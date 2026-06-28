Nyáron aligha van bosszantóbb annál, mint amikor ellepik a kertet a szúnyogok. A világ számos pontján azonban a vérszívók nem csupán kellemetlenséget jelentenek: olyan súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária. Éppen ezért a kutatók folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan, ugyanakkor a környezet kímélésével lehet visszaszorítani a szúnyogpopulációt.
Steril szúnyogokat vetne be a Google a veszélyes szúnyogok ellen
- Egyre nagyobb problémát jelentnek nyaranta a szúnyogok
- Súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária
- A Google új projektje folyamatosan csökkenthetné a számukat
- Szingapúrban már bizonyított a módszer
A megoldás kulcsa a hím szúnyogokban rejlik
A Google által támogatott Debug projekt keretében a szakemberek steril hím szúnyogokat tenyésztenek laboratóriumi körülmények között. Ezeket a rovarokat egy természetesen előforduló, Wolbachia nevű baktériummal kezelik, amely megakadályozza, hogy a vadon élő nőstényekkel életképes utódokat hozzanak létre. Ha egy nőstény ilyen hímmel párosodik, a peték egyszerűen nem kelnek ki. Ennek köszönhetően generációról generációra csökkenhet a szúnyogok száma.
A kutatók hangsúlyozzák: kizárólag hím szúnyogokat engednének szabadon, amelyek nem csípik meg az embereket, így közvetlen veszélyt sem jelentenek.
Vegyszerek és génmódosítás nélkül
A projekt egyik legnagyobb előnye, hogy nem hagyományos rovarirtó szerekkel próbálja megfékezni a szúnyogokat. A szakemberek szerint a vegyi anyagok hosszú távon károsíthatják az ökoszisztémát, ráadásul a szúnyogok idővel ellenállóvá válhatnak velük szemben. A Debug program ezzel szemben egy természetes biológiai folyamatot használ ki, méghozzá génmódosítás nélkül.
A mesterséges intelligencia is fontos szerepet kap
A projektben a mesterséges intelligencia is kulcsszerepet játszik. Az automatizált rendszerek segítenek elkülöníteni a hím és nőstény szúnyogokat, valamint meghatározni, hogy mikor és hol érdemes szabadon engedni a steril hímeket a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.
Már biztató eredményeket értek el
A módszert korábban már Szingapúrban is alkalmazták, ahol a program jelentős sikert hozott: a célzott szúnyogfaj állománya drasztikusan visszaesett, miközben a Dengue-lázas megbetegedések száma is jelentősen csökkent. A kutatók reményei szerint a jövőben ez a környezetbarát megoldás világszerte hozzájárulhat a veszélyes szúnyogok visszaszorításához.