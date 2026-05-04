Eufória-láz a kezeden: ezeknél a merész körmöknél nincs most menőbb

Az Eufória (Euphoria) sorozat esztétikája már hosszú évek óta uralja a szépségipart. A széria stílusában a cyberpunk esztétika tündérporral találkozik, és amiben egyetlen szabály létezik: a minimalizmus halott. Amíg a harmadik évad új részeire várunk, összegyűjtöttük a legjobb Eufória körmöket, hogy a következő szalon időpontodkor te is Maddy vagy Cassie hangulatában ragyoghass!

Elindult az Eufória 3. évadának debütálása, és most minden héten újabb résszel sokkolnak minket a sorozat készítői.

Az első két évad során az Eufória nails és az Eufória makeup kifejezések valósággal felrobbantották a szépségipart, így átírva mindent, amit eddig a csili-vili esztétikáról tudtunk.

Akár lélegzetvisszafojtva várod az Eufória harmadik évadának premierjét, akár egyetlen részt sem láttál belőle, egyvalamit lehetetlen letagadni: az HBO sikersorozata fenekestül felforgatta a szépségipart. Donni Davy sminkmester visszahozta a vibráló szemhéjpúderek, a drámai highlighterek és a csillámok 2010-es éveket idéző reneszánszát, míg a második évad körömművésze, Natalie Minerva, olyan strasszokkal díszített karmokat és csillogó króm francia végeket alkotott, amelyek nők millióinak inspirációs képei között landoltak.

A sorozatban a köröm nem csak dísz, hanem a karakterfejlődés része. Maddy magabiztossága a hegyes stiletto fazonokban, Cassie kétségbeesett vágya a figyelemre a csillogó kövekben tükröződött. Mialatt évekig a visszafogott "nude" és a minimalizmus hódított, az Euphoria engedélyt adott arra, hogy újra divatos túlzásokba essünk. Bár már most látszik, hogy az Eufória 3. évada teljesen más esztétikával dolgozik, alig várjuk az újabb beautytrendeket. Jöhetnek a neon fröccsenések, a 3D-s díszek, a multikróm finishek és az extrém hosszúságok. Ezek a manikűrök arra születtek, hogy kitűnjenek és neked is ki kell próbálnod ezt a világot!

Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy az állatminta alapdarab, az Maddy. Ez a stiletto forma a leopárd, a tigris és a krokodil mintázatát vonultatja fel, amit az arany matricák tesznek igazán luxus hatásúvá. Ez a szett abszolút kedvence lenne a díva Maddy Pereznek.