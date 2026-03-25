A gyerekeink már nem fognak dolgozni? Így írhatja át a mesterséges intelligencia a jövőt

Mi lenne, ha a gyerekeinknek már nem kellene munkát keresniük, és a megélhetés helyett végre a saját érdeklődésük, kreativitásuk és szenvedélyük határozná meg az életüket? Egy ismert milliárdos befektető szerint ez nem sci-fi, hanem egyre inkább körvonalazódó jövőkép, amelyet a mesterséges intelligencia gyors fejlődése már most elkezdett formálni.

Vinod Khosla szerint 15 éven belül a mesterséges intelligencia teljesen újradefiniálja az életet.

Forrás: Bloomberg

Vinod Khosla, az OpenAI befektetője szerint a mesterséges intelligencia olyan mértékben alakítja át a világot a következő évtizedekben, hogy a mai kisgyerekeknek felnőttként már nem lesz szükségük hagyományos értelemben vett munkára. A szakember egy olyan jövőt vázol fel, ahol nem a megélhetés, hanem a szenvedély határozza meg, mivel foglalkozunk.

Khosla a Fortune főszerkesztőjének, Alyson Shontellnek egy beszélgetésben azt mondta, hogy

a mesterséges intelligencia a jelenlegi munkakörök akár 80 százalékát is képes lehet ellátni.

Orvosok, radiológusok, könyvelők, értékesítők – szinte nincs olyan terület, amelyet ne érintene ez a változás. Ha pedig a munkaerő költsége gyakorlatilag eltűnik, az az árakra is hatással lesz: az áruk és szolgáltatások jelentősen olcsóbbá válhatnak.

A befektető szerint ez egy teljesen új gazdasági helyzetet teremt: úgy gondolja, 2040-re annyira lecsökkenhetnek az árak, hogy akár 10–30 ezer dollárból is többet lehet majd megengedni magunknak, mint ma egy 100 ezer dolláros fizetésből. Vagyis a pénz szerepe és értéke is átalakulhat.

A változás azonban nemcsak a pénztárcánkat, hanem az életünkhöz való hozzáállásunkat is érinti. Khosla úgy véli, hogy a „dolgozni kell a túléléshez” szemlélet fokozatosan eltűnik, és helyét egy szabadabb, kreatívabb életforma veszi át.

„Az emberek továbbra is dolgoznak majd – de azért, mert akarnak, nem azért, mert muszáj”

– fogalmazott.