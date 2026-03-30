Zsepiket elő: kiderült, melyek minden idők legmeghatóbb szerelmes filmjei

Ha van valami, ami generációkat köt össze, az a szép és megható filmek iránti rajongás. Egy jól eltalált történet, egy tragikus szerelem vagy egy szívszorító pillanat képes arra, hogy még a legkeményebb néző szemébe is könnyeket csaljon. Most egy friss kutatás azt is megmutatta, melyek azok a filmek, amelyek a leginkább megérintik a közönséget. Máris mutatjuk a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistáját!

A legmeghatóbb szerelmes filmek nemcsak romantikusak, hanem mély érzelmeket is megmozgatnak.

A kutatásból kiderült (bár cseppet sem meglepő), hogy a nők jóval gyakrabban sírnak filmeken, mint a férfiak

A sírós filmek nemcsak meghatnak, de jót is tesznek a lelkünknek

A legmeghatóbb szerelmes filmek listájának első helyén nincs meglepetés

A legszomorúbb filmek listájának élén egy anime áll

Íme a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistája

A Great Romance csatorna készítette felmérésben több ezer mozilátogatót kérdeztek meg arról, mely filmek hatottak rájuk a leginkább. A lista élén végül egy igazi klasszikus végzett: a Titanic. Az 1997-es film Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével máig az egyik legmeghatóbb szerelmes filmek közé tartozik, és úgy tűnik, még mindig verhetetlen, ha könnyekről van szó.

A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy a film megríkatta, a nők körében ez az arány még magasabb, 47 százalék volt, míg a férfiak egyharmada is bevallotta, hogy elérzékenyült a tragikus történeten.

Nem csoda: Jack és Rose szerelme, valamint a Titanic katasztrófája egyszerre romantikus és szívszorító.

Jack és Rose szerelme örökre beírta magát a filmtörténelembe.

A második helyen a Szerelmünk lapjai végzett Ryan Gosling és Rachel McAdams főszereplésével. A film Noah és Allie hosszú éveken átívelő történetét meséli el, és a nézők 20 százaléka szerint ez az egyik legmeghatóbb film, amit valaha láttak.

A dobogó harmadik fokára a Ghost került Patrick Swayze és Demi Moore emlékezetes alakításával. Minden tizedik nézőnél ez a film váltotta ki a legerősebb érzelmeket.

A kutatás bizonyítja, hogy a nők szeretik a könnyfakasztó filmeket

A listán olyan örök klasszikusok is szerepelnek, mint

az Elfújta a szél

a Casablanca,

az Igazából szerelem,

a Micsoda nő,

a Sztárom a párom,

a Dirty Dancing

és a P.S. I Love You

Bár utóbbiakra jóval kevesebben szavaztak, mint az első három filmre, mind olyan alkotások, amelyek garantáltan könnyeket csalnak a szemünkbe.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők közel kétszer nagyobb eséllyel sírnak filmnézés közben, mint a férfiak.

De vajon miért szeretjük ennyire a sírós filmeket? A szakértők szerint a válasz az érzelmi felszabadulásban rejlik.