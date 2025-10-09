Szakadt frufru: elegancia és vadság egyetlen frizurában

A szakadt frufru amellett, hogy elképesztően jól néz ki, egyszerűen kezelhető és sokoldalú is.

Daisy Edgar-Jones is a szakadt frufrura tette le a voksát.

Forrás: Getty Images

Az ősz hajtrendje a szakadt frufru lesz

Amint megérkezik az ősz, máris ellenállhatatlan kísértést érzünk arra, hogy változtassunk valamit a frizuránkon: úgy tűnik, a sztárok is így vannak ezzel, ugyanis az utóbbi időben mindegyik igazán stílusos celeb szakadt frufrut vágatott magának.

Ez a fazon méltó utódja a függöny frufrunak, ami bár tényleg őrült jól néz ki, minden egyes reggel rá kellett döbbennünk, hogy egy rémálom a formázása.

Ezt a nem elhanyagolható szempontot azonban remekül orvosolja a tépett verziója, ami jóval könnyebben kezelhető és sokkal kevesebb karbantartást igényel, mint az elődje.

A hajat itt nem fokozatosan vágjuk le, hanem megőrizzük a kócos, enyhén szélfútta hatást, ami miatt az egész megjelenés kap egy hanyag, de mégis elegáns vibe-ot anélkül, hogy úgy tűnne, mintha órákat töltöttél volna a beszárításával.

A legjobb pedig, hogy erre valóban nincs szükség, mivel elég hajmosás után egy kis formázó krémmel belőni a tincseket és egész nap garantált a kifinomult hatás.

Már a sztárok is elkezdték felfedezni magunknak ezt az új fazont: többek között Jenna Ortega is ilyen hajjal hódít mostanában.

Jenna Ortega is szakadt frufrut vágatott.

Forrás: Getty Images Europe

Ha bizonytalan vagy abban, hogy vajon jól állna-e neked, megnyugtatunk: ez a fazon szinte mindenkinek jól áll, hiszen kerüli az éles kontúrokat és gyönyörűen keretezi az arcot és felhívja a figyelmet a szemekre. Ráadásul nem csupán kiengedve mutat jól: lófarokkal, konttyal és félig feltűzött hajjal is istenien működik.