Szakadt frufru: elegancia és vadság egyetlen frizurában

AFP - LOIC VENANCE
frizura frufru trend
Nagy Kata
2025.10.09.
Ha minden évszakváltás során elkezdesz kacérkodni a frufru gondolatával, de félsz, hogy túl nagy változás lenne, a szakadt frufru számodra az ideális választás!

A szakadt frufru amellett, hogy elképesztően jól néz ki, egyszerűen kezelhető és sokoldalú is. 

Daisy Edgar-Jones frufrut visel
Daisy Edgar-Jones is a szakadt frufrura tette le a voksát. 
Forrás:  Getty Images

Az ősz hajtrendje a szakadt frufru lesz 

Amint megérkezik az ősz, máris ellenállhatatlan kísértést érzünk arra, hogy változtassunk valamit a frizuránkon: úgy tűnik, a sztárok is így vannak ezzel, ugyanis az utóbbi időben mindegyik igazán stílusos celeb szakadt frufrut vágatott magának. 

Ez a fazon méltó utódja a függöny frufrunak, ami bár tényleg őrült jól néz ki, minden egyes reggel rá kellett döbbennünk, hogy egy rémálom a formázása.

Ezt a nem elhanyagolható szempontot azonban remekül orvosolja a tépett verziója, ami jóval könnyebben kezelhető és sokkal kevesebb karbantartást igényel, mint az elődje. 

A hajat itt nem fokozatosan vágjuk le, hanem megőrizzük a kócos, enyhén szélfútta hatást, ami miatt az egész megjelenés kap egy hanyag, de mégis elegáns vibe-ot anélkül, hogy úgy tűnne, mintha órákat töltöttél volna a beszárításával.

 A legjobb pedig, hogy erre valóban nincs szükség, mivel elég hajmosás után egy kis formázó krémmel belőni a tincseket és egész nap garantált a kifinomult hatás.

Már a sztárok is elkezdték felfedezni magunknak ezt az új fazont: többek között Jenna Ortega is ilyen hajjal hódít mostanában.  

LONDON, ENGLAND - AUGUST 30: Jenna Ortega attends the photocall for "Beetlejuice Beetlejuice" at One Marylebone on August 30, 2024 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)
Jenna Ortega is szakadt frufrut vágatott. 
Forrás: Getty Images Europe

Ha bizonytalan vagy abban, hogy vajon jól állna-e neked, megnyugtatunk: ez a fazon szinte mindenkinek jól áll, hiszen kerüli az éles kontúrokat és gyönyörűen keretezi az arcot és felhívja a figyelmet a szemekre. Ráadásul nem csupán kiengedve mutat jól: lófarokkal, konttyal és félig feltűzött hajjal is istenien működik. 

Pin Curl: a TikTok legújabb hajtrükkjével négyszer dúsabbnak tűnik a hajad

Ha te is unod már, hogy a tökéletesen belőtt hajad nettó 6 perc után olyan lustán és nyúzottan lapul a fejedre, mint a macskád egy egész napos semmittevés után, akkor lesd el a TikTokerek legújabb hajtrükkjét, amivel garantál az egész napon át kitartó szalon hatás!

5 végzetes hiba, amit elkövetsz otthoni hajfestés közben a fodrászok szerint

Az otthoni hajfestéssel mindannyian megpróbálkoztunk már. Egyszer. Na jó, a bátrak többször is, de ha még nem rohantál este 10-kor egy sapkával a fejeden a legközelebbi hipermarketbe egy újabb dobozos hajfestékért közvetlenül festés után (megtörtént eset), akkor még nem is éltél igazán. Szerencsére pár nagylelkű mesterfodrász elárulta, mik azok a hibák, amiket érdemes elkerülni, hogy az otthoni hajfestés soha többé ne fulladjon katasztrófába.

Tudjuk, mi hiányzott! Visszatér a Nick Carter-féle függönyfrizura, és még a nők körében is divat lesz

Még előttünk van, ahogy a Cardigans Lovefool című klipjében Leonardo DiCaprio egy hatalmas akváriumon keresztül igézően néz a kamerába kétoldalra fésült tincseivel. Ugyanezzel a frizurával mosolygott ránk Nick Carter is a poszterekről, és bizony, ez a hajviselet most visszatér...

 

