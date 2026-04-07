Házasság idős korban: ez a pár kimaxolta a randizás idejét

Az élet mindig alakulhat másképp, de talán nem nagy túlzás azt állítani, hogy minden lány fejében ott lebegett gyermekkorában a tökéletes álomesküvő képe. De ebben a képben viruló felnőttként jelentél meg vagy kedves nyugdíjasként? A szóban forgó szerelmes pár ugyanis ez utóbbit választotta. Házasság idős korban? Naná!

Házasság idős korban: van szavatossága a lánykérésnek?

Házasság idős korban – A kifürkészhetetlen szerelem

Igaz szerelem ide vagy oda, tény, hogy egy házasság menedzseléséhez idő, energiabefektetés és sok-sok megértés szükséges. Vannak olyan elméletek, mely szerint a boldog házasság titka napi fél percben rejlik, de ezt az egymást értékelő esti rituálét is konzisztensen kell tartani. De mi van, ha kihunyt a tűz? Mi van akkor, ha a kedvesed hűtlen volt? Vajon újra meg fog csalni?

Ha félsz az elköteleződéstől, ezek a felvetések egyáltalán nem segítenek, sőt! Pedig lehet, hogy az igazi ott van az oldaladon, csak épp nem mered neki teljesen átengedni magad. Valami hasonló történhetett a kenyai idős párral is, akik több évtizedes kapcsolat után házasodtak össze.

Örök szkepticizmus az igaz szerelemben: Ibrahim Mbogo és Tabitha Wangui

Elsőre talán szürreálisnak tűnik, de igaz! 2024-ben, az akkor még 90 éves, kenyai Tabitha Wangui 64 évnyi együttlét után öltött fehér ruhát és ment feleségül az akkor 95 éves Ibrahim Mbogóhoz.

A szerelmesek 1960 óta alkotnak egy párt, vagyis több mint 6 évtizeden keresztül szerették egymást, mielőtt végleg kimondták volna a boldogító igent. Jó-jó, hozzá kell tenni, hogy a kikuyu szokások szerint jogilag már házasoknak számítottak, de mivel Ibrahim és Tabitha keresztények, ezért mindenképpen szerettek volna templomi esküvőt is. Csak azt nem tudták, hogy erre ilyen későn kerül sor.

A férfiak mindig meggondolják magukat, úgyhogy biztosra kellett mennem.

– erre hivatkozott az örök szkeptikus Tabitha. Bár azt is hozzá tette, hogy a kölcsönös tisztelet, megbocsátás és türelem tartotta össze őket annyi éven át, és erre alapozva vágtak bele a közös jövőjük igazán különleges napjába. Bár a közös jövő ebben az esetben inkább a közös múlt megpecsételése és megünneplése lehetett.

Szerelem és házasság idős korban Ez az inspiráló történet újra rámutat arra, hogy a szerelem életkortól független, a legszebb pillanatokhoz pedig csak idő kell – akár évtizedek is. Ha pedig valaki igazán szeret téged, az nem fog elhagyni még akkor sem, ha 64 év után válaszolsz a lánykérésre.

