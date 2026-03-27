Szakítottatok? 10 tuti lépés, amivel könnyen túlteszed magad rajta

Ébredés után még erősnek érzed magad, este meg már majdnem ott tartasz, hogy ráírsz. Szakítás után az érzelmek felülnek a hullámvasútra: egyszer úgy érzed magad, mintha az egekben lennél és baromi erősnek gondolod magad – majd egy gyenge pillanatban pedig zsebkendők között heverve nézed a telefonod és azon filózol, hogy fel kellene hívnod. Ha most ebben vagy, fontos tudnod: nem vagy egyedül, és van kiút ebből az állapotból.

Szakítás után nehéz talpra állni, de nem lehetetlen.

A különválás fázisai hullámzóak, nem lineárisak.

A férfiak viselkedése szakítás után sokszor félrevezető.

A feldolgozás nemcsak idő, hanem tudatosság kérdése is.

Van kiút – és gyorsabban, mint gondolnád.

Szakítás: mi zajlik benned és körülötted?

Szakítás után nemcsak egy kapcsolat ér véget, hanem az a jövőkép is, amit együtt képzeltetek el. Legalábbis te vele. Az új élethelyzet feldolgozása során gyakran próbálod elemezni a másik fél reakcióit. A férfiak viselkedése ilyenkor lehet távolságtartó, vagy épp ellentmondásos – egyik nap eltűnik, másik nap meg mégis rád ír. Ez azonban nem mindig jelenti a valódi visszatérési szándékot.

Az elválás fázisai (tagadás, düh, szomorúság, elfogadás) természetesek és ide-oda ugrálhatsz közöttük. Mindenesetre érdemes figyelni a jeleire is: ha nincs kommunikáció, nincs erőfeszítés, és netán már mással látod és nélküled építi az új életét, akkor az már eléggé egyértelmű irány.

Jogos, ha mégis felmerül benned a kérdés: meddig tart a szakítás feldolgozása? Nincs rá pontos válasz – de az biztos, hogy az aktív lépések sokat gyorsítanak.

10 tuti lépés, amivel túlteszed magad rajta

1. Ne leskelődj!

Tudjuk, nehéz. De minden egyes rákeresés, képnézegetés, vagy csak „rápillantok a story-jára" valójában visszaránt a kiindulóponthoz. Ha folyamatosan figyeled, nem tud az agyad elszakadni tőle, így a gyógyulás is lassabb lesz.

2. Töröld a rá emlékeztető dolgokat!

Vagy legalábbis rejtsd el. Közös vagy róla készült képek, vagy minden olyan emlék, ami a telefonodon van és vele kapcsolatos töröld, vagy tedd egy zárt mappába. Jobb, ha ideiglenesen eltűnik a látóteredből, így, mikor legközelebb a telefonodhoz nyúlsz, nem a vele közös fotók fognak szembemosolyogni veled.