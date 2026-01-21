Minden, amit A hét királyság lovagja Eggjéről tudnod kell – Ismerd meg Dexter Sol Ansellt

A legújabb HBO-sorozatba igen kiváló színészeket verbuváltak össze, az egyik legnagyobb felfedezettjük pedig nem más, mint Dexter Sol Ansell, aki az éles eszű Egget formálja meg. A színész zsenge kora ellenére parádés alakítást nyújt, A hét királyság lovagja premierje pedig jó apropó, hogy megismerjük eddigi életét és munkásságát!

A hét királyság lovagja nagy felfedezettje Dexter Sol Ansell.

Forrás: Northfoto

Dexter Sol Ansell élete 2014. szeptember 16-án született az angliai Leedsben.

Édesanyja, Debbie King műsorezető, édesapja, Jonathan Ansell popénekes.

Első szerepét az Emmerdale c. szappanoperában kapta.

A hét királyság lovagja szereposztásán kívül Az Éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája filmből lehet ismerős

Aki Egg mögött áll: Dexter Sol Ansell korai élete

A hét királyság lovagja szereposztásának egyik figyelemreméltó felfedezettje az a Dexter Sol Ansell, aki az egyik főszereplőt, a minden pillanatban élesnyelvű Egget alakítja. A 11 évét taposó gyerekszínész beleszületett a showbizniszbe, hisz édesanyja, Debbie King korábban egy brit kvízműsor, a Quizmania műsorezetője volt, míg apja, Jonathan Ansell a G4 Nevű popcsapat énekese.

Dexter Sol Ansell szülei is a szórakoztatóiparban dolgoznak.

Forrás: Northfoto

Egy lánytestére van a zsenge tehetség pedig színészi képességeit egyengeti a walesi Mark Jermin drámatagozatos iskolában, Egg szerepét is itteni tanulmányai alatt kapta meg.

A hét királyság lovagja szereposztásán túl: Dexter Sol Ansell filmjei és sorozatai

Első lehetőségét még kétévesen kapta meg az Emmerdale című angol szappanoperában, akkor csak egy kisebb szerepet kapott, később azonban állandó karakterré vált: 2019 és 2021 között Lucas Taylort alakította. A magyar nézők számára két korábbi munkája lehet ismerős: a 2024-es Itt című filmben még nyúlfarknyi játékidőt kapott, azonban egy évvel korábban megmutathatta mire képes.

Ugyanis ő formálta meg az ifjú Coriolanus Snow elnököt Az Éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája c. moziban, ami meghozta számára az áttörést.

A Dunkot és Egget megformáló színészek a kamerákon kívül is jól kijönnek egymással.

Forrás: Profimedia

Ez kellett ahhoz, hogy felfigyeljenek rá a HBO fejesei, így a nézők legnagyobb örömére ő játszhatja el Egg szerepét. A sorozat másik protagonistáját, a jószívű behemót Dunkot alakító színész, Peter Claffey szerint korát meghazudtolóan fegyelmezett és tehetséges a zsenge színészpalánta, akivel már az első perctől kezdve remekül működik a kémia. Claffey szkeptikus volt, hogy egy gyerekszínésszel kell együtt játszania, ám az első találkozás eloszlatta kételyeit. Mint nyilatkozta:

Dexter egy igazán lenyűgöző, érett kis ember. Olyan érzés, mintha egy olyan színésszel dolgoznál, aki már 50 éve a szakmában van.

A hét királyság lovagja szereplői nemcsak a forgatásokon, de azon kívül is jól kijött egymással, többek között játékterembe mennek.

Dexter Sol Ansell, A hét királyság lovagja sztárja Nem bocsátkoznánk messze menő következtetésebe, ám ha az ifjú tehetség jól választ szerepeket és odafigyel rá, hogy színészi karriere mellett megélje gyerek, illetve tinédzser éveit, fényes jövő vár rá. A showbiznisz már a vérében csörgedezik, A hét királyság lovagja szerepe pedig remek kiugrási lehetőség számára. Mi mindenesetre kíváncsian figyeljük Dexter Sol Ansell karrierjének alakulását.

Olvass további színészekről a Trónok harca világában: