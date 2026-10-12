Így járj túl nőként a főnök eszén, ha ő is nő

Egy női vezető és női beosztottak által uralt munkahely sokak számára ideálisnak tűnik, mások számára viszont egy zárt ketrecet idézhet, ahol cicák karmolják egymást halára. A valóság azonban árnyaltabb: a nők igenis alkalmasak az együttműködésre, az alkalmazottak valóban képesek hosszú távon gyümölcsözően együttműködni női főnökkel (pláne, ha ilyen csillagjegyű a főnök), viszont sokkal érzékenyebbek bizonyos rezdülésekre, mint a férfiak.

Ne taposs rá a női főnök „bajszára”, hacsak nem akarsz pszichoterrort magadra zúdítani a munkahelyen.

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Női főnök – Így bánj vele nőként! Hogyan teremthetsz feszültség- és versengésmentes kapcsolatot a női főnököddel?

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Milyen trükkökkel tudsz a bizalmába férkőzni?

Tudtad, hogy a csimpánzoknál a konfliktusok szövetségeken keresztül zajlanak? Egy domináns nőstény általában nem közvetlenül lép fel, hanem a kapcsolati hálóját használja. Vagyis nem tudhatod, kitől jön a hátba szúrás, ki a „tégla” a munkahelyen.

A rejtett versengés

Az erős, tapasztalattal rendelkező női vezető mellett dolgozó ambiciózus kolléganő könnyen érezheti úgy, hogy bizonyítania kell, míg a vezető a kimagasló teljesítményt akár tudattalanul is fenyegetésként élheti meg. Tipikus jele, ha ajánlasz egy jó ötleted, de a főnök elveti, vagy ha a kreatív ötleteidbe valahogy mindig beleköt csip-csup indokkal.

Egy jó tanács: soha nem legyél okosabb és szorgalmasabb, mint a főnök.

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Érzékenyebbek a hangsúlyokra, mint a férfiak

A nők általában érzékenyebbek a hangulatokra, hangsúlyokra, félmondatokra. Nem az számít, mit mondott a másik, hanem, hogy hogyan.

Egy „jó, akkor csináld úgy” mondat női közegben lekezelőnek vagy sértőnek hathat. A feszültség ilyenkor nem a feladatról szól, hanem arról, hogy „miért így mondtad”, ez pedig átvezet a következő pontra, a passzív-agresszív kommunikációra.

Passzív-agresszív kommunikáció

Kifejezetten idegesítő tud lenni a passzív-agresszív kommunikáció. A „nekem mindegy”, „ahogy gondolod”, „csak mondom” típusú félmondatok mögött a női vezetők általában pontosan érzik a feszültséget – és ez sokkal jobban zavarja őket, mintha valaki nyíltan kimondaná, mi a baja. Ha nem akarod, hogy munkahelyeden eluralkodjon a pszichoterror, kerüld az efféle viselkedést.