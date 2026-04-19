Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult: kórház lett a vége

Komoly konfliktus árnyékolhatja be a One Direction egykori tagjairól készülő dokumentumsorozat sorsát. A hírek szerint a Netflix egy, a banda történetét feldolgozó produkción dolgozott, amely egy amerikai körút során követte volna a zenekar múltját és jelenét, ám a forgatásokat fél évvel ezelőtt határozatlan időre leállították. Úgy tudni, Zayn Malik és Louis Tomlinson csúnyán összeverekedtek.

Zayn Malik és Louis Tomlinson balhéja tettlegességig fajult.

Dokumentumsorozat készült volna a One Directionről

A Netflix nagyszabású produkciót tervezett, ám a forgatást fél évvel ezelőtt leállították

A Zayn Malik és Louis Tomlinson közötti vita tettlegességig fajult

A beszámolók szerint Louis Tomlinson agyrákódást szenvedett

Zayn Malik és Louis Tomlinson barátsága úgy tűnik, már a múlté

Bennfentes források szerint a két énekes viszonya már a kezdetektől zűrös volt, de a helyzet végül váratlanul elmérgesedett. A külföldi sajtóban megjelent információk alapján a vita akkor fordult komolyabbra, amikor Zayn Malik állítólag bántó megjegyzést tett Louis Tomlinson édesanyjára, aki 2016-ban hunyt el leukémiában.

A történtek heves reakciót váltottak ki: egy félreérthető mozdulat után Zayn állítólag megütötte egykori zenésztársát. Mivel gyűrűket is viselt, az ütés súlyosabb sérüléseket okozott, Louis pedig kórházi ellátásra szorult, és a beszámolók szerint agyrázkódást is szenvedett – írja a The Sun magazin. Úgy tudni, a két énekes az incidens óta nem beszéltek egymással.

Közös barátjuk, Liam Payne halála újabb konfliktushoz vezetett

A feszültséget tovább fokozhatta, hogy mindez két évvel Liam Payne halála után történt. Az egykori bandatag elvesztése mély nyomot hagyott a csapaton, és bár közös gyászuk összeköthette volna őket, a jelek szerint inkább újabb konfliktusokat hozott felszínre, végleg szertefoszlatva az újraegyesülés lehetőségét.

A One Direction világszerte több mint 70 millió lemezt adott el, és a rajongók sokáig reménykedtek abban, hogy a zenekar tagjai újra közelebb kerülnek egymáshoz, azonban a történtek után ennek esélye szinte teljesen szertefoszlott.

A Netflix visszalépett

A helyzet a streamingóriás döntésére is hatással volt: a Netflix végül a múlt hónapban teljesen leállította a háromrészes dokumentumsorozatot, miután egyre kevesebb esélyt láttak a két énekes kibékülésére. Egy bennfentes szerint a projekt nagy reményekkel indult, hiszen jelentős költségvetésből készült, és a készítők úgy gondolták, igazi főnyeremény lesz, hogy Zayn és Louis együtt vállalta a szereplést.