7 dolog, amit a bejárónők szerint meg kell tenned takarítás előtt – És egy, amit nem

Ki kell takarítani takarítás előtt? Mit kell megtenni, mielőtt megérkezik a takarító, és mi az, amit teljesen értelmetlen elvégezni, sokan mégis megcsinálják? Örök vita azok között, akik a takarításhoz profi segítséget vesznek igénybe. Azaz csak volt, mert profi takarítók árulták el, mit kell valójában elvégezniük az ügyfeleknek, és mit hagyhatnak ki. Az alábbiakban hét fontos feladatot sorolunk fel, amit meg kell tenned, és egyet, amit nemcsak felesleges megcsinálni, de akár akadályt is jelenthet a takarítóknak a munkában.

Takarítás mester fokon: de ne a profi takarítók előtt

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7 dolog, amit érdemes megtenned, ha te is inkább profikra bízod a takarítást

1. Pakolj le a felületekről!

A konyhapulton, asztalokon és fürdőszobai felületeken hagyott tárgyak jelentősen lassíthatják a munkát. Minél rendezettebbek a felületek, annál több idő jut a valódi takarításra.

2. Szedd össze a földön heverő dolgokat!

A ruhák, játékok, csomagok vagy egyéb tárgyak akadályozzák a porszívózást és a felmosást. Érdemes mindent a helyére tenni, mielőtt megérkezik a segítség.

3. Mosogass el előre!

Sok takarító külön díjat számol fel a mosogatásért, ráadásul a teli mosogató miatt kevesebb idő marad a mélytisztításra. Ha teheted, hagyd üresen a mosogatót.

4. Távolítsd el az egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződéseket!

A vér, a vizelet, az ürülék, a penész vagy az állati ürülék eltakarítása nem tartozik a hagyományos háztartási takarítás körébe, ezért ezeket mindenképpen kezeld még a takarítás előtt.

5. Gondoskodj a háziállatokról!

A porszívó zaja és az idegen emberek jelenléte stresszt okozhat a kedvenceknek. A takarítás idejére érdemes őket egy külön helyiségben vagy biztonságos helyen elhelyezni.

6. Mondd el előre az igényeidet!

Ha van olyan helyiség vagy feladat, amit különösen fontosnak tartasz, jelezd előre. Ugyanígy azt is, ha bizonyos helyiségekbe nem szeretnéd, hogy bemenjenek.

7. Helyezd biztonságba az értékeidet!

Az ékszereket, fontos dokumentumokat és pótolhatatlan tárgyakat érdemes elpakolni, hogy elkerüld a kellemetlen helyzeteket vagy a véletlen sérüléseket.