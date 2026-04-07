Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 7., kedd Herman

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
szerelem

Házasság idős korban: ez a pár kimaxolta a randizás idejét

Az igaz szerelem minden próbát kiáll. Igen ám, de mi van akkor, ha több évtizeden keresztül várod, hogy kibújjon a szög a szerelmetek zsákjából? Meddig lehet lógva hagyni a „hozzám jössz feleségül” kérdést?

Az élet mindig alakulhat másképp, de talán nem nagy túlzás azt állítani, hogy minden lány fejében ott lebegett gyermekkorában a tökéletes álomesküvő képe. De ebben a képben viruló felnőttként jelentél meg vagy kedves nyugdíjasként? A szóban forgó szerelmes pár ugyanis ez utóbbit választotta. Házasság idős korban? Naná!

Forrás: 123RF

Házasság idős korban – A kifürkészhetetlen szerelem

Igaz szerelem ide vagy oda, tény, hogy egy házasság menedzseléséhez idő, energiabefektetés és sok-sok megértés szükséges. Vannak olyan elméletek, mely szerint a boldog házasság titka napi fél percben rejlik, de ezt az egymást értékelő esti rituálét is konzisztensen kell tartani. De mi van, ha kihunyt a tűz? Mi van akkor, ha a kedvesed hűtlen volt? Vajon újra meg fog csalni?

Ha félsz az elköteleződéstől, ezek a felvetések egyáltalán nem segítenek, sőt! Pedig lehet, hogy az igazi ott van az oldaladon, csak épp nem mered neki teljesen átengedni magad. Valami hasonló történhetett a kenyai idős párral is, akik több évtizedes kapcsolat után házasodtak össze.

Örök szkepticizmus az igaz szerelemben: Ibrahim Mbogo és Tabitha Wangui

Elsőre talán szürreálisnak tűnik, de igaz! 2024-ben, az akkor még 90 éves, kenyai Tabitha Wangui 64 évnyi együttlét után öltött fehér ruhát és ment feleségül az akkor 95 éves Ibrahim Mbogóhoz.

A szerelmesek 1960 óta alkotnak egy párt, vagyis több mint 6 évtizeden keresztül szerették egymást, mielőtt végleg kimondták volna a boldogító igent. Jó-jó, hozzá kell tenni, hogy a kikuyu szokások szerint jogilag már házasoknak számítottak, de mivel Ibrahim és Tabitha keresztények, ezért mindenképpen szerettek volna templomi esküvőt is. Csak azt nem tudták, hogy erre ilyen későn kerül sor.

A férfiak mindig meggondolják magukat, úgyhogy biztosra kellett mennem.

– erre hivatkozott az örök szkeptikus Tabitha. Bár azt is hozzá tette, hogy a kölcsönös tisztelet, megbocsátás és türelem tartotta össze őket annyi éven át, és erre alapozva vágtak bele a közös jövőjük igazán különleges napjába. Bár a közös jövő ebben az esetben inkább a közös múlt megpecsételése és megünneplése lehetett.

Szerelem és házasság idős korban

Ez az inspiráló történet újra rámutat arra, hogy a szerelem életkortól független, a legszebb pillanatokhoz pedig csak idő kell – akár évtizedek is. Ha pedig valaki igazán szeret téged, az nem fog elhagyni még akkor sem, ha 64 év után válaszolsz a lánykérésre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
