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munkahely

Így járj túl nőként a főnök eszén, ha ő is nő

munkahely tippek-tanácsok főnök alkalmazott
Jónás Ágnes
2026.10.12.
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Sokak fejében még mindig él a sztereotípia, hogy ha sok nő dolgozik együtt egy munkahelyen, abból előbb-utóbb cicaharc lesz. Különösen akkor, ha a főnök is nő. A valóság ennél persze árnyaltabb, de tény, hogy még a legtündéribb alkalmazottak és női főnökök között is felütheti fejét a rivalizálás, a szakmai féltékenység. Gyakorlati tippeket mutatunk arra, hogyan járj túl okosan a főnöknőd eszén úgy, hogy abból végül te is nyertesként jöjj ki.

Egy női vezető és női beosztottak által uralt munkahely sokak számára ideálisnak tűnik, mások számára viszont egy zárt ketrecet idézhet, ahol cicák karmolják egymást halára. A valóság azonban árnyaltabb: a nők igenis alkalmasak az együttműködésre, az alkalmazottak valóban képesek hosszú távon gyümölcsözően együttműködni női főnökkel (pláne, ha ilyen csillagjegyű a főnök), viszont sokkal érzékenyebbek bizonyos rezdülésekre, mint a férfiak.

Női főnök és beosztottja feszült helyzetben.
Ne taposs rá a női főnök „bajszára”, hacsak nem akarsz pszichoterrort magadra zúdítani a munkahelyen.
Forrás: Shutterstock

Női főnök – Így bánj vele nőként!

  • Hogyan teremthetsz feszültség- és versengésmentes kapcsolatot a női főnököddel?
  • Mik azok, amiket tilos megjegyezned a társaságában?
  • Milyen trükkökkel tudsz a bizalmába férkőzni?

Tudtad, hogy a csimpánzoknál a konfliktusok szövetségeken keresztül zajlanak? Egy domináns nőstény általában nem közvetlenül lép fel, hanem a kapcsolati hálóját használja. Vagyis nem tudhatod, kitől jön a hátba szúrás, ki a „tégla” a munkahelyen.

A rejtett versengés

Az erős, tapasztalattal rendelkező női vezető mellett dolgozó ambiciózus kolléganő könnyen érezheti úgy, hogy bizonyítania kell, míg a vezető a kimagasló teljesítményt akár tudattalanul is fenyegetésként élheti meg. Tipikus jele, ha ajánlasz egy jó ötleted, de a főnök elveti, vagy ha a kreatív ötleteidbe valahogy mindig beleköt csip-csup indokkal.

Női főnök, női beosztott vitáznak.
Egy jó tanács: soha nem legyél okosabb és szorgalmasabb, mint a főnök.
Forrás: Shutterstock

Érzékenyebbek a hangsúlyokra, mint a férfiak

A nők általában érzékenyebbek a hangulatokra, hangsúlyokra, félmondatokra. Nem az számít, mit mondott a másik, hanem, hogy hogyan. 

Egy „jó, akkor csináld úgy” mondat női közegben lekezelőnek vagy sértőnek hathat. A feszültség ilyenkor nem a feladatról szól, hanem arról, hogy „miért így mondtad”, ez pedig átvezet a következő pontra, a passzív-agresszív kommunikációra.

Passzív-agresszív kommunikáció

Kifejezetten idegesítő tud lenni a passzív-agresszív kommunikáció. A „nekem mindegy”, „ahogy gondolod”, „csak mondom” típusú félmondatok mögött a női vezetők általában pontosan érzik a feszültséget – és ez sokkal jobban zavarja őket, mintha valaki nyíltan kimondaná, mi a baja. Ha nem akarod, hogy munkahelyeden eluralkodjon a pszichoterror, kerüld az efféle viselkedést. 

Női főnök és női beosztottak a munkahelyen vitatkoznak.
Min tudnak a nők összevitatkozni a munkahelyen? Hogyan nyerheted meg magadnak a főnököd?
Forrás: Shutterstock


Számos apróságon el lehet tehát csúszni. De hogyan tudsz a női főnök bizalmába férkőzni?

  • A megkedveltetés egyik legegyszerűbb módja az, ha megbízható vagy. Ha határidőre dolgozol, ha szólsz, amikor elakadsz, ha nem tűnsz el problémákkal, nem sunnyogod el, ha hibáztál. Ezek sokkal sokkal többet érnek, mint bármilyen „jófejkedés”.
  • Ne akarj okosabb, gyorsabb és ügyesebb lenni, mint a főnök. Ha van egy jó ötleted, mondd el szolidan, semmiképp se éreztesd, hogy mekkora király vagy.
  • Soha ne javítsd ki nyilvánosan a főnököd, mert az súlyos bizalomvesztéshez vezethet, később pedig stresszfaktorrá válhat a munkahelyen! Egy női vezető számára a nyílt megszégyenítés – még ha nem is annak szántad – különösen erős vörös zászló. Legyél látszólag nyugodtan hülye, egy bizonyos pontig.
  • Érzékeny pont lehet, ha egy beosztott láthatóan „több figyelmet visz el” az öltözködésével. Gond akkor szokott lenni, ha: rendszeresen feltűnően trendi, drága vagy érzékiséget hangsúlyozó ruhákban jársz be dolgozni. A külsőd így akaratlanul is versenyhelyzetet teremt, nemcsak a főnöknővel, hanem a csapaton belül is. Ha csak nem Az ördög Pradát visel Runway magazinjáról van szó, maradj meg a klasszikusan elegáns daraboknál. 

Ha tisztán kommunikálsz, megtartod a határaidat, és szakmailag stabil pont vagy, akkor nemcsak elkerülheted a konfliktusokat, hanem egy olyan együttműködés részévé válhatsz, amely mindkettőtöket erősít.

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