Eddig te is biztos, hogy rosszul mostál hajat − A fodrászok elárulták, mit rontasz el

A hajmosás nem bonyolult, de néhány tudatos lépéssel sokat tehetsz azért, hogy hajad egészségesebb, puhább és ragyogóbb legyen. Néha valóban az apró részletek hozzák a legnagyobb változást. Ha betartod ezt a 10 lépést, hajad is meghálálja.

A helyes hajmosás megmentheti a fürtjeidet.

Forrás: 123rf

A megfelelő sampon kiválasztása kulcsfontosságú.

A túl forró víz és a kapkodás többet árthat, mint használ.

A balzsam és a helyes technika látványos különbséghez vezethet.

Évek óta rosszul mosod a hajad? A fodrászok szerint ezt a 10 hibát szinte mindenki elköveti

A hajmosás a legtöbb ember számára egy rutinfeladat, amelyet szinte automatikusan végez. A szakértők szerint azonban néhány apró hiba is elég ahhoz, hogy a frizura gyorsabban zsírosodjon, fénytelenné váljon vagy a fejbőr irritált legyen. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a helyes hajmosásnál!

1. Válassz a fejbőrödnek megfelelő sampont

Ne az illat vagy a csomagolás alapján dönts. A zsíros fejbőr más ápolást igényel, mint a száraz vagy az érzékeny.

2. Kerüld a túl forró vizet

A forró zuhany kellemes lehet, de kiszáríthatja a hajat és a fejbőrt. A langyos víz sokkal jobb választás.

3. Először alaposan nedvesítsd be a hajad

A sampon csak akkor tud megfelelően tisztítani, ha a haj teljesen átnedvesedett.

4. Ne használj túl sok sampont

A több nem jelent jobb eredményt. A legtöbb esetben egy kisebb mennyiség is elegendő.

5. A fejbőrre koncentrálj

A szennyeződések és a faggyú elsősorban a fejbőrön halmozódnak fel, ezért itt érdemes alaposan tisztítani. Dörzsöld meg jól az ujjbegyeiddel, hogy mindent eltávolíts róla.

6. Ne vakard a fejbőrödet a körmöddel

A durva dörzsölés irritációt okozhat. Használj gyengéd, körkörös mozdulatokat az ujjbegyeiddel.

7. Ne kapkodd el a hajmosást

A szakértők szerint legalább 30–60 másodpercig érdemes masszírozni a sampont a fejbőrbe.

8. Öblíts alaposan

A visszamaradt samponmaradványok viszketést, korpásodást és fakó hajképet okozhatnak.

9. Ne hagyd ki a balzsamot

A balzsam segít megőrizni a haj puhaságát, fényét és kezelhetőségét még rövidebb haj esetén is.

10. Zárd hidegebb vizes öblítéssel

A hajszálak külső rétege simábbá válhat, amitől a haj fényesebbnek és rendezettebbnek tűnhet.

Ha tehát fényes, egészséges tincsekre vágysz, a fodrászok egyszerű tippjeit neked is érdemes megfogadnod.

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