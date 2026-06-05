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Ő most a világ legszebb nője a netezők szerint – Megőrülnek a kommentelők a 31 éves modellért – VIDEÓ

Penny Lane
Northfoto -
modell szép divatbemutató kifutó testpozitivitás videó
Elég volt egyet pördülni és kacsintani a kifutón, máris sztár lett belőle. Penny Lane brit modell videóiért rajonganak az emberek, és rengeteg pénzt kereshet velük. A kommentelők szerint jelenleg ő a világ legszebb nője.
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A 31 éves brit modell, Penny Lane a Sports Illustrated Swimsuit 2026-os divatbemutatóján tűnt fel, aztán egyből elvarázsolta a nézők és az internetezők szívét. Egyes kommentelők szerint ő jelenleg a világ legszebb nője. 

Penny Lane a Sports Illustrated Swimsuit fashion show-ján
Penny Lane ellopta a show-t a Sports Illustrated Swimsuit divatbemutatóján.
Forrás:  Northfoto 

A kacsintás, ami mindent megváltoztatott: Penny Lane, a feltörekvő modell

  • Penny Lane, a 31 éves modell eddig arról volt ismert, hogy Gerard Butler barátnője volt.
  • Most a Sports Illustrated Swimsuit kifutóján vonult végig, kacér sétája pedig elrabolta a nézők szívét.

Ő most a világ legszebb nője: ki is az a Penny Lane?

A brit modellről eddig főleg azért cikkeztek a lapok, mert egy rövid ideig Gerard Butler barátnője volt. A 31 éves Penny viszont keményen küzdött, hogy a divatvilágban is felfigyeljenek rá – ami úgy látszik, most sikerült. Elmondása szerint azért, hogy elérje a szerinte tökéletesnek hitt alakot, annyira lefogyott, hogy menstruációja leállt, és az orvosai arra is figyelmeztették, hogy ha így halad tovább, akkor gyermeke sem lehet. Ez volt az a pont, amikor a modell úgy döntött, ideje változtatni.

Ez a lépés nagy hatással volt a karrierjére: ma ugyanis a testpozitivitás egyik igen hangos képviselője. A Sports Illustrated Swimsuit főszerkesztőjének, MJ Daynek is ez keltette fel a figyelmét:

A vitathatatlan szépségén túl az autentikussága volt az, ami igazán magával ragadott minket. A modellszakmában szerzett személyes tapasztalatait arra használja, hogy kiálljon másokért, és szenvedélyesen támogassa az elfogadást, a diverzitást. Alig várjuk a következő lépését.

– nyilatkozta a főszerkesztő.

Penny Lane modell: siker a kifutón

Penny a Sports Illusrated Swimsuit 2026-os kifutóján vonult végig egy fekete fürdőruhában. A séta során a közönséggel incselkedve kacsintott és integetett – ez a kacér hozzáállás pedig úgy tűnik, mindenkinek bejött. A videója ugyanis egyből bejárta az internetet.

Az Instagram-követőinek száma hirtelen félmillió fölé ugrott, ami a becslések szerint azt jelenti, hogy akár napi 3000 fontos, vagyis 1,2 millió forintos bevétele is lehet szponzorált tartalmakból.

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