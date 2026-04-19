Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult: kórház lett a vége

Komoly konfliktus árnyékolhatja be a One Direction egykori tagjairól készülő dokumentumsorozat sorsát. A hírek szerint a Netflix egy, a banda történetét feldolgozó produkción dolgozott, amely egy amerikai körút során követte volna a zenekar múltját és jelenét, ám a forgatásokat fél évvel ezelőtt határozatlan időre leállították. Úgy tudni, Zayn Malik és Louis Tomlinson csúnyán összeverekedtek.
Zayn Malik és Louis Tomlinson barátsága úgy tűnik, már a múlté
Bennfentes források szerint a két énekes viszonya már a kezdetektől zűrös volt, de a helyzet végül váratlanul elmérgesedett. A külföldi sajtóban megjelent információk alapján a vita akkor fordult komolyabbra, amikor Zayn Malik állítólag bántó megjegyzést tett Louis Tomlinson édesanyjára, aki 2016-ban hunyt el leukémiában.
A történtek heves reakciót váltottak ki: egy félreérthető mozdulat után Zayn állítólag megütötte egykori zenésztársát. Mivel gyűrűket is viselt, az ütés súlyosabb sérüléseket okozott, Louis pedig kórházi ellátásra szorult, és a beszámolók szerint agyrázkódást is szenvedett – írja a The Sun magazin. Úgy tudni, a két énekes az incidens óta nem beszéltek egymással.
Közös barátjuk, Liam Payne halála újabb konfliktushoz vezetett
A feszültséget tovább fokozhatta, hogy mindez két évvel Liam Payne halála után történt. Az egykori bandatag elvesztése mély nyomot hagyott a csapaton, és bár közös gyászuk összeköthette volna őket, a jelek szerint inkább újabb konfliktusokat hozott felszínre, végleg szertefoszlatva az újraegyesülés lehetőségét.
A One Direction világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, és a rajongók sokáig reménykedtek abban, hogy a zenekar tagjai újra közelebb kerülnek egymáshoz, azonban a történtek után ennek esélye szinte teljesen szertefoszlott.
A Netflix visszalépett
A helyzet a streamingóriás döntésére is hatással volt: a Netflix végül a múlt hónapban teljesen leállította a háromrészes dokumentumsorozatot, miután egyre kevesebb esélyt láttak a két énekes kibékülésére. Egy bennfentes szerint a projekt nagy reményekkel indult, hiszen jelentős költségvetésből készült, és a készítők úgy gondolták, igazi főnyeremény lesz, hogy Zayn és Louis együtt vállalta a szereplést.
Zayn Malik a napokban a kórházból jelentkezett
Ahogy arról mi is hírt adtunk, Zayn Malik a napokban maga számolt be arról, hogy kórházi ellátásra szorul, bár a részleteket nem fejtette ki bővebben. A posztban az énekes köszönetet mondott a rajongóknak és az őt ellátó orvosoknak, és azt írta, mindannyian legendák.
