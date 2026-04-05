Harry herceg az esküvője előtt csúnyán összeveszett Erzsébet királynővel: egy ékszer volt az oka

Robert Hardman királyi életrajzíró készülő könyvében egy 2018-as konfliktust idéz fel, mely Meghan és Harry herceg esküvőjének előkészületei idején robbant ki Harry herceg és nagymamája között.

Harry herceg és Meghan Markle az esküvőjükön - Erzsébet királynő és unokája között a menyasszony tiarája miatt alakult ki feszültség

Forrás: AFP

Harry herceg és Erzsébet királynő vitája: az uralkodó az öltöztetője mellé állt

Hardman szerint II. Erzsébet királynő a hagyományoknak megfelelően meghívta Meghan Markle-t a Buckingham-palotába, hogy válasszon egy tiarát a királyi gyűjteményből, amelyet az esküvőjén viselhet. Ám a tervezett találkozó nem úgy zajlott, ahogy azt eredetileg elképzelték. Bennfentesek szerint Harry herceg is jelen volt, ez pedig megnehezítette, hogy Meghan Markle és a királynő nyugodt körülmények között beszélgessenek. Meghan végül választott, Mária királyné gyémánt bandeau-ját választotta, ám váratlan akadályokba ütköztek. A királynő öltöztetője, Angela Kelly jelezte, hogy a tiara nem hagyhatja el a palotát megfelelő engedély és rendőri kíséret nélkül. Harry ezt túlzónak érezte, és nem értette, miért gördítenek akadályokat eléjük. A királynő sem állt a házasulandók mellé, felháborította, hogy Harry nem fogadja el a szabályokat. „Ez nem játék” – mondta akkor unokájának Erzsébet királynő.

A történet végül úgy záródott, ahogy Erzsébet királynő és az öltöztető akarták: minden szabály betartása mellett viheték csak el a tiarát, hogy Meghan Markle az esküvőjén viselhesse.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: