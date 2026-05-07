Ritka égi látványosságok közelegnek ebben a hónapban – Szabad szemmel is láthatod őket

Májusban igazi bolygóvadászatra indíthatjuk a tekintetünket. A Vénusz, a Mars, a Merkúr, a Jupiter és a Szaturnusz is látható lesz az égbolton. Mutatjuk, melyik estéken számíthatsz a leglátványosabb égi jelenségekre.

Fel a fejjel, és szemeket az égboltra! A májusi esték ugyanis igen ritka bolygóegyüttállásokkal fognak kecsegtetni. Néhány estén pedig kiemelten látványos égi jelenségekre számíthatsz.

  • Májusban több bolygó válik láthatóvá szabad szemmel.
  • A bolygók a Holdhoz közelítve jelennek meg.
  • Bizonyos estéken különös pozíciókban és kiemelten nagy ragyogással tűnnek fel a bolygók.

A bolygóegyüttállások hava és a Hold szerepe

Ebben a hónapban különös fénnyel fog ragyogni a Vénusz és a Jupiter, a hónap második felében pedig a Merkúr is csatlakozik a szabad szemmel megfigyelhető bolygók csapatához. Ha kitartóan figyeled az égboltot, akkor még a hajnali órák is meggyörnyörködtethetnek, hiszen a Mars és a Szaturnusz is fellép az égbolt színpadára.

Ebben a bolygóegyüttállásban a főszereplő és a műsorvezető a Hold lesz, hiszen több alkalommal is utat mutat a fényesen csillogó bolygókhoz.

Mikor számíthatunk ezekre az égi jelenségekre?

Az égi események szinte egész májusban különös látványt nyújtanak, viszont lesznek kiemelt alkalmak, amikor érdemes elővenni a távcsövet vagy kifeküdni egy pokróccal a csillagos ég alá.

  • Május 13.: A Hold ekkor éppen fogyó sarló formában fog megjelenni a Szaturnusz közelében. A hajnali órákban érdemes kutatni a Holdtól balra található bolygót.
  • Május 14.: Szintén a hajnali órákban kell vizslatnod az égboltot, ekkor ugyanis a főszereplő holdsarló a Marshoz fog közelíteni.
  • Május 18.: Az esti órákban a Vénusz fog a holdsarló mellett tündökölni.
  • Május 20.: A Hold a Jupiterhez közelít az esti órákban.
  • Május 22.: Kb. 55 perccel napnyugta után látható lesz a Merkúr is, viszont még nagyon alacsonyan fog elhelyezkedni az égbolton.
  • Május 25.: a Merkúr ekkor már nagyobb fényességgel fog tündökölni, vagyis szabad szemmel is egyértelműen látható lesz az égen.

Ha este mennél ki bolygóvadászatra, akkor nyugat-északnyugat irányában érdemes kutatnod a szemeiddel napnyugta után 15-60 perccel. Ha viszont reggeli pacsirta vagy, és a Mars-Szaturnusz páros érdekel jobban, akkor kelet felé leskelődj a horizonton napfelkelte előtt.

