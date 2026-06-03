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Európa leggyönyörűbb, mágikus erdeje vérfagyasztó legendákat rejt: titkaitól mindenki elborzad

Shutterstock - imageBROKER.com
védett természeti értékek Anglia nemzeti park legenda erdő
Klusovszki Kíra
2026.06.03.
Vannak olyan helyek a világon, amelyek létezéséről szinte el sem hisszük, hogy valóságosak. Ez az Angliában található mágikus erdő pontosan ilyen, ráadásul a földöntúli látvány mellett olyan titkokat is őriz, amelyektől még a legbátrabb kalandorok is megborzadnak.
 
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Ha te sem vagy a zsúfolt tengerparti nyaralások megszállottja, akkor most mutatunk egy olyan helyet, ahova szinte azonnal kedved támadhat útra kelni. Ez a különleges, mágikus erdő ugyanis nemcsak misztikus, de csodálatosan szép is, és séta közben tényleg úgy érezheted magad, mintha egy mesebeli világba csöppentél volna.

A Witsman's mágikus erdő területén található mohás sziklák.
A mágikus erdő a benne található, nedvességet megőrző mohás szikláknak köszönheti, hogy a jégkorszak óta teljesen változatlan formában tudott fennmaradni. 
Forrás: Shutterstock
  • A Wistman's erdőt körülhatároló túraútvonalat Európa legelbűvölőbb erdei ösvényei között tartják számon. 
  • Ezt a szakaszt azonban nem könnyű megközelíteni, mivel a mezők között rejtőzik. 
  • A helyiek ráadásul számos legendával igyekeznek elüldözni a kíváncsi turistákat. 

Nem egyszerű megközelíteni ezt a mágikus erdőt 

Az Egyesült Királyságban található Wistman’s erdőt nem véletlenül tartják Európa legkülönlegesebb erdejének. Ez a lélegzetelállító hely ugyanis pontosan úgy fest, mintha egyenesen egy fantasy film díszletei közé csöppentünk volna. 

A természetvédelmi területre belépve ugyanis egy olyan varázsvilág tárul elénk, aminek köszönetően szinte rögtön egy igazi tündérmesében érezhetjük magunkat. Az odajutás azonban nem egy egyszerű feladat, a rengeteg a főútról ugyanis egyáltalán nem látható, és csupán egy kijelölt parkoló melletti keskeny ösvényen keresztül lehet betérni a különleges fák sokasága közé. 

Mivel a terület szigorúan védett nemzeti park, a fák között tilos a kempingezés vagy a tűzgyújtás, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen számos közelben levő szálláshely megtalálható a környékén. 

Mielőtt azonban most azonnal útrakelnél, érdemes alaposan felkészülnöd, ugyanis az erdőt olyan misztikus legendák is övezik, amik után garantáltan más szemmel nézel majd a lenyűgöző túraútvonalra. 

Számos legenda övezi 

Mint minden rejtélyes természeti látványosságot, úgy a Wistman’s erdőt is rengeteg olyan ősrégi legenda övezi, amivel a helyiek igyekeznek távol tartani a vakmerő turistákat. Ezeket a rémtörténeteket anno sokszor tudatosan találták ki, és terjesztették az ott élők, hogy megóvják a védett nemzeti parkot az illegális fakivágásoktól és a felesleges pusztítástól.

 Ha nem ijeszt meg a fák sötét múltja, akkor most mutatjuk azt a 2 legfélelmetesebb történetet, amit a sűrű erdő mélyéhez kötnek: 

  • Az ördög fekete kutyái 

Az egyik legelterjedtebb legenda szerint az erdő nem más, mint az ördög fekete kutyáinak titkos rejtekhelye. A hiedelem szerint ezek a félelmetes fenevadak nappal a gránitsziklák mély réseiben és a fák gyökerei között bújnak meg, éjszaka viszont előmerészkednek a sötétből, és vérfagyasztó vonyítással vágják át magukat a ködös lápon magányos utazókra vadászva. 

  • A tölgyek véres bosszúja 

A helyi favágók körében már évszázadok óta él egy legenda a molyhos fák egyik legnagyobb bosszújáról. A hiedelem szerint egy férfi egy alkalommal megkísérelte kivágni az egyik tölgyet, ám a próbálkozása tragikus véget ért. Az első suhintásakor ugyanis az acél pengéje beleszorult a rejtélyes fa törzsébe, a mitikus növény pedig erre reagálva azonnal fellázadt ellene. A gyökerek kígyóként keltek életre, szorosan rátekeredtek a favágó lábára és derekára, majd egyszerűen behúzták őt a fa alá, és élve roppantották össze a csontjait. A falu lakói másnap már csak a férfi hátrahagyott maradványait találták meg a sűrű moha között. 

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