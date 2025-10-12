Mentő száguldott a kórházba Diane Keatonnel

Október 11-én elhunyt Diane Keaton. A színésznő betegségéről csak a családja tudott, ők azonban nem hozták ezt nyilvánosságra. Ahogyan azt sem, miben halt meg az Oscar-díjas legenda. Keatont az egész világ gyászolja, Woody Allen összetört a halálír hallatán, civilek és hírességek a közösségi médiában emlékeznek meg róla.

Diane Keatont kórházba szállították

Diane Keaton szombaton reggel került kórházba

A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője közölte, hogy Diane Keaton lakásához a szombat reggeli órákban mentőt hívtak, amit később rendőrségi források is megerősítettek− tudta meg a CNN. Az azonban nem derült ki, miért kellett Keatont kórházba szállítani, és mivel természetes halálról van szó, az orvosszakértői hivatalnak nincs feljegyzése a halálesetről. Diane halálának hírét korábbi munkatársa, Dori Rath közölte a People-lel.

Csak ő és a családja tudta, mekkora a baj

Diane Keatont tavasszal még gyakran látták a szomszédok a brentwoodi utcákon sétálni kutyájával, utolsó, áprilisi posztjában is Reggie szerepel. A színésznő a képeken egészségesnek és vidámnak tűnt. Arra azonban mindenki felkapta a fejét, amikor piacra dobta álomotthonát, amelyről még könyvet is írt A ház, amit a Pinterest épített címmel. Valószínűleg tisztában volt azzal, mennyire beteg, ugyanis másképpen nem vált volna meg a háztól. Korábban azt nyilatkozta, ez a végleges és utolsó otthona, ami a saját képre formált.