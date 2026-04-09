Rettegsz a konfrontációtól és kerülöd a konfliktushelyzeteket? A pszichológia szerint erre utal

A konfliktuskerülés sokkal inkább egy tanult minta, ami lehetővé teszi, hogy mielőbb biztonságban érezhesd magad. Ha gyerekkorodban szokszor tapasztaltál vitákat és egyéb konfliktushelyzeteket, szép lassan kialakul benned, hogy az ilyesmi veszélyes.

Konfliktushelyzetek? Beszéljünk még a problémáról? Kösz, nem érdekel!

Forrás: 123rf.com

Ez állhat a konfliktushelyzetek kerülésének hátterében Fontos számodra, hogy másokat ne bánts meg, ezért inkább háttérbe szorítod a saját igényeidet.

Attól tartasz, hogy ha kiállsz magadért, abból csak rosszul jöhetsz ki.

Nem mindig a hallgatás a biztonságos – a konfliktusokba való beleállás, a jó érvelés és az asszertív kommunikáció igenis fejleszthető.

Honnan ismerhető fel, ha valaki konfliktuskerülő személyiség?

Harriet B. Braiker klinikai pszichológus, aki kifejezetten a túlzott megfelelési kényszert, a jókislány-szindrómát és konfliktuskerülés okait kutatta 2001-es The Disease to Please könyvében részletesen választ ad a kérdésre. Úgy véli, hogy a konfiktuskerülő személyiségre az alábbiak jellemzőek:

1. Akkor is igent mondasz, amikor legbelül toporzékolva nemet szeretnél.

2. A mestere vagy a kellemetlen beszélgetések és találkozók halogatásának, mert legbelül reméled, hogy a dolgok majd maguktól megoldódnak.

3. Van úgy, hogy nyomdafestéket nem tűrő stílusban, kiabálva vagy épp sírva, elmondanád a sérelmeidet a kollégáidnak, csakhogy te inkább lenyeled a keserű és dühös gondolataidat, minthogy kifejezésre juttatnád.

4. Egyfelől nyuszi vagy, és félsz attól, hogy konfrontáció esetén sarokba szorít az ellenfél, másrészt erősen hiszel abban, hogy értelmetlen felszólalni, hiszen még károd is származhat belőle. Nem csak nyuszi vagy, de valószínűleg magas az érzelmi intelligenciád is, épp ezért tartasz attól, hogy megbántasz másokat.

5. Nehezen húzol határokat, és sokszor mások igényeit helyezed a sajátod elé, ami előbb-utóbb kiégéshez vezet. Kívülről békésnek, alkalmazkodónak tűnsz, belül viszont gyűlhet a feszültség. Amikor pedig nálad is elpattan a húr, mindenki frászt kap, mondván, a fene gondolta, hogy te ekkora egy vadállat vagy.