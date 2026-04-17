Osztrák luxus-síparadicsomban bujkál Sarah Ferguson: hónapok óta először fotózták le András herceg exfeleségét

A 66 éves Sarah Ferguson egy csendes osztrák sífaluban bujkál. Szerdán fotózták le, amint éppen kiszállt egy Mercedes kisbuszból a szállása közelében. András herceg exfelesége napszemüveggel és sapkával álcázta magát.

Sarah Ferguson Ausztriában bujkál

Sarah Ferguson Ausztriában bujkál: most először kell saját magától gondoskodnia

A brit lapok beszámolói szerint Sarah Ferguson 213 napja nem jelent meg nyilvános eseményen, utoljára szeptember 16-án, a kenti hercegné temetésén jelent meg a westminsteri székesegyházban. Úgy tudni, csendben figyeli, mi történik az Epstein-ügyben, amiben ő is érintett. Ferguson az Alpokban, egy kis faluban rejtőzködik, kínosan ügyel arra, hogy senki se ismerje fel. Sarah Ferguson egy éjszakánként 2000 fontba, vagyis nagyjából 950 ezer forintba kerülő alpesi faházban húzza meg magát. Hogy a kiadásait miből finanszírozza, azt egyelőre nem tudni.

Sarah Ferguson hollétéről azóta találgatnak, hogy február elején András herceggel együtt kiköltöztették a windsori Royal Lodge-ból. A lap szerint a brit királyi család egykori tagja azóta szándékosan vezeti félre a sajtót, hogy ne derüljön ki, hol tartózkodik. Források szerint Sarah Fergusonnak nincs hova mennie, nem hívták meg Sandringhambe sem, hogy esetleg Andrással éljen ott együtt. Két lánya is távolságtartó, nem akarják, hogy velük lakjon.

A megszólaló úgy fogalmazott: két évtized után most először kell valóban saját magáról gondoskodnia.

