A klub, amelynek SOSEM leszel a tagja: Európa leendő királynői ebben a szupertitkos csoportban beszélik ki problémáikat

Aki mindig is kíváncsi volt arra, hogy milyen lehet hercegnőnek lenni, Belgium jövendő királynője egy nemrég készült interjúban bővebb betekintést engedett mindennapjaikba. Erzsébet belga koronahercegnő diplomaszerzése után készült riportjában mesélt arról, amit korábban csak bugyuta lányregények kitalációjának vélnénk: trónra váró „kolléganőivel” egy privát WhatsApp-csoportot tartanak fent. A belga trón örököse Amália holland, illetve Ingrid Alexandra norvég hercegnővel ápol különösen szoros kapcsolatot.

Amália holland, Erzsébet belga, illetve Ingrid Alexandra norvég hercegnők WhatsApp-csoportban tartják a kapcsolatot.

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Így tartják a kapcsolatot Európa jövendő uralkodónői A jelenlegi európai monarchiák felében nő a trón várományosa.

Erzsébet belga, Amália holland és Ingrid Alexandra norvég hercegnő WhatsApp-csoportot tartanak fent.

A Harvardon végzett belga koronahercegnő történelmet fog írni hazájában.

Dinasztikus kapcsolatok Z generációs módra: hercegnők csevegőcsoportja

A 24 éves Erzsébet belga hercegnő, aki nemrég szerezte meg mesterdiplomáját a Harvard Egyetemen közpolitikából, a holland nyelvű NHL újságnak adott interjút, ahol egyetemi évei mellett európai kolléganőivel való kapcsolatáról is mesélt. Ugyan a monarchia intézményét sokan elavultnak tartják, a Z generációs hercegnők haladnak a korral: privát WhatsApp-csoportban tartják a kapcsolatot.

„Az én generációmban számos nő van. Hasonló elmozdulást láthatunk más monarchiákban is.” - nyilatkozta a hercegnő, aki különösen szoros kapcsolatot ápol a 22 éves Ingrid Alexandra, illetve a szintén 22 éves Amália holland hercegnővel, akik hazájukban a trón várományosai. A három tiarás barátnő a világ legexluzívabb csoportjában tartja a kapcsolatot, hisz kevés ember érthetné meg jobban kihívásaikat.

Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk. Ez egy olyan akadály, amit együtt kell leküzdenünk.

A WhatsApp-csoportról egy évvel korábban Amália hercegnő már tett említést, igaz jóval szűkszavúbban. Erzsébet hercegnő számára azért is különösen fontos a kapcsolattartás „kolléganőivel”, mert a trónra lépésével ő lesz Belgium első királynője. „Valóban az első alkalom lesz, történelmi jelentőségű. Ez azt jelenti, hogy nincs egy belga női uralkodó sem, akire felnézhetnék. Ez kihívás. De nem a nemem az egyetlen dolog, ami meghatároz.”