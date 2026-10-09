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divat

Felejtsd el a tökéletes manikűrt: a maszatolt körömlakk lesz trendi

divat tavasz manikűr
Horváth Angéla
2026.10.09.
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A tökéletes műköröm és a rendezett manikűr után egészen más irány jöhet a tavaszi trendekben. A modellek olyan körmökkel jelennek meg a kifutókon, amit mi valószínűleg azonnal lemosnánk.

Az elmúlt szezonokban a hosszú, csillogó és gondosan elkészített zselés körmök uralták a vörös szőnyeget és az utcai divatot is. Jövő tavasszal azonban egészen más lesz az irány. A modellek rövid, pirosra lakkozott körömmel jelentek meg a kifutókon, amit szándékosan pontatlanul vittek fel. A festék elkenődött, a köröm széleinél sem igazították ki, az összhatás olyan volt, mintha valaki sietve, ügyetlenül lakkozott volna. A manikűröket a japán körömdizájner, Nails by Mei készítette, aki kreatív és szokatlan munkáiról ismert. Ezúttal éppen annak adott teret, amit egy hagyományos manikűrnél mindenáron igyekszünk elkerülni: a tökéletlenségnek.

Jövő tavasszal az elkenődött manikűr lesz a divat
Jövő tavasszal az elkenődött manikűr lesz a divat
Forrás: Instagram

Az elkenődött manikűr lehet az új trend

Az elkenődött körömlakk egyfajta válasz lehet arra, hogy a mainkűrök terén az utóbbi években mindenki a tökéletességre törekedett. A körömlakk precíz felvitele önmagában is nagy odafigyelést igényel, a bonyolult nail art mintákról nem is beszélve. Ehhez képest az új trendnél éppen az a lényeg, hogy ne javítsuk ki az elcsúszott festéket. A végeredménynek nem kell szabályosnak és hibátlannak lennie. Nails by Mei szerint jövő tavasszal a körmeinknek olyannak kell lennie, mintha a pasink lakkozta volna ki. 

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