Szakadt frufru: elegancia és vadság egyetlen frizurában

A szakadt frufru amellett, hogy elképesztően jól néz ki, egyszerűen kezelhető és sokoldalú is.
Amint megérkezik az ősz, máris ellenállhatatlan kísértést érzünk arra, hogy változtassunk valamit a frizuránkon: úgy tűnik, a sztárok is így vannak ezzel, ugyanis az utóbbi időben mindegyik igazán stílusos celeb szakadt frufrut vágatott magának.
Ez a fazon méltó utódja a függöny frufrunak, ami bár tényleg őrült jól néz ki, minden egyes reggel rá kellett döbbennünk, hogy egy rémálom a formázása.
Ezt a nem elhanyagolható szempontot azonban remekül orvosolja a tépett verziója, ami jóval könnyebben kezelhető és sokkal kevesebb karbantartást igényel, mint az elődje.
A hajat itt nem fokozatosan vágjuk le, hanem megőrizzük a kócos, enyhén szélfútta hatást, ami miatt az egész megjelenés kap egy hanyag, de mégis elegáns vibe-ot anélkül, hogy úgy tűnne, mintha órákat töltöttél volna a beszárításával.
A legjobb pedig, hogy erre valóban nincs szükség, mivel elég hajmosás után egy kis formázó krémmel belőni a tincseket és egész nap garantált a kifinomult hatás.
Már a sztárok is elkezdték felfedezni magunknak ezt az új fazont: többek között Jenna Ortega is ilyen hajjal hódít mostanában.
Ha bizonytalan vagy abban, hogy vajon jól állna-e neked, megnyugtatunk: ez a fazon szinte mindenkinek jól áll, hiszen kerüli az éles kontúrokat és gyönyörűen keretezi az arcot és felhívja a figyelmet a szemekre. Ráadásul nem csupán kiengedve mutat jól: lófarokkal, konttyal és félig feltűzött hajjal is istenien működik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.