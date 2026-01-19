Visszatér a vörös démon haj − Ilyen árnyalatot válassz a bőrszínedhez

Ha 2026 hajtrendjeit egyetlen mondatban kéne összefoglalni, az valahogy így hangzana: “A vörös démon haj ismét hódít és ez most nem a 2010-es évek hajlakkos korszakának visszatérése, hanem sokkal kifinomultabb, TikTok-kompatibilis verzió.” Szóval, ha valaha kacérkodtál a gondolattal, hogy kipróbáld a vöröset, most itt az idő, mert a világ legtrendibb frizurái újra lángolnak.

Újra menő a vörös idén télen!

Forrás: Getty Images North America

Eljött a vörösök pillanata! De vigyázz, nem mindegyik árnyalat mutat szexin!

De álljunk meg egy pillanatra! Nem minden vörös haj egyforma, és nem mindenki számára előnyös. Egy rosszul kiválasztott árnyalat könnyen elérheti a „tűzoltó piros bukósisak” hatást, ami valljuk be, nem épp az a TikTok-viral pillanat, amit szeretnénk.

Rona O’Connor, a Beverly Hills-ben dolgozó, nemzetközileg ismert red-haj specialistája több hollywoodi hírességgel dolgozott már együtt - többek közt Blake Lively-vel, Bella Thorne-nal, és Debra Messinggel.

„A vörös haj sokaknak kihívást jelent, de ha jól csinálják, igazán szexi eredményt adhat. Az első lépés mindig az alapszín, a bőr alaptónusának megállapítása. Ha valakinek hűvös, világos alaptónusa van — rózsás vagy semleges-rózsás árnyalattal — akkor burgundi vagy hideg mahagóni lehet a befutó. Ha meleg alaptónusod van, inkább réz, arany-vörös, akár karmazsin-vörös irányba jobb elmenni.”

Rona azt is hozzáteszi:

„Ha a hajad világosabb vagy már szőkítve volt, először kondicionálni kell, mert a világosítás nagyon megnyitja a haj szerkezetét. Ha ez nincs rendben, a vörös pigment nem fog szépen tapadni, később foltos lehet a szín. Utána jön az árnyalás, de nem monokrómként: több vörös tónust kell keverni, hogy meglegyen a mélység, a fény és a tűz.”

A karbantartásról is szó esett:

„Mindig ajánlom, hogy használjanak színvédő sampont, UV-védelmet, heti hajmaszkot és időnként gloss kezelést. A vörös haj gyorsan fakul, főleg, ha sokat mosod, sok napsütésnek kiteszed, vagy sok styling-eszközt használsz, méghozzá magas hővel.”

Melyik vörös illik hozzád?

A sztárfodrász tanácsai alapján, nézzük meg részletesen, hogy pontosan melyik vöröst érdemes választanod az idei nagy dobbanásra.

Világos bőr, hideg tónusokkal

Ha hófehér a bőröd, mint egy mesebeli vámpírnak, akkor a hűvösebb árnyalatok a nyerők: gondolj mély burgundira, bordóra vagy hideg mahagónira. Ezek kiemelik a porcelán bőröd és extra drámát adnak a megjelenésednek.

Világos bőr, meleg tónusokkal

Az epres szőke és a rézvörös itt a jackpot! Ezek az árnyalatok életet lehelnek a bőrödbe, és igazi TikTok „soft girl” hangulatot hoznak.

Közepes bőrtónus

Ha kicsit olívásabb a bőröd, válaszd a gesztenyés-vörös, fahéjas vagy kicsit mélyebb rezes tónusokat. Ez a kategória a legjátékosabb: elég sok árnyalat működik rajtad.