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mesterséges intelligencia debug szúnyog
Life.hu
2026.06.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Google által támogatott projekt célja, hogy vegyszerek nélkül csökkentse a szúnyogok számát. A terv, hogy több millió szúnyogot engednének szabadon, elsőre talán ijesztően hangzik, a kutatók szerint azonban éppen ez lehet az egyik leghatékonyabb fegyver a veszélyes betegségeket terjesztő vérszívók ellen.

Nyáron aligha van bosszantóbb annál, mint amikor ellepik a kertet a szúnyogok. A világ számos pontján azonban a vérszívók nem csupán kellemetlenséget jelentenek: olyan súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária. Éppen ezért a kutatók folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan, ugyanakkor a környezet kímélésével lehet visszaszorítani a szúnyogpopulációt.

szúnyog
Veszélyes szúnyogok ellen vetné be a Google a steril szúnyogokat.
Forrás: 123rf

Steril szúnyogokat vetne be a Google a veszélyes szúnyogok ellen

  • Egyre nagyobb problémát jelentnek nyaranta a szúnyogok
  • Súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, a Zika-vírus, a sárgaláz vagy a malária
  • A Google új projektje folyamatosan csökkenthetné a számukat
  • Szingapúrban már bizonyított a módszer

 

A megoldás kulcsa a hím szúnyogokban rejlik

A Google által támogatott Debug projekt keretében a szakemberek steril hím szúnyogokat tenyésztenek laboratóriumi körülmények között. Ezeket a rovarokat egy természetesen előforduló, Wolbachia nevű baktériummal kezelik, amely megakadályozza, hogy a vadon élő nőstényekkel életképes utódokat hozzanak létre. Ha egy nőstény ilyen hímmel párosodik, a peték egyszerűen nem kelnek ki. Ennek köszönhetően generációról generációra csökkenhet a szúnyogok száma.

A kutatók hangsúlyozzák: kizárólag hím szúnyogokat engednének szabadon, amelyek nem csípik meg az embereket, így közvetlen veszélyt sem jelentenek.

Vegyszerek és génmódosítás nélkül

A projekt egyik legnagyobb előnye, hogy nem hagyományos rovarirtó szerekkel próbálja megfékezni a szúnyogokat. A szakemberek szerint a vegyi anyagok hosszú távon károsíthatják az ökoszisztémát, ráadásul a szúnyogok idővel ellenállóvá válhatnak velük szemben. A Debug program ezzel szemben egy természetes biológiai folyamatot használ ki, méghozzá génmódosítás nélkül.

A mesterséges intelligencia is fontos szerepet kap

A projektben a mesterséges intelligencia is kulcsszerepet játszik. Az automatizált rendszerek segítenek elkülöníteni a hím és nőstény szúnyogokat, valamint meghatározni, hogy mikor és hol érdemes szabadon engedni a steril hímeket a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.

Már biztató eredményeket értek el

A módszert korábban már Szingapúrban is alkalmazták, ahol a program jelentős sikert hozott: a célzott szúnyogfaj állománya drasztikusan visszaesett, miközben a Dengue-lázas megbetegedések száma is jelentősen csökkent. A kutatók reményei szerint a jövőben ez a környezetbarát megoldás világszerte hozzájárulhat a veszélyes szúnyogok visszaszorításához.

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