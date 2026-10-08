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Görögdinnye termett a Balaton kiszáradt medrében: le is szüretelték a termést

érdekesség Balaton dinnye
Life.hu
2026.10.08.
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Szokatlan látvány fogadta a Csavargőzös Műemlékhajó környékén járókat Balatonbogláron: a kiszárat tómederben növények indultak fejlődésnek, ráadásul nem is akármilyen termést hoztak. Görögdinnye nőtt a Balatonban, és közülük három be is érett.

A sonline.hu beszámolója szerint a nádas melletti száraz mederrészen, a kúszónövények között öt-hat kisebb dinnyét fedezett fel Kopasz Árpád, a műemlékhajó vezetője. Úgy véli, a görögdinnye magjait madarak hordhatták oda. A magok a tómederben kicsíráztak, a növények pedig olyan jól érezték magukat ott, hogy végül termést is hoztak.

Ekkora dinnyék nőttek a Balaton kiszáradt medrében
Ekkora dinnyék nőttek a Balaton kiszáradt medrében
Forrás: sonline.hu / Muzslay Péter

„Ezeket a görögdinnyéket a természetnek köszönhetjük. Azt hittem elsőre, hogy elszáradnak, nem marad belőlük semmi. Aztán láttam, hogy fejlődnek, és úgy döntöttem, hogy ha megérik az októberi hagyományos gőzcsónak-találkozónkat, akkor közösen megesszük” – mondta Kopasz Árpád.

Meg is kóstolták a Balaton medrében nőtt dinnyét

A legszebb termést végül az október 3–4-én megrendezett hagyományos gőzcsónak-találkozó utolsó napján szedték le, majd el is fogyasztották. Két másik dinnyét még érlelnek.

„Óriási sikere volt, tizenöt felé osztottuk fel, úgyhogy mindenki egy pici kóstolót kapott belőle. A húsa világosabb, de az íze teljesen dinnyeízű volt" – számolt be Kopasz Árpád.

Kukorica is nőtt már a Balaton medrében

A Balatonboglári Hírek felidézte, hogy az1870-es években a Balaton vízszintje még a mostaninál is alacsonyabb volt. Akkor a tó déli oldalán felszabadult területek egy részét felszántották, majd kukoricát termesztettek ott.

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