Zsepiket elő: kiderült, melyek minden idők legmeghatóbb szerelmes filmjei

Rideg Léna
2026.03.30.
Van, amikor egy film nemcsak szórakoztat, hanem meg is érint. Íme a legmeghatóbb szerelmes filmek, amelyek garantáltan könnyeket csalnak a szemünkbe.

Ha van valami, ami generációkat köt össze, az a szép és megható filmek iránti rajongás. Egy jól eltalált történet, egy tragikus szerelem vagy egy szívszorító pillanat képes arra, hogy még a legkeményebb néző szemébe is könnyeket csaljon. Most egy friss kutatás azt is megmutatta, melyek azok a filmek, amelyek a leginkább megérintik a közönséget. Máris mutatjuk a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistáját! 

A legmeghatóbb szerelmes filmek nemcsak romantikusak, hanem mély érzelmeket is megmozgatnak.
A legmeghatóbb szerelmes filmek nemcsak romantikusak, hanem mély érzelmeket is megmozgatnak.
  • A kutatásból kiderült (bár cseppet sem meglepő), hogy a nők jóval gyakrabban sírnak filmeken, mint a férfiak
  • A sírós filmek nemcsak meghatnak, de jót is tesznek a lelkünknek
  • A legmeghatóbb szerelmes filmek listájának első helyén nincs meglepetés
  • A legszomorúbb filmek listájának élén egy anime áll

Íme a legmeghatóbb szerelmes filmek toplistája

A Great Romance csatorna készítette felmérésben több ezer mozilátogatót kérdeztek meg arról, mely filmek hatottak rájuk a leginkább. A lista élén végül egy igazi klasszikus végzett: a Titanic. Az 1997-es film Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével máig az egyik legmeghatóbb szerelmes filmek közé tartozik, és úgy tűnik, még mindig verhetetlen, ha könnyekről van szó.

A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy a film megríkatta, a nők körében ez az arány még magasabb, 47 százalék volt, míg a férfiak egyharmada is bevallotta, hogy elérzékenyült a tragikus történeten.

 Nem csoda: Jack és Rose szerelme, valamint a Titanic katasztrófája egyszerre romantikus és szívszorító.

LOS ANGELES - DECEMBER 19: The movie "Titanic", written and directed by James Cameron. Seen here from left, Leonardo DiCaprio as Jack and Kate Winslet as Rose. Initial USA theatrical wide release December 19, 1997. Screen capture. Paramount Pictures. (Photo by CBS via Getty Images)
Jack és Rose szerelme örökre beírta magát a filmtörténelembe.
A második helyen a Szerelmünk lapjai végzett Ryan Gosling és Rachel McAdams főszereplésével. A film Noah és Allie hosszú éveken átívelő történetét meséli el, és a nézők 20 százaléka szerint ez az egyik legmeghatóbb film, amit valaha láttak.

A dobogó harmadik fokára a Ghost került Patrick Swayze és Demi Moore emlékezetes alakításával. Minden tizedik nézőnél ez a film váltotta ki a legerősebb érzelmeket.

A kutatás bizonyítja, hogy a nők szeretik a könnyfakasztó filmeket

A listán olyan örök klasszikusok is szerepelnek, mint 

  • az Elfújta a szél
  • a Casablanca, 
  • az Igazából szerelem, 
  • a Micsoda nő, 
  • a Sztárom a párom, 
  • a Dirty Dancing
  • és a P.S. I Love You 

Bár utóbbiakra jóval kevesebben szavaztak, mint az első három filmre, mind olyan alkotások, amelyek garantáltan könnyeket csalnak a szemünkbe.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők közel kétszer nagyobb eséllyel sírnak filmnézés közben, mint a férfiak.

De vajon miért szeretjük ennyire a sírós filmeket? A szakértők szerint a válasz az érzelmi felszabadulásban rejlik. 

American actors Patrick Swayze (1952 - 2009) and Jennifer Grey star in the film 'Dirty Dancing', 1987. (Photo by /Getty Images)
A Dirty Dancing generációk óta könnyeket csal a nézők szemébe.
A legszomorúbb filmek listája

Egy másik kutatás során több mint négyezer Reddit-hozzászólást elemeztek, hogy megtalálják a világ legszomorúbb filmjeit.

A lista élére a japán animációs film, a Szentjánosbogarak sírja került, amely a második világháború idején játszódik, és testvérpárok sorsát mutatja be. A nézők szerint ez az egyik legmegrázóbb és legmeghatóbb film, amit valaha készítettek.

A második helyen a A régi város (Manchester by the Sea) végzett Casey Affleck főszereplésével, amely egy férfi gyászát és múltjával való szembenézését mutatja be. A listán szerepelt még a Volt egyszer egy nyár (Aftersun) és a A Halálsoron (The Green Mile) is – mind olyan történetek, amelyek mély érzelmi nyomot hagynak.

A sírás felszabadító ereje

A sírás nemcsak lelki, hanem testi szinten is jótékony hatású. A szakértők szerint ilyenkor endorfinok és oxitocin szabadul fel a szervezetben, amelyek csökkentik a stresszt és javítják a hangulatot. Emellett a közös filmnézés erősítheti az emberi kapcsolatokat is: egy megható történet után könnyebb megnyílni és közelebb kerülni egymáshoz.

Talán ezért is térünk vissza újra és újra ezekhez a filmekhez. Mert bár megsiratnak, valójában segítenek feldolgozni az érzéseinket – és közben emlékeztetnek arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu