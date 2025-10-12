Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mentő száguldott a kórházba Diane Keatonnel

Egyelőre nem tudni, milyen betegségben szenvedett a színésznő. Diane Keaton családja nem nyilatkozott, csupán arra kérte a rajongókat és a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.

Október 11-én elhunyt Diane Keaton. A színésznő betegségéről csak a családja tudott, ők azonban nem hozták ezt nyilvánosságra. Ahogyan azt sem, miben halt meg az Oscar-díjas legenda. Keatont az egész világ gyászolja, Woody Allen összetört a halálír hallatán, civilek és hírességek a közösségi médiában emlékeznek meg róla. 

Diane Keatont kórházba szállították
Diane Keatont kórházba szállították
Diane Keaton szombaton reggel került kórházba

A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője közölte, hogy Diane Keaton lakásához a szombat reggeli órákban mentőt hívtak, amit később rendőrségi források is megerősítettek− tudta meg a CNN. Az azonban nem derült ki, miért kellett Keatont kórházba szállítani, és mivel természetes halálról van szó, az orvosszakértői hivatalnak nincs feljegyzése a halálesetről. Diane halálának hírét korábbi munkatársa, Dori Rath közölte a People-lel. 

Csak ő és a családja tudta, mekkora a baj

Diane Keatont tavasszal még gyakran látták a szomszédok a brentwoodi utcákon sétálni kutyájával, utolsó, áprilisi posztjában is Reggie szerepel. A színésznő a képeken egészségesnek és vidámnak tűnt. Arra azonban mindenki felkapta a fejét, amikor piacra dobta álomotthonát, amelyről még könyvet is írt A ház, amit a Pinterest épített címmel. Valószínűleg tisztában volt azzal, mennyire beteg, ugyanis másképpen nem vált volna meg a háztól. Korábban azt nyilatkozta, ez a végleges és utolsó otthona, ami a saját képre formált. 

Világsztárok voltak a szerelmei, de sosem akart férjhez menni Diane Keaton: ez volt a 3 legjelentősebb kapcsolata

Nem neki találták ki a házasságot és a gyereknevelést – vallotta és ehhez tartotta magát. Gyerekeit 50 éves korában fogadta örökbe, akkor érezte úgy, hogy már megérett az anyaságra.

Előkerült Diane Keaton utolsó fotója: az Instagramra posztolt a színésznő

Brentwood lakói naponta találkozhattak a színésznővel. Diane Keaton mellett mindig ott volt kutyája is és az utolsó posztjában is Reggie van a középpontban.

Diane Keaton tudhatta, ebből nem gyógyul meg: piacra dobta álmai otthonát, a harmadik kismalac elpusztíthatatlan téglaházát

29 millió dollárért kelt el tavasszal A ház, amit a Pinterest épített. Diane Keaton halála előtt nem sokkal eladta otthonát, amibe szívét, lelkét és a lakberendezés iránti szenvedélyét is beletette.

 

