A gyerekeink már nem fognak dolgozni? Így írhatja át a mesterséges intelligencia a jövőt

Mi lenne, ha a gyerekeinknek már nem kellene munkát keresniük, és a megélhetés helyett végre a saját érdeklődésük, kreativitásuk és szenvedélyük határozná meg az életüket? Egy ismert milliárdos befektető szerint ez nem sci-fi, hanem egyre inkább körvonalazódó jövőkép, amelyet a mesterséges intelligencia gyors fejlődése már most elkezdett formálni.
- Az OpenAI befektetője, Vinod Khosla szerint 2040-re az AI a munkák 80%-át átveheti
- Jelentősen olcsóbb lehet az élet
- Az oktatás szerepe teljesen átalakul
- Robotok dolgozhatnak helyettünk
- A munka a megélhetés helyett a szenvedélyről fog szólni
Az OpenAI befektetője szerint így alakítja át a mesterséges intelligencia az életünket
Vinod Khosla, az OpenAI befektetője szerint a mesterséges intelligencia olyan mértékben alakítja át a világot a következő évtizedekben, hogy a mai kisgyerekeknek felnőttként már nem lesz szükségük hagyományos értelemben vett munkára. A szakember egy olyan jövőt vázol fel, ahol nem a megélhetés, hanem a szenvedély határozza meg, mivel foglalkozunk.
Khosla a Fortune főszerkesztőjének, Alyson Shontellnek egy beszélgetésben azt mondta, hogy
a mesterséges intelligencia a jelenlegi munkakörök akár 80 százalékát is képes lehet ellátni.
Orvosok, radiológusok, könyvelők, értékesítők – szinte nincs olyan terület, amelyet ne érintene ez a változás. Ha pedig a munkaerő költsége gyakorlatilag eltűnik, az az árakra is hatással lesz: az áruk és szolgáltatások jelentősen olcsóbbá válhatnak.
Az AI 2040-re teljesen átírja a gazdaságot
A befektető szerint ez egy teljesen új gazdasági helyzetet teremt: úgy gondolja, 2040-re annyira lecsökkenhetnek az árak, hogy akár 10–30 ezer dollárból is többet lehet majd megengedni magunknak, mint ma egy 100 ezer dolláros fizetésből. Vagyis a pénz szerepe és értéke is átalakulhat.
A változás azonban nemcsak a pénztárcánkat, hanem az életünkhöz való hozzáállásunkat is érinti. Khosla úgy véli, hogy a „dolgozni kell a túléléshez” szemlélet fokozatosan eltűnik, és helyét egy szabadabb, kreatívabb életforma veszi át.
„Az emberek továbbra is dolgoznak majd – de azért, mert akarnak, nem azért, mert muszáj”
– fogalmazott.
A mesterséges intelligencia az oktatást is új alapokra helyezheti
Ez az oktatás szerepét is alapjaiban változtathatja meg. A jövőben már nem feltétlenül lesz szükség diplomákra ahhoz, hogy valaki érvényesülni tudjon. Bár az egyetemek megmaradhatnak, inkább a tanulás öröméért, nem pedig a karrier miatt.
Mi várható a következő években?
A következő években ugyanakkor egy átmeneti időszak is várható. Ebben az emberek mellett mesterséges intelligencia alapú „gyakornokok” dolgoznak majd, akik idővel átveszik a feladatokat.
Eközben a robotika is látványos fejlődés előtt áll: Khosla szerint akár egymilliárd kétlábú robot is megjelenhet a következő évtizedben.
Forradalom vagy túlzó ígéret? Így látják a szakértők az AI jövőjét
Nem mindenki látja azonban ennyire derűsen a jövőt. Egy friss felmérés szerint a vállalatvezetők 90 százaléka úgy érzi, a mesterséges intelligencia eddig alig volt hatással a foglalkoztatásra vagy a termelékenységre. Egyes közgazdászok is úgy vélik, hogy az AI hatása egyelőre nem jelenik meg látványosan a gazdasági adatokban.
Mindez éles ellentétben áll Khosla – és például Elon Musk – jóslataival, akik szerint egy-két évtizeden belül a munka akár teljesen opcionálissá válhat. Musk még azt is felvetette, hogy a jövőben robotokból több lehet, mint orvosokból, és egyfajta általános jövedelem biztosíthatja majd az emberek megélhetését. A változás jelei már most is érzékelhetők: nemrég például Jack Dorsey cége jelentős létszámleépítést hajtott végre, részben az AI nyújtotta lehetőségek miatt.
Khosla szerint azonban a legnagyobb átalakulás még előttünk áll – és különösen a fiatalabb generációk életét formálja majd át. Míg az idősebbek számára a munka gyakran kötelesség volt, a jövőben felnövő gyerekek számára inkább lehetőség lesz.
„Tizenöt év múlva azt mondjuk majd a gyerekeknek: kövesd a szenvedélyedet” – mondja. Szerinte ez ma még sokszor luxusnak számít, hiszen előbb a megélhetést kell biztosítani. De ha ez a kényszer eltűnik, teljesen új távlatok nyílnak meg.
A mesterséges intelligencia így nemcsak a munkát alakíthatja át, hanem azt is, hogyan gondolkodunk önmagunkról és a lehetőségeinkről. Khosla szerint ez végső soron egy felszabadító folyamat lehet: „Az AI segíthet abban, hogy végre igazán emberiek legyünk.”
