Katalin walesi hercegné visszatér – Óriás bejelentést tett

Legutóbb 2022 decemberében járt hivatalos külföldi úton, mielőtt rákkal diagnosztizálták volna, ami miatt jó időre eltűnt a nyilvánosságból. Katalin walesi hercegné számára nemcsak a visszatérés miatt lesz fontos a külföldi út: nemzetközileg is kiterjeszti filantróp tevékenységét.

Katalin walesi hercegné újra hivatalos külföldi útra megy.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné újra külföldre megy 2026. május 13-án az olaszországi Reggio Emiliába látogat Katalin walesi hercegné

Ez lesz az első hivatalos külföldi útja rákdiagnózisa óta.

Legutóbb 2022 decemberében volt hivatalos külföldi kiküldetésen.

Kisgyerekek fejlesztésével foglalkozó jótékonysági szervezetét terjeszti ki nemzetközileg.

Katalin walesi hercegné első hivatalos külföldi útja

Mint ismeretes, Katlain hercegnét 2024-ben egy nagy hasi műtét után rákkal diagnosztizálták, a felépülés alatt kemoterápiát kapott, egy időre el is tűnt a nyilvánosságból. Akkor sokan találgatták eltűnésének okát, tavaly végül visszatért koronahercegnéi kötelezettségihez. Azonban 2022 decembere óta nem volt hivatalos külföldi úton, amikor is Vilmos herceget kísérte el az Earthshot Awards Prize bostoni díjátadójára.

Egészen mostanáig, ugyanis jövő hét szerdán ismét külföldre meggy, méghozzá az olaszországi Reggio Emilia városába.

Ugyan kisebb utakon már járt külföldön az elmúlt három és fél évben – például Jordániában, Franciaországban – ám azok rövid távúak voltak és nem minősültek hivatalos útnak. Ez most megváltozik, ám a közelgő utazás nem csak Katalin hercegné betegsége utáni visszatérése miatt fontos.

Ezzel a nyilvános megjelenéssel ugyanis a 2021-ben alapított jótékonysági alapítványa, a Royal Foundation Centre for Early Childhood munkájának nemzetközi kiterjesztésének első állomását jelenti. A szervezet célja a gyerekek korai fejlesztésének támogatása, mely az érzelmi és mentális fejlődésre helyezi a hangsúlyt. Éppen ezért látogat Olaszországba, mert a Reggio Emilia-módszer világhírű a gyerekek fejlesztésében, a hercegné pedig ezt akarja tanulmányozni.

Visszatér a nemzetközi porondra Katalin hercegné Három és fél év után újra hivatalos külföldi útra megy Katalin walesi hercegné. Az úticél Reggio Emilia Olaszországban, ahol jótékonysági szervezetének tevékenységét terjeszit ki nemzetközileg. A hercegné május 13-án utazik ki.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: