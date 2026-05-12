2026. máj. 12., kedd

Szolgálatteljesítés közben elhunyt dr. Gulyás Zsolt Bács-Kiskun Vármegye rendőrfőkapitánya

veszteség gyász tragédia
Komáromi Bence
2026.05.12.
Szívszorító híreket kaptunk. Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Mutatjuk a szomorú részleteket.

Szolgálatteljesítés közben, tragikus hirtelenséggel elhunyt a Bács-Kiskun Vármegyei rendőrfőkapitány. Dr. Gulyás Zsolt halála lesújtotta az országot és a rendvédelmi erőket. A rendőr dandártábornok mindössze 54 éves volt. Halálát a Magyar Rendőrség hivatalos facebook-oldalán is megerősítették.

Elhunyt a Bács-Kiskun Vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok
Fotó: Magyar Rendőrség

Dr. Gulyás Zsolt a szolgálati helyén, munkavégzés közben lett rosszul

A rendőrség közleménye szerint a főkapitány úr éppen a szolgálati helyén tartózkodott, amikor munkavégzés közben rosszul lett. Bár azonnal kórházba szállították, a gondos orvosi ellátás ellenére életét vesztette. A testület teljes állománya megrendülve áll a történtek előtt és együttérzésükről és támogatásukról biztosították Zsolt családját.

Dr. Gulyás Zsolt három évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet

A dandártábornok pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot különböző vezetői beosztásokban Orosházán és Battonyán. 2008. január 1-jén az integrációval került a rendőrséghez, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat állományába szolgálatvezetőként. 2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya Megyei, 2022. december 1-jétől a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
