeket
A listán olyan örök klasszikusok is szerepelnek, mint
- az Elfújta a szél
- a Casablanca,
- az Igazából szerelem,
- a Micsoda nő,
- a Sztárom a párom,
- a Dirty Dancing
- és a P.S. I Love You
Bár utóbbiakra jóval kevesebben szavaztak, mint az első három filmre, mind olyan alkotások, amelyek garantáltan könnyeket csalnak a szemünkbe.
A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők közel kétszer nagyobb eséllyel sírnak filmnézés közben, mint a férfiak.
De vajon miért szeretjük ennyire a sírós filmeket? A szakértők szerint a válasz az érzelmi felszabadulásban rejlik.
A legszomorúbb filmek listája
Egy másik kutatás során több mint négyezer Reddit-hozzászólást elemeztek, hogy megtalálják a világ legszomorúbb filmjeit.
A lista élére a japán animációs film, a Szentjánosbogarak sírja került, amely a második világháború idején játszódik, és testvérpárok sorsát mutatja be. A nézők szerint ez az egyik legmegrázóbb és legmeghatóbb film, amit valaha készítettek.
A második helyen a A régi város (Manchester by the Sea) végzett Casey Affleck főszereplésével, amely egy férfi gyászát és múltjával való szembenézését mutatja be. A listán szerepelt még a Volt egyszer egy nyár (Aftersun) és a A Halálsoron (The Green Mile) is – mind olyan történetek, amelyek mély érzelmi nyomot hagynak.
A sírás felszabadító ereje
A sírás nemcsak lelki, hanem testi szinten is jótékony hatású. A szakértők szerint ilyenkor endorfinok és oxitocin szabadul fel a szervezetben, amelyek csökkentik a stresszt és javítják a hangulatot. Emellett a közös filmnézés erősítheti az emberi kapcsolatokat is: egy megható történet után könnyebb megnyílni és közelebb kerülni egymáshoz.
Talán ezért is térünk vissza újra és újra ezekhez a filmekhez. Mert bár megsiratnak, valójában segítenek feldolgozni az érzéseinket – és közben emlékeztetnek arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok.
