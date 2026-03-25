Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
robot

A gyerekeink már nem fognak dolgozni? Így írhatja át a mesterséges intelligencia a jövőt

robot AI jövő robotika mesterséges intelligencia
Rideg Léna
2026.03.25.
Egyre több szakértő gondolja úgy, hogy az AI nemcsak a munkánkat, hanem az egész életünket új alapokra helyezi. Vinod Khosla szerint a mesterséges intelligencia miatt a következő generációnak már nem is lesz szüksége hagyományos értelemben vett munkára.

Mi lenne, ha a gyerekeinknek már nem kellene munkát keresniük, és a megélhetés helyett végre a saját érdeklődésük, kreativitásuk és szenvedélyük határozná meg az életüket? Egy ismert milliárdos befektető szerint ez nem sci-fi, hanem egyre inkább körvonalazódó jövőkép, amelyet a mesterséges intelligencia gyors fejlődése már most elkezdett formálni.

Vinod Khosla szerint 15 éven belül a mesterséges intelligencia teljesen újradefiniálja az életet.
Vinod Khosla szerint 15 éven belül a mesterséges intelligencia teljesen újradefiniálja az életet.
Forrás: Bloomberg
  • Az OpenAI befektetője, Vinod Khosla szerint 2040-re az AI a munkák 80%-át átveheti
  • Jelentősen olcsóbb lehet az élet
  • Az oktatás szerepe teljesen átalakul
  • Robotok dolgozhatnak helyettünk
  • A munka a megélhetés helyett a szenvedélyről fog szólni

Az OpenAI befektetője szerint így alakítja át a mesterséges intelligencia az életünket

Vinod Khosla, az OpenAI befektetője szerint a mesterséges intelligencia olyan mértékben alakítja át a világot a következő évtizedekben, hogy a mai kisgyerekeknek felnőttként már nem lesz szükségük hagyományos értelemben vett munkára. A szakember egy olyan jövőt vázol fel, ahol nem a megélhetés, hanem a szenvedély határozza meg, mivel foglalkozunk.

Khosla a Fortune főszerkesztőjének, Alyson Shontellnek egy beszélgetésben azt mondta, hogy

 a mesterséges intelligencia a jelenlegi munkakörök akár 80 százalékát is képes lehet ellátni. 

Orvosok, radiológusok, könyvelők, értékesítők – szinte nincs olyan terület, amelyet ne érintene ez a változás. Ha pedig a munkaerő költsége gyakorlatilag eltűnik, az az árakra is hatással lesz: az áruk és szolgáltatások jelentősen olcsóbbá válhatnak.

Az AI 2040-re teljesen átírja a gazdaságot 

A befektető szerint ez egy teljesen új gazdasági helyzetet teremt: úgy gondolja, 2040-re annyira lecsökkenhetnek az árak, hogy akár 10–30 ezer dollárból is többet lehet majd megengedni magunknak, mint ma egy 100 ezer dolláros fizetésből. Vagyis a pénz szerepe és értéke is átalakulhat.

A változás azonban nemcsak a pénztárcánkat, hanem az életünkhöz való hozzáállásunkat is érinti. Khosla úgy véli, hogy a „dolgozni kell a túléléshez” szemlélet fokozatosan eltűnik, és helyét egy szabadabb, kreatívabb életforma veszi át.

 „Az emberek továbbra is dolgoznak majd – de azért, mert akarnak, nem azért, mert muszáj”

 – fogalmazott.

A mesterséges intelligencia az oktatást is új alapokra helyezheti

Ez az oktatás szerepét is alapjaiban változtathatja meg. A jövőben már nem feltétlenül lesz szükség diplomákra ahhoz, hogy valaki érvényesülni tudjon. Bár az egyetemek megmaradhatnak, inkább a tanulás öröméért, nem pedig a karrier miatt.

Mi várható a következő években?

A következő években ugyanakkor egy átmeneti időszak is várható. Ebben az emberek mellett mesterséges intelligencia alapú „gyakornokok” dolgoznak majd, akik idővel átveszik a feladatokat.

Eközben a robotika is látványos fejlődés előtt áll: Khosla szerint akár egymilliárd kétlábú robot is megjelenhet a következő évtizedben.

Forradalom vagy túlzó ígéret? Így látják a szakértők az AI jövőjét

Nem mindenki látja azonban ennyire derűsen a jövőt. Egy friss felmérés szerint a vállalatvezetők 90 százaléka úgy érzi, a mesterséges intelligencia eddig alig volt hatással a foglalkoztatásra vagy a termelékenységre. Egyes közgazdászok is úgy vélik, hogy az AI hatása egyelőre nem jelenik meg látványosan a gazdasági adatokban.

Mindez éles ellentétben áll Khosla – és például Elon Musk – jóslataival, akik szerint egy-két évtizeden belül a munka akár teljesen opcionálissá válhat. Musk még azt is felvetette, hogy a jövőben robotokból több lehet, mint orvosokból, és egyfajta általános jövedelem biztosíthatja majd az emberek megélhetését. A változás jelei már most is érzékelhetők: nemrég például Jack Dorsey cége jelentős létszámleépítést hajtott végre, részben az AI nyújtotta lehetőségek miatt.

Khosla szerint azonban a legnagyobb átalakulás még előttünk áll – és különösen a fiatalabb generációk életét formálja majd át. Míg az idősebbek számára a munka gyakran kötelesség volt, a jövőben felnövő gyerekek számára inkább lehetőség lesz.

„Tizenöt év múlva azt mondjuk majd a gyerekeknek: kövesd a szenvedélyedet” – mondja. Szerinte ez ma még sokszor luxusnak számít, hiszen előbb a megélhetést kell biztosítani. De ha ez a kényszer eltűnik, teljesen új távlatok nyílnak meg.

A mesterséges intelligencia így nemcsak a munkát alakíthatja át, hanem azt is, hogyan gondolkodunk önmagunkról és a lehetőségeinkről. Khosla szerint ez végső soron egy felszabadító folyamat lehet: „Az AI segíthet abban, hogy végre igazán emberiek legyünk.”

Ezek a mesterséges intelligencia témájú cikkeink is érdekelhetnek:

Elkészült Val Kilmer AI-generált filmje: a színészt a mesterséges intelligencia támasztotta fel

Hamarosan a mozikba kerül az As Deep as the Grave című film, amelyben a néhai Val Kilmer kulcsszerepet játszik.

Az AI elárulta, hogy néznének ki a szereplők, ha A Bridgerton család a ’90-es évek Amerikájában játszódna – VIDEÓ

Tollak, parókák, díszes ruhák és szexi, buggyos ingek helyett a szakadt farmer, a Baywatch-fürdőruha és a fejkendő hódít ebben a verzióban.

A céda narancs, aki megcsalta a banánt, és most az ananásztól terhes − Miért nézünk AI-gyümölcsdrámákat a TikTokon?

Új TikTok-trend ütötte fel a fejét, méghozzá teljesen abszurd formában. Merülj el velünk az AI-gyümölcsök és zöldségek pár perces szappanoperáiban!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu