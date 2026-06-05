Eddig te is biztos, hogy rosszul mostál hajat − A fodrászok elárulták, mit rontasz el

A hajmosás nem bonyolult, de néhány tudatos lépéssel sokat tehetsz azért, hogy hajad egészségesebb, puhább és ragyogóbb legyen. Néha valóban az apró részletek hozzák a legnagyobb változást. Ha betartod ezt a 10 lépést, hajad is meghálálja.
- A megfelelő sampon kiválasztása kulcsfontosságú.
- A túl forró víz és a kapkodás többet árthat, mint használ.
- A balzsam és a helyes technika látványos különbséghez vezethet.
Évek óta rosszul mosod a hajad? A fodrászok szerint ezt a 10 hibát szinte mindenki elköveti
A hajmosás a legtöbb ember számára egy rutinfeladat, amelyet szinte automatikusan végez. A szakértők szerint azonban néhány apró hiba is elég ahhoz, hogy a frizura gyorsabban zsírosodjon, fénytelenné váljon vagy a fejbőr irritált legyen. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a helyes hajmosásnál!
1. Válassz a fejbőrödnek megfelelő sampont
Ne az illat vagy a csomagolás alapján dönts. A zsíros fejbőr más ápolást igényel, mint a száraz vagy az érzékeny.
2. Kerüld a túl forró vizet
A forró zuhany kellemes lehet, de kiszáríthatja a hajat és a fejbőrt. A langyos víz sokkal jobb választás.
3. Először alaposan nedvesítsd be a hajad
A sampon csak akkor tud megfelelően tisztítani, ha a haj teljesen átnedvesedett.
4. Ne használj túl sok sampont
A több nem jelent jobb eredményt. A legtöbb esetben egy kisebb mennyiség is elegendő.
5. A fejbőrre koncentrálj
A szennyeződések és a faggyú elsősorban a fejbőrön halmozódnak fel, ezért itt érdemes alaposan tisztítani. Dörzsöld meg jól az ujjbegyeiddel, hogy mindent eltávolíts róla.
6. Ne vakard a fejbőrödet a körmöddel
A durva dörzsölés irritációt okozhat. Használj gyengéd, körkörös mozdulatokat az ujjbegyeiddel.
7. Ne kapkodd el a hajmosást
A szakértők szerint legalább 30–60 másodpercig érdemes masszírozni a sampont a fejbőrbe.
8. Öblíts alaposan
A visszamaradt samponmaradványok viszketést, korpásodást és fakó hajképet okozhatnak.
9. Ne hagyd ki a balzsamot
A balzsam segít megőrizni a haj puhaságát, fényét és kezelhetőségét még rövidebb haj esetén is.
10. Zárd hidegebb vizes öblítéssel
A hajszálak külső rétege simábbá válhat, amitől a haj fényesebbnek és rendezettebbnek tűnhet.
Ha tehát fényes, egészséges tincsekre vágysz, a fodrászok egyszerű tippjeit neked is érdemes megfogadnod.
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