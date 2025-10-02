Ez volt Diana hercegné titkos technikája: így tűnt mindig magabiztosnak

A titkos módszernek köszönhetően nőtt az önbizalmuk, tudatosabban kezdték használni testüket a színpadon és elmúltak a mozgásszervi panaszaik. Nyílt titok volt, hogy Diana hercegné is élt ezzel a módszerrel: rengeteget változott általa a testtartása, ráadásul a mindennapokban felgyülemlett stresszt szintén ezzel tudta levezetni.

Diana hercegné életében bőven volt stressz Forrás: Bettmann

A mindennapokban rengeteg inger ér minket, néha több is, mint amennyit idegrendszerünk képes maximálisan feldolgozni. Egy idő után az információcunami, a stressz, a kötelező programok és feladatok „jutalma” lehet a kiégés, így, ha jót akarunk magunknak, jobb, ha még akkor elkezdünk tüzet oltani, mielőtt a baj bekövetkezne.

Mi ez a titkos technika, amelyet Diana hercegné is életmentőnek tekintett?

Nem más, mint az Alexander-technika. Frederick Matthias Alexander ausztrál színész 130 éve kísérletezte ki és fejlesztette tökélyre.

Szüksége is volt rá, ugyanis azt vette észre, hogy a hétköznapi beszéddel ellentétben a színpadon bereked és elmegy a hangja.

Folyamatosan figyelte magát, és rájött, hogy testében felesleges izomfeszültségek vannak: stressz hatására összeszorította az állkapcsát, behúzta a nyakát. Azt feltételezte, hogy amint ezek megszűnnek, újra képes lesz hibátlanul teljesíteni a színpadon.

Így nézett ki a gyakorlatban a Diana hercegné által alkalmazott módszer

Alexander módszere abban áll, hogy a mentor érintésekkel és szóbeli instrukciókkal dolgozik az alanyon. A gyakorlásoknak köszönhetően Diana hercegné mozgása, testtartása harmonikusabbá és könnyedebbé vált, így egyre nagyobb önbizalommal állt helyt a brit királyi család protokolláris eseményein.

Diana hercegné titkos módszere az Alexander-technika volt Forrás: Hulton Archive

A helytelen beidegződéseket és izomfeszültségeket − az abból eredő helytelen testtartást vagy mozgásszervi problémákat − a mentor megfigyelte rajta, és úgy hívta fel rájuk a figyelmet, hogy kezébe vette a karját vagy vállát, hogy megmutassa, milyen egy mozdulat különösebb izommunka nélkül. Ezt követően instrukciókat adott, amivel elérte, hogy a hercegné izmai a lehető leglazább állapotba kerüljenek. A tanulási folyamat végén Diana hercegné már önállóan is tudta alkalmazni a technikát.