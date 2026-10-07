Eltűnt Hayden Panettiere Klicskótól kapott félmillió dolláros eljegyzési gyűrűje

Nemrégiben arról lehetett olvasni, hogy Vlagyimir Klicsko azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, hogy nevezzék ki 11 éves lánya, Kaya hagyatékának ideiglenes gyámjává. A volt világbajnok bokszoló szerint Hayden Panettiere öröksége veszélyben van, ezért sürgős jogi beavatkozásra van szükség. A beadványban azt is állítja, a szövetségi ügynökök a nyomozás miatt behatoltak Panettiere Los Angeles-i otthonába, és elvitték a Hayden hagyatékához tartozó vagyontárgyak egy részét, és arról is beszélt, hogy van valaki, aki megpróbálja eltulajdonítani a színésznő holmiját. Időközben kiderült, eltűnt Panettiere 2013-ban Vlagyimir Klicskótól kapott eljegyzési gyűrűje. Bár a pár 2018-ban szakított, Panettiere pedig ezt követően is megtartotta az ékszert. A gyűrű értékét a korábbi beszámolók mintegy 500 ezer dollárra becsülték.

Nyoma veszett Hayden Panettiere eljegyzési gyűrűjének, amelyet egykori vőlegényétől, Vlagyimir Klicskótól kapott.

Forrás: Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

„Hayden Panettiere eljegyzési gyűrűje, amelyet mindvégig őrizgetett, eltűnt”

Hayden Panettiere smaragdcsiszolású gyémánttal készült eljegyzési gyűjűje nem csupán drága, de hatalmas érzelmi értéke is van, ugyanis a színésznő saját maga is részt vett a megtervezésében. Panettiere 2013-ban az E! Newsnak így mesélt erről: „Egy csomó vázlatból választhattam és elmondhattam nekik az ötletemet. Itt-ott finomhangoltam rajta, mire megvalósult.”

Az ékszer eltűnéséről az Us Weekly számolt be. A lapnak egy forrás azt mondta: „Hayden eljegyzési gyűrűje, amelyet mindvégig őrizgetett, eltűnt. A barátok és a család úgy gondolja, hogy valaki, aki az utolsó napjaiban vele volt, vitte el, amikor zálogba adták a holmiját.”

Hayden Panettiere augusztus 16-án, 35 éves korában halt meg egy dél-karolinai Airbnb-szálláson, több gyógyszer, köztük a fentanil-túladagolás miatt. Panettiere és Klicskó 2009-től 2018-ig alkotott egy párt, 2013-ban jegyezték el egymást, és közös lányuk is született. Kaya jelenleg 11 éves. A gyűrű hollétére egyelőre nincs hivatalos válasz. Az viszont biztos, hogy az egykor Panettiere által saját elképzelései alapján megtervezett, Klicskóótól kapott értékes ékszer jelenleg nincs a családnál.

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