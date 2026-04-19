Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult: kórház lett a vége

Rideg Léna
2026.04.19.
Nagy dobásnak indult, végül botrányba fulladt a One Directionről szóló Netflixes dokumentumsorozat. A hírek szerint a forgatáson Zayn Malik és Louis Tomlinson között olyan heves vita alakult ki, hogy Louis agyrázkódást szenvedett.

Komoly konfliktus árnyékolhatja be a One Direction egykori tagjairól készülő dokumentumsorozat sorsát. A hírek szerint a Netflix egy, a banda történetét feldolgozó produkción dolgozott, amely egy amerikai körút során követte volna a zenekar múltját és jelenét, ám a forgatásokat fél évvel ezelőtt határozatlan időre leállították. Úgy tudni, Zayn Malik és Louis Tomlinson csúnyán összeverekedtek.

Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult.
Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult.
  • Dokumentumsorozat készült volna a One Directionről
  • A Netflix nagyszabású produkciót tervezett, ám a forgatást fél évvel ezelőtt leállították
  • A Zayn Malik és Louis Tomlinson közötti vita tettlegességig fajult
  • A beszámolók szerint Louis Tomlinson agyrákódást szenvedett

Zayn Malik és Louis Tomlinson barátsága úgy tűnik, már a múlté

Bennfentes források szerint a két énekes viszonya már a kezdetektől zűrös volt, de a helyzet végül váratlanul elmérgesedett. A külföldi sajtóban megjelent információk alapján a vita akkor fordult komolyabbra, amikor Zayn Malik állítólag bántó megjegyzést tett Louis Tomlinson édesanyjára, aki 2016-ban hunyt el leukémiában.

A történtek heves reakciót váltottak ki: egy félreérthető mozdulat után Zayn állítólag megütötte egykori zenésztársát. Mivel gyűrűket is viselt, az ütés súlyosabb sérüléseket okozott, Louis pedig kórházi ellátásra szorult, és a beszámolók szerint agyrázkódást is szenvedett – írja a The Sun magazin. Úgy tudni, a két énekes az incidens óta nem beszéltek egymással.

Közös barátjuk, Liam Payne halála újabb konfliktushoz vezetett

A feszültséget tovább fokozhatta, hogy mindez két évvel Liam Payne halála után történt. Az egykori bandatag elvesztése mély nyomot hagyott a csapaton, és bár közös gyászuk összeköthette volna őket, a jelek szerint inkább újabb konfliktusokat hozott felszínre, végleg szertefoszlatva az újraegyesülés lehetőségét.

A One Direction világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, és a rajongók sokáig reménykedtek abban, hogy a zenekar tagjai újra közelebb kerülnek egymáshoz, azonban a történtek után ennek esélye szinte teljesen szertefoszlott.

A Netflix visszalépett

A helyzet a streamingóriás döntésére is hatással volt: a Netflix végül a múlt hónapban teljesen leállította a háromrészes dokumentumsorozatot, miután egyre kevesebb esélyt láttak a két énekes kibékülésére. Egy bennfentes szerint a projekt nagy reményekkel indult, hiszen jelentős költségvetésből készült, és a készítők úgy gondolták, igazi főnyeremény lesz, hogy Zayn és Louis együtt vállalta a szereplést.

Zayn Malik a napokban a kórházból jelentkezett

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Zayn Malik a napokban maga számolt be arról, hogy kórházi ellátásra szorul, bár a részleteket nem fejtette ki bővebben. A posztban az énekes köszönetet mondott a rajongóknak és az őt ellátó orvosoknak, és azt írta, mindannyian legendák.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu