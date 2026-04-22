2026. ápr. 22., szerda

Törvény mondhatja ki: a mostani 17 évesek, vagy annál fiatalabbak sosem vásárolhatnak dohányárut

Horváth Angéla
2026.04.22.
Történelmi jelentőségű törvényt fogadott el a brit parlament: ha a jogszabály Károly királynál is átmegy, a 17 éves vagy annál fiatalabbak gyerekek nem vásárolhatnak soha dohányárut. A szabályozás nemcsak a cigarettára terjed ki, hanem az e-cigarettázást korlátozza. A cél az első dohányfüstmentes generáció felnevelése.

Mérföldkőnek számító jogszabályt fogadott el az Egyesült Királyság parlamentje: a Tobacco and Vapes Bill értelmében a 2009. január 1. után születettek soha nem vásárolhatnak majd cigarettát vagy e-cigarettát. A törvény célja, hogy fokozatosan visszaszorítsa, majd idővel teljesen kivezesse a dohányáruk értékesítését.

Angliában a 2009. január 1. után születettek egész életükben nem vásárolhatnak dohányárut
Forrás: Getty Images Europe

A jogszabály emellett azt is megszabja, hol nem lehet majd e-cigarettát használni. A BBC összefoglalója szerint tilos lesz a vapelés gyermekeket szállító autókban, játszótereken, kórházakban és iskolák közelében. A kórházak előtt ugyanakkor továbbra is engedélyezett marad, de csak azok számára, akik éppen a dohányzásról próbálnak leszokni.

Wes Streeting egészségügyi és szociális ellátási miniszter úgy fogalmazott: „A megelőzés hatékonyabb, mint a gyógyítás – ez a reform életeket fog menteni, enyhíti a terheket, és hozzájárul egy egészségesebb Nagy-Britannia kialakításához.”

A törvényjavaslat hivatalos indoklása szerint a cél „egy dohányfüstmentes generáció felnevelése, a dohánytermékek értékesítésének fokozatos megszüntetése, valamint a függőség és az abból fakadó hátrányos helyzet mérséklése”. Emellett a nyilvános helyeken történő dohányzás szabályozását is szigorítanák, hogy csökkenjen a passzív dohányzás, különösen a gyerekek és más érzékeny csoportok körében.

Károly királyon is múlik, hogy a gyerekek a jövőben dohányáruhoz jutnak-e

A javaslatot a parlament mindkét háza elfogadta, most már csak a királyi jóváhagyás hiányzik. Károly király korábban már nyilvánosan is jelezte, hogy támogatja az elképzelést. A 2023-as parlamenti beszédében azt mondta: „Kormányom törvényjavaslatot terjeszt be a dohánymentes generáció megteremtése érdekében, amely korlátozza a dohánytermékek értékesítését, így a jelenleg 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekeknek soha nem adhatnak el cigarettát, valamint korlátozza az e-cigaretta értékesítését és forgalmazását gyermekek számára.” Akkor a terv még a 14 éves és annál fiatalabb korosztályra vonatkozott, ezt bővítették most a 17 évesekig.

A brit kormány abban bízik, hogy a szigorítás hosszú távon életeket menthet, csökkentheti az egészségügy terheit, és új korszakot nyithat a dohányzás visszaszorításában.

