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ügyintézés

Figyelmeztet az MVM: ezt kell tenned, ha konnektorjel van a villanyszámládon

ügyintézés villanyszámla konnektor
Life.hu
2026.06.18.
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Több hétig tartó informatikai átállásra készül az MVM, ezért sok ügyfélnél átmenetileg korlátozott lesz az ügyintézés. Aki teheti, jobb, ha még június 30. előtt elrendezi a villanyszámlával kapcsolatos ügyeit.

Átfogó informatikai fejlesztést hajt végre az MVM: a vállalat egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, emiatt az átállás idején több szolgáltatás csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lesz elérhető. A társaság azt kéri az ügyfelektől, hogy lehetőség szerint ne erre az időszakra időzítsék az ügyintézést, hanem június 30. előtt vagy július közepe után keressék az MVM-et.

A woman's hand unplugging a power cord from an electrical outlet on a white wall. Careful resource use, the rising cost of electricity and the need for mindful consumption
Az MVM a villanyszámlán jelzi, hogyan módosul az ügyintézés
Forrás: Shutterstock

Nem mindegy, milyen ikon szerepel a villanyszámlán

Az átállás nem mindenkit érint ugyanúgy. Meg kell nézni, milyen jelölés látható a villanyszámlán, mert a konnektorral és a villanykapcsolóval jelzett számlákhoz eltérő ügyintézési korlátozások tartoznak. Azoknál az ügyfeleknél, akiknek a számláján konnektor jel szerepel, június 30-a reggelétől július 10-e délutánjáig korlátozott lesz a telefonos és a személyes ügyfélszolgálat. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next app június 30-a délutánjától július 13-a reggeléig nem lesz elérhető. A villanykapcsolóval jelzett számlával rendelkező egyetemes szolgáltatásos ügyfeleknek július 6-án kell korlátozott telefonos és személyes ügyintézésre számítaniuk. Náluk az online ügyfélszolgálat és az MVM Next app július 2-a estétől július 7-e reggelig, majd július 12-e reggelétől július 13-a reggeléig áll le.

A Démász területén lesz a legnagyobb fennakadás

Az MVM Démász ellátási területén minden ügyfelet érint a korlátozás a műszaki ügyek, az okosmérők adatainak követése és a fényképes leolvasás miatt. Ezekben az ügyekben előreláthatóan július közepéig csak korlátozottan lehet intézkedni telefonon és személyesen, az online ügyfélszolgálat és az MVM Next app pedig szintén július közepéig nem működik majd ezeknél a szolgáltatásoknál.

Az MVM Émász ellátási területén a műszaki ügyek és a fényképes leolvasás miatt lesz üzemszünet az online felületeken. Az érintettek július 2-a estétől július 7-e reggelig, valamint július 12-e reggelétől július 13-a reggeléig nem tudják használni az online ügyfélszolgálatot és az MVM Next appot ezekben az ügyekben.

Az okosmérővel rendelkező ügyfeleknek érdemes előre készülniük: az átállás után az okosmérő adatai csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg elérhetők. Aki korábbi adatokat is meg szeretne őrizni, annak célszerű ezeket még az átállás előtt elmentenie.

Az előre fizetős ügyfeleknek is időben kell gondoskodniuk a feltöltésről, mert bizonyos időszakokban ez a lehetőség is szünetelni fog. Az MVM közlése szerint minden érintett ügyfél személyre szóló tájékoztatást kap a változásokról.

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