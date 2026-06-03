5 dolog, amit minden egyes nap lemásol tőled a gyerek – Mutatjuk, mire figyelj!

Gyakran észre sem vesszük, de a legkisebbek szinte mindent látnak és hallanak, a szülők pedig a nap huszonnégy órájában olyan élő mintaként szolgálnak számukra, amit egyfajta láthatatlan tükörként szinte egy az egyben lemásolnak. Mivel minden lényeges viselkedési formát a családi fészekben sajátít el a gyerek, éppen ezért az édesanyák és édesapák apró gesztusai és hirtelen reakciói jelentik azt az alapvető iránytűt számukra, amellyel megtanulják felmérni és megérteni a számukra még ismeretlen, őket körülvevő világot.

A gyerek személyiségfejlődősének alapját az utánzásos tanulás jelenti, éppen ezért az otthon látott szülői minták a követendő példák számukra.

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A gyerekek már egészen kicsi koruk óta a szülők tetteiből és reakcióiból építkeznek.

A család állandó megfigyelése jelenti számukra a képet, amit felnőtt korukban is alkalmazni fognak.

Mutatunk 5 dolgot, amit biztosan lemásolnak a felnőttekről, ezért célszerű jól kezelni ezeket a helyzeteket.

A szülők viselkedéséből tanul a gyerek

A kicsik szinte szivacsként szívják magukba az otthoni környezet minden apró rezdülését, így a konfliktusok kezelését, a szeretet kifejezését vagy éppen az indulatok levezetését is a családi minták alapján sajátítják el. Az egészen pici korukban ugyanis nem a szigorú szabályok vagy a hosszas hegyibeszédek azok, amik igazán számítanak – épp ellenkezőleg.

A gyerekek születésük óta abból a képből építkeznek, amit a szülők nap mint nap a tetteikkel és a reakciókkal képviselnek az otthoni környezetükben.

Ez a folyamatos megfigyelés határozza meg számukra azt, hogy később hogyan reagálnak a váratlan helyzetekre, miként építenek kapcsolatokat, és mennyire tudnak majd magabiztosan mozogni a mindennapokban. A szülői házban látott viselkedési formák így egy életre meghatározhatják azt, hogy felnőttként hogyan viszonyulnak majd az emberi kapcsolataikhoz.

5 dolog, amit lemásol rólad

Düh és frusztráció kezelése

Amikor hirtelen elönt a méreg, és dügbe gurulsz, a gyerek fesztült figyelemmel követi a helyzetre adott reakciódat. Ha azt látja, hogy ezekben a pillanatokban kiabálni, csapkodni kezdesz, esetleg sértődötten elvonulsz, ő is pontosan ezeket a mintákat fogja alkalmazni. Ha viszont megtanulja tőled, hogy a feszültebb helyzetek nyugodtan is kezelhetőek, úgy egy életre szóló biztonságérzetet adhatsz számára.

A napi jó vagy rossz szokások

Ha az állandó telefonhasználat helyett azt látja a gyerek, hogy szabadidődben olvasol, egészségesen étkezel vagy állandóan rendet tartasz a környezetedben, akkor ezek a mozdulatok pillanatok alatt természetessé válhatnak számára.

Ugyanúgy igaz ez a rossz berögződésekre is. Így ha lusta vagy, vagy állandó rendetlenség honol körülötted, akkor éppen itt az ideje, hogy változtass rajta, ugyanis nem a szavakból, hanem a tetteidből tanul a gyerek.

A nézeteltérések rendezése

A családi veszekedések teljesen természetes folyamatok, azonban nem mindegy, hogy mit tanul ezekből a szituációkból a gyerek. Ha a szülők közötti vitákból csupán annyit látnak a csöppségek, hogy hangos kiabálással vagy ajtócsapkodásokkal oldják meg a problémát, a jövőben azt feltételezhetik, hogy csak ez az egytelen mód létezik arra, hogy az igazát érvényesíthesse. Amennyiben viszont szemtanúja lehet annak, hogy a felek tisztelettel végighallgatják egymást, és közösen keresnek megoldást, felnőve ő is képes lesz stabil, biztonságos kapcsolatokat kiépíteni.

Ahogyan másokról beszélsz a hátuk mögött

A gyerekek mindent hallanak, így a pletykákat és a rosszindulatú megjegyzéseket is szinte ösztönösen raktározzák el a fejükben.

Ha gyakran azt tapasztalja, hogy az utcán sétálva mindenkivel kedves, barátságos vagy, otthon pedig rendre kibeszéled őket, akkor a gyerek csak a kétszínűséget és a gyanakvást tanulja el tőled, ahelyett, hogy empátiát mutatnál neki.

A mások iránti őszinte tisztelet ugyanis ott kezdődik, amikor a zárt ajtók mögött is jóindulattal beszélünk másokról, éppen ezért mindig legyünk önazonosak, ne jópofizzunk azokkal, akiket nem kedvelünk, és ne beszéljük ki az embereket sem a hátuk mögött annak érdekében, hogy a gyerek a helyes módszert tanulhassa el.

Ahogyan bocsánatot kérsz az emberektől

Sokan hajlamosak elfelejteni azt, hogy egyik szülő sem teljesen tévedhetetlen. A hibák beismerése az, ami talán a legnagyobb nevelő erővel bír a gyerekre nézve. Éppen ezért, ha képes vagy odaállni a sértett csemetéd elé, és őszintén elismerni a hibáidat, esetleg még tiszta szívből bocsánatot is kérsz, akkor ezzel megtanítod neki azt, hogy hibázni márpedig emberi dolog, és bárkivel megeshet. A felelősségvállalás, valamint a megbocsátás pedig nem egy gyengeség, hanem jóval inkább az emberek belső erejét tükrözi.