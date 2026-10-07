Eltűnt Hayden Panettiere Klicskótól kapott félmillió dolláros eljegyzési gyűrűje

Nemrégiben arról lehetett olvasni, hogy Vlagyimir Klicsko azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, hogy nevezzék ki 11 éves lánya, Kaya hagyatékának ideiglenes gyámjává. A volt világbajnok bokszoló szerint Hayden Panettiere öröksége veszélyben van, ezért sürgős jogi beavatkozásra van szükség. A beadványban azt is állítja, a szövetségi ügynökök a nyomozás miatt behatoltak Panettiere Los Angeles-i otthonába, és elvitték a Hayden hagyatékához tartozó vagyontárgyak egy részét, és arról is beszélt, hogy van valaki, aki megpróbálja eltulajdonítani a színésznő holmiját. Időközben kiderült, eltűnt Panettiere 2013-ban Vlagyimir Klicskótól kapott eljegyzési gyűrűje. Bár a pár 2018-ban szakított, Panettiere pedig ezt követően is megtartotta az ékszert. A gyűrű értékét a korábbi beszámolók mintegy 500 ezer dollárra becsülték.
„Hayden Panettiere eljegyzési gyűrűje, amelyet mindvégig őrizgetett, eltűnt”
Hayden Panettiere smaragdcsiszolású gyémánttal készült eljegyzési gyűjűje nem csupán drága, de hatalmas érzelmi értéke is van, ugyanis a színésznő saját maga is részt vett a megtervezésében. Panettiere 2013-ban az E! Newsnak így mesélt erről: „Egy csomó vázlatból választhattam és elmondhattam nekik az ötletemet. Itt-ott finomhangoltam rajta, mire megvalósult.”
Az ékszer eltűnéséről az Us Weekly számolt be. A lapnak egy forrás azt mondta: „Hayden eljegyzési gyűrűje, amelyet mindvégig őrizgetett, eltűnt. A barátok és a család úgy gondolja, hogy valaki, aki az utolsó napjaiban vele volt, vitte el, amikor zálogba adták a holmiját.”
Hayden Panettiere augusztus 16-án, 35 éves korában halt meg egy dél-karolinai Airbnb-szálláson, több gyógyszer, köztük a fentanil-túladagolás miatt.
Panettiere és Klicskó 2009-től 2018-ig alkotott egy párt, 2013-ban jegyezték el egymást, és közös lányuk is született. Kaya jelenleg 11 éves.
A gyűrű hollétére egyelőre nincs hivatalos válasz. Az viszont biztos, hogy az egykor Panettiere által saját elképzelései alapján megtervezett, Klicskóótól kapott értékes ékszer jelenleg nincs a családnál.
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