Európa leggyönyörűbb, mágikus erdeje vérfagyasztó legendákat rejt: titkaitól mindenki elborzad

Ha te sem vagy a zsúfolt tengerparti nyaralások megszállottja, akkor most mutatunk egy olyan helyet, ahova szinte azonnal kedved támadhat útra kelni. Ez a különleges, mágikus erdő ugyanis nemcsak misztikus, de csodálatosan szép is, és séta közben tényleg úgy érezheted magad, mintha egy mesebeli világba csöppentél volna.

A mágikus erdő a benne található, nedvességet megőrző mohás szikláknak köszönheti, hogy a jégkorszak óta teljesen változatlan formában tudott fennmaradni.

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A Wistman's erdőt körülhatároló túraútvonalat Európa legelbűvölőbb erdei ösvényei között tartják számon.

Ezt a szakaszt azonban nem könnyű megközelíteni, mivel a mezők között rejtőzik.

A helyiek ráadásul számos legendával igyekeznek elüldözni a kíváncsi turistákat.

Nem egyszerű megközelíteni ezt a mágikus erdőt

Az Egyesült Királyságban található Wistman’s erdőt nem véletlenül tartják Európa legkülönlegesebb erdejének. Ez a lélegzetelállító hely ugyanis pontosan úgy fest, mintha egyenesen egy fantasy film díszletei közé csöppentünk volna.

A természetvédelmi területre belépve ugyanis egy olyan varázsvilág tárul elénk, aminek köszönetően szinte rögtön egy igazi tündérmesében érezhetjük magunkat. Az odajutás azonban nem egy egyszerű feladat, a rengeteg a főútról ugyanis egyáltalán nem látható, és csupán egy kijelölt parkoló melletti keskeny ösvényen keresztül lehet betérni a különleges fák sokasága közé.

Mivel a terület szigorúan védett nemzeti park, a fák között tilos a kempingezés vagy a tűzgyújtás, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen számos közelben levő szálláshely megtalálható a környékén.

Mielőtt azonban most azonnal útrakelnél, érdemes alaposan felkészülnöd, ugyanis az erdőt olyan misztikus legendák is övezik, amik után garantáltan más szemmel nézel majd a lenyűgöző túraútvonalra.

Számos legenda övezi

Mint minden rejtélyes természeti látványosságot, úgy a Wistman’s erdőt is rengeteg olyan ősrégi legenda övezi, amivel a helyiek igyekeznek távol tartani a vakmerő turistákat. Ezeket a rémtörténeteket anno sokszor tudatosan találták ki, és terjesztették az ott élők, hogy megóvják a védett nemzeti parkot az illegális fakivágásoktól és a felesleges pusztítástól.