Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 25., csütörtök Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
tippek-tanácsok

7 dolog, amit a bejárónők szerint meg kell tenned takarítás előtt – És egy, amit nem

tippek-tanácsok tisztaság takarítás
Life.hu
2026.06.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Vannak, akik órákat töltenek azzal, hogy mindent előkészítsenek, mielőtt megérkezik az otthonukba a takarító, mások alig tesznek valamit, sokan pedig valahol a kettő között helyezkednek el. Most eláruljuk, mi az amit meg kell tenned takarítás előtt, és melyik az a feladat, amit tényleg nem kell elvégezned.

Ki kell takarítani takarítás előtt? Mit kell megtenni, mielőtt megérkezik a takarító, és mi az, amit teljesen értelmetlen elvégezni, sokan mégis megcsinálják? Örök vita azok között, akik a takarításhoz profi segítséget vesznek igénybe. Azaz csak volt, mert profi takarítók árulták el, mit kell valójában elvégezniük az ügyfeleknek, és mit hagyhatnak ki. Az alábbiakban hét fontos feladatot sorolunk fel, amit meg kell tenned, és egyet, amit nemcsak felesleges megcsinálni, de akár akadályt is jelenthet a takarítóknak a munkában. 

takarítás
Takarítás mester fokon: de ne a profi takarítók előtt
Forrás:  123rf.com

7 dolog, amit érdemes megtenned, ha te is inkább profikra bízod a takarítást

1. Pakolj le a felületekről!

A konyhapulton, asztalokon és fürdőszobai felületeken hagyott tárgyak jelentősen lassíthatják a munkát. Minél rendezettebbek a felületek, annál több idő jut a valódi takarításra.

2. Szedd össze a földön heverő dolgokat!

A ruhák, játékok, csomagok vagy egyéb tárgyak akadályozzák a porszívózást és a felmosást. Érdemes mindent a helyére tenni, mielőtt megérkezik a segítség.

3. Mosogass el előre!

Sok takarító külön díjat számol fel a mosogatásért, ráadásul a teli mosogató miatt kevesebb idő marad a mélytisztításra. Ha teheted, hagyd üresen a mosogatót.

4. Távolítsd el az egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződéseket!

A vér, a vizelet, az ürülék, a penész vagy az állati ürülék eltakarítása nem tartozik a hagyományos háztartási takarítás körébe, ezért ezeket mindenképpen kezeld még a takarítás előtt.

5. Gondoskodj a háziállatokról!

A porszívó zaja és az idegen emberek jelenléte stresszt okozhat a kedvenceknek. A takarítás idejére érdemes őket egy külön helyiségben vagy biztonságos helyen elhelyezni.

6. Mondd el előre az igényeidet!

Ha van olyan helyiség vagy feladat, amit különösen fontosnak tartasz, jelezd előre. Ugyanígy azt is, ha bizonyos helyiségekbe nem szeretnéd, hogy bemenjenek.

7. Helyezd biztonságba az értékeidet!

Az ékszereket, fontos dokumentumokat és pótolhatatlan tárgyakat érdemes elpakolni, hogy elkerüld a kellemetlen helyzeteket vagy a véletlen sérüléseket.

+1: Amit egyáltalán nem kell megtenned

Ne takaríts ki a takarító előtt! Sokan szégyellik az otthonuk állapotát, ezért előre kitakarítanak, de erre semmi szükség. A szakemberek nem ítélkzni mennek, hanem azért, hogy elvégezzék helyetted a takarítást.

Ha érdekel a téma, olvasd el az alábbi cikkeinket is: 

Büdös a konyhád? − Ezt az egy dologot mindenki elszúrja a konyha takarításakor

A legtöbben azt hiszik, hogy tiszta a konyhájuk, pedig egy fontos részről teljesen megfeledkeznek. Jonathan Scott házfelújító most elárulta, melyikről.

Így tüntetheted el a törölközők dohos szagát: ezt a filléres szert szórd rájuk mosás előtt

Téged is felbosszantott már az, hogy a frissen mosott törölközők dohos szagúak maradtak? Ne aggódj, ezzel a házi praktikával egyszerűen eltüntetheted a kellemetlen szagokat!

A takarítók leghatásosabb ablaktisztítási titka: ezzel a konyhai maradékkal tüntetheted el a csíkokat az üvegről

Nem kell drága tisztítószer a ragyogó üveghez. A szakértők szerint az ablaktisztítás tudománya a teáscsészédben kezdődik. Mutatjuk a receptet!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu