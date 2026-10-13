Kiderült, mikor vonul kórházba XIV. Leó pápa: műtét vár az egyházfőre

A 2025-ben megválasztott, amerikai származású pápa vasárnap, a déli Úrangyala imádság alkalmával maga beszélt arról, hogy egy közelmúltban elvégzett vizsgálat során elváltozást fedeztek fel a tüdejében. XIV. Leó pápa azt is elmondta, hogy a problémát szerencsére nagyon korán észrevették, a műtétet orvosai tanácsára vállalja. A beavatkozás pontos időpontját egyelőre nem közölték, annyi biztos, hogy az egyházfő kedden vonul kórházba.

Leó pápa kedden kórházba vonul, csomót találtak a tüdején

Forrás: AFP

Leó pápa műtétre készül, a Gemelli-klinikán operálják

A Gemelli-klinikát gyakran „harmadik Vatikánként” emlegetik, mivel II. János Pál óta rendszerint itt kezelik azokat a pápákat, akik kórházi ellátásra szorulnak. XIV. Leónak korábbról nincs ismert krónikus betegsége, rendszeresen sportol, úszik és teniszezik is.

A pápa november 6. és 17. között a tervek szerint Dél-Amerikába utazik. A Szent Péter téren összegyűlt perui zarándokoknak vasárnap azt mondta, bízik abban, hogy imáik segítségével el tud majd utazni az prszágukba.

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