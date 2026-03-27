Szakítottatok? 10 tuti lépés, amivel könnyen túlteszed magad rajta

Ébredés után még erősnek érzed magad, este meg már majdnem ott tartasz, hogy ráírsz. Szakítás után az érzelmek felülnek a hullámvasútra: egyszer úgy érzed magad, mintha az egekben lennél és baromi erősnek gondolod magad – majd egy gyenge pillanatban pedig zsebkendők között heverve nézed a telefonod és azon filózol, hogy fel kellene hívnod. Ha most ebben vagy, fontos tudnod: nem vagy egyedül, és van kiút ebből az állapotból.
- A különválás fázisai hullámzóak, nem lineárisak.
- A férfiak viselkedése szakítás után sokszor félrevezető.
- A feldolgozás nemcsak idő, hanem tudatosság kérdése is.
- Van kiút – és gyorsabban, mint gondolnád.
Szakítás: mi zajlik benned és körülötted?
Szakítás után nemcsak egy kapcsolat ér véget, hanem az a jövőkép is, amit együtt képzeltetek el. Legalábbis te vele. Az új élethelyzet feldolgozása során gyakran próbálod elemezni a másik fél reakcióit. A férfiak viselkedése ilyenkor lehet távolságtartó, vagy épp ellentmondásos – egyik nap eltűnik, másik nap meg mégis rád ír. Ez azonban nem mindig jelenti a valódi visszatérési szándékot.
Az elválás fázisai (tagadás, düh, szomorúság, elfogadás) természetesek és ide-oda ugrálhatsz közöttük. Mindenesetre érdemes figyelni a jeleire is: ha nincs kommunikáció, nincs erőfeszítés, és netán már mással látod és nélküled építi az új életét, akkor az már eléggé egyértelmű irány.
Jogos, ha mégis felmerül benned a kérdés: meddig tart a szakítás feldolgozása? Nincs rá pontos válasz – de az biztos, hogy az aktív lépések sokat gyorsítanak.
10 tuti lépés, amivel túlteszed magad rajta
1. Ne leskelődj!
Tudjuk, nehéz. De minden egyes rákeresés, képnézegetés, vagy csak „rápillantok a story-jára" valójában visszaránt a kiindulóponthoz. Ha folyamatosan figyeled, nem tud az agyad elszakadni tőle, így a gyógyulás is lassabb lesz.
2. Töröld a rá emlékeztető dolgokat!
Vagy legalábbis rejtsd el. Közös vagy róla készült képek, vagy minden olyan emlék, ami a telefonodon van és vele kapcsolatos töröld, vagy tedd egy zárt mappába. Jobb, ha ideiglenesen eltűnik a látóteredből, így, mikor legközelebb a telefonodhoz nyúlsz, nem a vele közös fotók fognak szembemosolyogni veled.
3. Fogadd el, ez most fáj.
Nem kell színlelni, hogy jól vagy. A továbblépés pont úgy működik, hogy megéled a hullámvölgy minden állomását. Minél inkább elnyomod, annál később jön vissza – sokszor erősebben. Jobb kiadni magadból, ha sírnod kell, mint visszatartani.
4. Írd ki magadból.
A gondolatok kavarognak a fejedben és ettől csak rosszabb a helyzet. A naplóírás alapból egy nagyon hatékony tevékenység, ebben a szituációban kiváltképp segítségedre lesz. Írj le mindent: mit érzel, mit mondanál neki, mit nem mondtál ki. Ez segít rendszerezni a káoszt és letenni egy részét. Miután mindent leírtál, amit a múltban gondoltál, érdemes fókuszálnod a jövődre és célokat meghatározni annak érdekében, hogy újra rád találjon a szerelem.
5. Ne idealizáld a kapcsolatot.
Hajlamos vagy csak a szép dolgokra emlékezni – minél távolabb kerülsz a szakítástól. Ne feledd, ha szétmentetek, bizony voltak problémák is, hiszen ezek vezettek ide. Ha reálisan látod a kapcsolatot, sokkal könnyebb lesz elengedni.
6. Mozogj, még ha nincs is kedved.
A tested és az elméd sokkal jobban összekapcsolódik, mint hinnéd. Egy séta, futás, vagy edzés segít levezetni a feszültséget és javítja a hangulatodat. Néha elég csak elkezdeni – a többi jön majd úgyis magától.
7. Beszélj róla!
Ne maradj egyedül a gondolataiddal. Egy jó barátnő vagy családtag – egy külső szem sokat segíthet abban, hogy más nézőpontból lásd a dolgokat. Néha már az is segít, ha kimondod hangosan.
8. Ne ugorj bele azonnal másik kapcsolatba!
Egyik leggyakrabban elkövetett hiba, hogy egyből egy másik kapcsolatba ugrasz. Csábító, mert eltereli a figyelmet és olyan helyzetbe kerülsz, amibe végre jól érzed magad. De a fel nem dolgozott érzéseket nem oldja meg, csak eltolja. Persze randizni lehet, az segít az önbecsüléseden – de ne légy türelmetlen: adj időt magadnak, hogy tényleg lezárd ezt a fejezetet.
9. Próbálj ki új dolgokat!
Eddig még nem voltál hatha jogán? Nem másztál még falat? Itt az idő, hogy kipróbálj valami újat. Új helyek, új rutinok, új emberek – ezek segítenek kilépni a régi életedből. A változás friss energiát ad, és segít újraépíteni önmagad. Ez az egyik leggyorsabb módja annak, hogy továbblépj.
10. Fókuszpont: én.
Ez az idő most rólad szól. Nem róla. Nem kell már elemezned a kapcsolatotokat, és hogy vajon mik voltak a csendes jelek, amit talán észre sem vettél. Az a fontos, hogy neked mi jó: mit szeretnél? Mire van szükséged? Ez egy lehetőség is arra, hogy újradefiniáld magad – és a legjobb énedet hozd ki magadból.
A szakítás feldolgozása sosem egy egyszerű és rövid folyamat. Személyiségtől is függ, ki-hogyan szakít és ennek a megélése is emberenként más. Ha most azt érzed, sosem lesz jobb, hidd el: lesz. A szakítás nem csak veszteség, hanem egy esély is arra, hogy újra felépítsd magad – most már úgy, ahogy igazán jó neked.
Szakítás témában az alábbi cikkeket ajánljuk még: