Diana hercegné gusztustalan kérdésre adott válasza példaértékű — Bárki tanulhatna tőle

helyzet Diana riporter
Simon Péter
2025.08.30.
A szívek néhai királynője nemcsak kedvességből és segítőkészségből, de diplomáciából is jelest kaphatott volna a viselkedése alapján. Amikor egy tévés interjúban tolakodó és ízléstelen kérdést kapott a riportertől, Diana hercegnének a szeme sem rebbent, úgy adott frappáns választ a gusztustalan kérdésre.

A néhai Diana hercegné, akit mindig is a „nép hercegnőjeként” emlegettek, arról volt híres, hogy minden helyzetet elegánsan, türelemmel és diplomáciával kezelt. Az 1980-as években a bulvárlapok és a közvélemény különösen egészségtelen megszállottsággal viseltetett a teste iránt, abban az időben, amikor pletykák keringtek az étkezési zavarairól, és minden szem őt vizslatta. Egy nemrég előkerült videóban egy tolakodó riporter olyasmiről faggatta, amihez semmi köze nem lett volna, a feltett kérdés finoman szólva ízléstelen volt, de Diana hercegné válasza, mint mindig, tökéletes volt.

Diana hercegné
Diana hercegné mindig kedves, elegáns és diplomaikus válaszokat adott
Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegné szemrebbenés nélküli válasza kínos helyzetbe hozta a riportert

Egy interjúban a riporter Diana hercegné vékony alkatára utalgatva azt mondta: „Sokan mondják, hogy olyan vékony vagy, nyilván nem eszel eleget”, Vilmos herceg és Harry herceg édesanyja nyugodt, higgadt és alapos választ adott.

„Amikor egy rendezvényre megyünk, és az ebédidőben van, gyakran büféebédet szolgálnak fel, mert így könnyebb kiszolgálni a néha hatalmas tömeget. Így lehetetlen egyszerre beszélgetni és enni. Végül csak a tányéron lévő csirkehús után kapkodsz, de soha nem jutsz hozzá” — mondta el Diana hercegné, és azt is hozzátette: „Mire hazaérsz, már biztosan nincs időd, mert rohansz valahova máshova, de soha nem vagyok úgynevezett diétán. Valószínűleg azért vagyok ilyen vékony, mert sokat edzek”.

Diana hercegné rajongói fiókjának követői nem hagyták szó nélkül az interjúkészítőt, és egekig magasztalták kedvencük diplomáciai érzékét, kedvességét és eleganciáját. 

