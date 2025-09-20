Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Pin Curl: a TikTok legújabb hajtrükkjével négyszer dúsabbnak tűnik a hajad

Shutterstock - Kourdakova Alena
frizura TikTok haj
Nagy Kata
2025.09.20.
Ha te is unod már, hogy a tökéletesen belőtt hajad nettó 6 perc után olyan lustán és nyúzottan lapul a fejedre, mint a macskád egy egész napos semmittevés után, akkor lesd el a TikTokerek legújabb hajtrükkjét, amivel garantál az egész napon át kitartó szalon hatás!

Egy egyszerű hajtrükkel szebbé varázsolhatod az életedet – és a frizurádat! 

Fiatal nő hajtrükköt vetett be a dús tincsekért
A TikTok új hajtrükkével őrülten dús tincseid lehetnek. 
Forrás: Shutterstock

A TikTok legújabb hajtrükkje megoldást nyújt a lelapult hajra 

Tudjuk, hogy sokat beszélünk a TikTok káros hatásairól, miszerint elbutít, lustává teszi az agyat és függőséget okoz – az viszont vitathatatlan, hogy olyan szépségtrükköket fedezünk fel általa, amik miatt minden egyéb bűne megbocsátást nyert.

 Elvégre nélküle honnan értesülnénk arról, hogyan lamináljunk otthon szempillát, milyen csizmát érdemes felvennünk idén ősszel, vagy hogy milyen trükköket vetnek be az amerikai fiatalok a csodásan dús hajkoronáért

A TikToknak hála megtanultunk rozmaringvizet főzni, tökéletesen kontúrozni és még néhány tuti farizom gyakorlatot is kipróbáltunk otthon. Most pedig itt az idő, hogy megoldást nyújtson egy olyan problémára, ami minden vékony szálú hajjal megáldott nőt évek óta gyötör: a lelapult hajra

A mesterfodrász segít

Matthew Newman fodrász egy zseniális trükköt osztott meg a TikTokon: a lelapult haj elleni technika lényege annyi, hogy szárítás után tűzzük fel a tincseinket és hagyjuk őket így kihűlni. Bizony, mindössze ennyi. Persze fontos az előkészítés is: hajmosás után használjunk hővédő krémet, majd mikor már félig megszárítottuk a hajunkat, egy kis textúrát adó terméket is. 

@mattloveshair best pin curl #hairhack EVER 🤩🤩🤩 #hairstyle #hairgoals #hairtok ♬ original sound - nicole

Mikor már 100 százalékban szárazak a tincseink, tupírozzuk meg a hajtöveket, fújjunk rá lakkot és kezdjük el formázni. Az eszköz teljesen mindegy: lehet hajsütővas, de akár forrólevegős hajformázó is. 

A lényeg, hogy ne engedjük, hogy a hajunk kirúgja a hullámokat, hanem tekerjük fel őket és tűzzük meg.

Minél tovább maradnak ebben az állapotban, annál tartósabb lesz a végeredmény. Ha úgy érezzük, hogy eleget vártunk, akkor óvatosan engedjük ki a hajunkat, lakkozzuk be, majd az ujjainkkal óvatosan fésüljük át és violá, kész az egész napon át tartó, szalon hatású frizura! 

Angelina Jolie igazi átváltozóművész — A színésznő rövid platinaszőke frizurájával mindenkit elkápráztatott — FOTÓ

Angelina Jolie bebizonyította, hogy bármikor képes az átváltozásra, amikor vadonatúj frizurával debütált közelgő filmje, az Anxious People forgatásán. A sztár platinaszőke hajszíne és bob frizurája elkápráztatta a rajongókat, akik a forgatás helyszínén igyekeztek kedvencük közelébe férkőzni.

A sztárfodrász felfedte a titkot: összesen 3 hajápolóra van szükséged

De vajon melyik az a három?

Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Ha azt hitted, a királyi frizura csupán fodrász kérdése, nagyot tévedsz! Katalin hercegné hajviseleti szabályai szigorúbbak, mint egy bentlakásos iskola öltözködési kódexe. De most valami mégis változott!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu