3 döbbenetes történet arról, hogy mit engedhettek meg maguknak a középkori hercegnők

A sötét középkorban is volt néhány előkelőség, aki nemesi kiváltságokkal bírt. Néhányan a középkori hercegnők közül is közéjük tartoztak. Ebben a cikkben három olyan történetet mutatunk, amelyben a hercegnők jóval több kiváltsággal bírtak, mint a sorstársaik!

A sötét középkorban sok esetben a nőknek kevesebb hatalom jutott.

A középkori lovagok és hercegnők történetei máig kedvelt témái a világirodalomnak és a történelemnek. A középkori hercegnőket általában úgy képzeljük el, mint akik a várak falai között élték mindennapjaikat, azonban történelmi érdekességek tanúskodnak arról, hogy hatalmuk és szabadságuk messze túlmutatott a korabeli nők megszokott szerepén. Ezúttal három olyan történetet elevenítünk fel, amelyek mindegyike egy-egy hercegnőről szól, akinek kiváltságai és hatalma messze túlmutatott a sötét középkorban megszokottól.

Eleonóra hercegnő, a várkapitány

Eleonóra hercegnő 1293-ban feleségül ment III. Henrikhez, majd miután férjét fogságba ejtették, ő vette át a grófság védelmét és a várkapitányságot. Összehívta a férje maradék csapatait, átszervezte a vár védelmét, és levelekkel gyűjtött támogatást férje szabadon engedéséhez. Ezzel sikeresen megőrizte gyermekei örökségét. Hasonlóan hozzá, 30 évvel korábban egy névrokona, Eleonóra angol hercegnő egyedül védte Dover várát férje és fia halála után. Mindkét történet azt mutatja, hogy a középkori hercegnők képesek voltak katonai és stratégiai feladatokat is ellátni, ha a szükség úgy hozta.

Johanna hercegnő, aki szerelemből ment férjhez

Akkói Johanna 18 évesen ment először férjhez a jóval idősebb Gilbert de Clare hertfordi grófhoz, akivel az apja politikai szövetséget kívánt kialakítani. Gilbert halála után fiatal özvegyként értékes birtokai és négy gyermeke volt, ezért Európa legnagyobb uralkodói érdeklődtek iránta. Johanna azonban szerelmes volt Gilbert kíséretének egyik tagjába, Ralph de Monthermerbe, és titokban hozzáment, megszegve ezzel apja és királya előírásait. Ezzel szembeszállt a politikai elvárásokkal, azonban végül Eduárd megbocsátott neki. A középkorban rendkívül bátor döntés volt ez, hiszen a szerelemből kötött házasság egyáltalán nem volt bevett szokás.