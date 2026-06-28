Nyáron aligha van bosszantóbb annál, mint amikor ellepik a kertet a szúnyogok. A világ számos pontján azonban a vérszívók nem csupán kellemetlenséget jelentenek: olyan súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária. Éppen ezért a kutatók folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan, ugyanakkor a környezet kímélésével lehet visszaszorítani a szúnyogpopulációt.

Veszélyes szúnyogok ellen vetné be a Google a steril szúnyogokat.

Forrás: 123rf

Steril szúnyogokat vetne be a Google a veszélyes szúnyogok ellen Egyre nagyobb problémát jelentnek nyaranta a szúnyogok

Súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária

A Google új projektje folyamatosan csökkenthetné a számukat

Szingapúrban már bizonyított a módszer

A megoldás kulcsa a hím szúnyogokban rejlik

A Google által támogatott Debug projekt keretében a szakemberek steril hím szúnyogokat tenyésztenek laboratóriumi körülmények között. Ezeket a rovarokat egy természetesen előforduló, Wolbachia nevű baktériummal kezelik, amely megakadályozza, hogy a vadon élő nőstényekkel életképes utódokat hozzanak létre. Ha egy nőstény ilyen hímmel párosodik, a peték egyszerűen nem kelnek ki. Ennek köszönhetően generációról generációra csökkenhet a szúnyogok száma.

A kutatók hangsúlyozzák: kizárólag hím szúnyogokat engednének szabadon, amelyek nem csípik meg az embereket, így közvetlen veszélyt sem jelentenek.

Vegyszerek és génmódosítás nélkül

A projekt egyik legnagyobb előnye, hogy nem hagyományos rovarirtó szerekkel próbálja megfékezni a szúnyogokat. A szakemberek szerint a vegyi anyagok hosszú távon károsíthatják az ökoszisztémát, ráadásul a szúnyogok idővel ellenállóvá válhatnak velük szemben. A Debug program ezzel szemben egy természetes biológiai folyamatot használ ki, méghozzá génmódosítás nélkül.

A mesterséges intelligencia is fontos szerepet kap

A projektben a mesterséges intelligencia is kulcsszerepet játszik. Az automatizált rendszerek segítenek elkülöníteni a hím és nőstény szúnyogokat, valamint meghatározni, hogy mikor és hol érdemes szabadon engedni a steril hímeket a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.