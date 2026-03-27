Szakítottatok? 10 tuti lépés, amivel könnyen túlteszed magad rajta

párkapcsolat érzelmek szakítás
Krenyiczky Liza
2026.03.27.
Minden rá emlékeztet, és miközben bömbölve szagolgatod az ottfelejtett pólóját, azon kattogsz, vajon mit rontottál el? Egy szakítás fáj, időnként kegyetlenül, de nem kell, hogy hosszú hónapokig romokban legyél miatta. Hoztunk néhány tuti tippet, amikkel enyhíthetsz a gyászidőszakon.

Ébredés után még erősnek érzed magad, este meg már majdnem ott tartasz, hogy ráírsz. Szakítás után az érzelmek felülnek a hullámvasútra: egyszer úgy érzed magad, mintha az egekben lennél és baromi erősnek gondolod magad – majd egy gyenge pillanatban pedig zsebkendők között heverve nézed a telefonod és azon filózol, hogy fel kellene hívnod. Ha most ebben vagy, fontos tudnod: nem vagy egyedül, és van kiút ebből az állapotból.

Szakítás után nehéz talpra állni, de nem lehetetlen.
Forrás:  123rf.com
  • A különválás fázisai hullámzóak, nem lineárisak.
  • A férfiak viselkedése szakítás után sokszor félrevezető.
  • A feldolgozás nemcsak idő, hanem tudatosság kérdése is.
  • Van kiút – és gyorsabban, mint gondolnád. 

Szakítás: mi zajlik benned és körülötted?

Szakítás után nemcsak egy kapcsolat ér véget, hanem az a jövőkép is, amit együtt képzeltetek el. Legalábbis te vele. Az új élethelyzet feldolgozása során gyakran próbálod elemezni a másik fél reakcióit. A férfiak viselkedése ilyenkor lehet távolságtartó, vagy épp ellentmondásos – egyik nap eltűnik, másik nap meg mégis rád ír. Ez azonban nem mindig jelenti a valódi visszatérési szándékot.
Az elválás fázisai (tagadás, düh, szomorúság, elfogadás) természetesek és ide-oda ugrálhatsz közöttük. Mindenesetre érdemes figyelni a jeleire is: ha nincs kommunikáció, nincs erőfeszítés, és netán már mással látod és nélküled építi az új életét, akkor az már eléggé egyértelmű irány.

Jogos, ha mégis felmerül benned a kérdés: meddig tart a szakítás feldolgozása? Nincs rá pontos válasz – de az biztos, hogy az aktív lépések sokat gyorsítanak.

10 tuti lépés, amivel túlteszed magad rajta

1. Ne leskelődj!

Tudjuk, nehéz. De minden egyes rákeresés, képnézegetés, vagy csak „rápillantok a story-jára" valójában visszaránt a kiindulóponthoz. Ha folyamatosan figyeled, nem tud az agyad elszakadni tőle, így a gyógyulás is lassabb lesz. 

2. Töröld a rá emlékeztető dolgokat!

Vagy legalábbis rejtsd el. Közös vagy róla készült képek, vagy minden olyan emlék, ami a telefonodon van és vele kapcsolatos töröld, vagy tedd egy zárt mappába. Jobb, ha ideiglenesen eltűnik a látóteredből, így, mikor legközelebb a telefonodhoz nyúlsz, nem a vele közös fotók fognak szembemosolyogni veled. 

3. Fogadd el, ez most fáj.

Nem kell színlelni, hogy jól vagy. A továbblépés pont úgy működik, hogy megéled a hullámvölgy minden állomását. Minél inkább elnyomod, annál később jön vissza – sokszor erősebben. Jobb kiadni magadból, ha sírnod kell, mint visszatartani.

4. Írd ki magadból.

A gondolatok kavarognak a fejedben és ettől csak rosszabb a helyzet. A naplóírás alapból egy nagyon hatékony tevékenység, ebben a szituációban kiváltképp segítségedre lesz. Írj le mindent: mit érzel, mit mondanál neki, mit nem mondtál ki. Ez segít rendszerezni a káoszt és letenni egy részét. Miután mindent leírtál, amit a múltban gondoltál, érdemes fókuszálnod a jövődre és célokat meghatározni annak érdekében, hogy újra rád találjon a szerelem. 

5. Ne idealizáld a kapcsolatot. 

Hajlamos vagy csak a szép dolgokra emlékezni – minél távolabb kerülsz a szakítástól. Ne feledd, ha szétmentetek, bizony voltak problémák is, hiszen ezek vezettek ide. Ha reálisan látod a kapcsolatot, sokkal könnyebb lesz elengedni.

6. Mozogj, még ha nincs is kedved.

A tested és az elméd sokkal jobban összekapcsolódik, mint hinnéd. Egy séta, futás, vagy edzés segít levezetni a feszültséget és javítja a hangulatodat. Néha elég csak elkezdeni – a többi jön majd úgyis magától. 

7. Beszélj róla!

Ne maradj egyedül a gondolataiddal. Egy jó barátnő vagy családtag – egy külső szem sokat segíthet abban, hogy más nézőpontból lásd a dolgokat. Néha már az is segít, ha kimondod hangosan.

8. Ne ugorj bele azonnal másik kapcsolatba!

Egyik leggyakrabban elkövetett hiba, hogy egyből egy másik kapcsolatba ugrasz. Csábító, mert eltereli a figyelmet és olyan helyzetbe kerülsz, amibe végre jól érzed magad. De a fel nem dolgozott érzéseket nem oldja meg, csak eltolja. Persze randizni lehet, az segít az önbecsüléseden –  de ne légy türelmetlen: adj időt magadnak, hogy tényleg lezárd ezt a fejezetet. 

9. Próbálj ki új dolgokat!

Eddig még nem voltál hatha jogán? Nem másztál még falat? Itt az idő, hogy kipróbálj valami újat. Új helyek, új rutinok, új emberek – ezek segítenek kilépni a régi életedből. A változás friss energiát ad, és segít újraépíteni önmagad. Ez az egyik leggyorsabb módja annak, hogy továbblépj.

10. Fókuszpont: én.

Ez az idő most rólad szól. Nem róla. Nem kell már elemezned a kapcsolatotokat, és hogy vajon mik voltak a csendes jelek, amit talán észre sem vettél. Az a fontos, hogy neked mi jó: mit szeretnél? Mire van szükséged? Ez egy lehetőség is arra, hogy újradefiniáld magad – és a legjobb énedet hozd ki magadból. 

A szakítás feldolgozása sosem egy egyszerű és rövid folyamat. Személyiségtől is függ, ki-hogyan szakít és ennek a megélése is emberenként más. Ha most azt érzed, sosem lesz jobb, hidd el: lesz. A szakítás nem csak veszteség, hanem egy esély is arra, hogy újra felépítsd magad – most már úgy, ahogy igazán jó neked. 

