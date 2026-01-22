Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
bírósági tárgyalás pereskedés Elizabeth Hurley Harry herceg
Komáromi Bence
2026.01.22.
Csütörtökön Elizabeth Hurley meghallgatásával folytatódott a brit bulvársajtó ellen folyó per. A színésznő nem bírta ki könnyek nélkül a vallomását. Szerencsére a fia és Harry herceg is támogatták őt.

Folytatódik a bírósági tárgyalás. Közszereplők és hírességek sora indított pert a brit bulvársajtó képviselői - különösen a Daily Mail munkatársai - ellen. A keresetükben azt állítják, hogy az újságok illegális módon jutottak hozzá számtalan olyan értesülésükhöz, amelyekkel aláásták a jó hírnévhez való jogukat. Szerdán Harry herceg könnyek közt vallott arról, hogy a média tönkretette az ő és felesége, Meghan Markle életét, amíg Angliában laktak. Csütörtökön pedig Elizabeth Hurley vallomása következett. Amennyiben bebizonyosodik az illegális adatgyűjtés vádja, akkor az a brit bulvársajtó egyik legnagyobb botrányává válhat.

Harry herceg ma újra megjelent a bíróságon, hogy támogassa barátját, Liz Hurleyt
Forrás: Getty Images

Elizabeth Hurley és Harry herceg összefogott a sajtó ellen

A Mirror információi szerint a tékozló herceg mellett részt vesz a tárgyalásokon tanúként Sir Elton John és a férje, David Furnish és Sadie Frost és Liz Hurley színésznők is. Rajtuk kívül több bárónő, aktivista és politikus is egyöntetűen azt állítja, hogy a sajtó megszegte az adatgyűjtésre vonatkozó törvényeket.

Csütörtökön a Bájkeverő sztárjának vallomásával folytatódott a meghallgatás, Harry herceg pedig ismét visszatért a bíróságra, hogy támogassa Lizt. A színésznő megerősítette a herceg korábbi szavait és leszögezte, hogy a barátaik részéről nem történt információ szivárogtatás, így egyértelmű, hogy a lapok illegális módon jutottak hozzá az értesüléseikhez velük kapcsolatban. A meghallgatása alatt a lap újságírója szerint Harry herceg Elizabeth Hurley fia, Damian mellett ült és végig támogatta a régi barátját. Liz könnyek között vallott arról, hogy véleménye szerint lehallgatták az otthoni telefonbeszélgetéseit.

A kereset szerint a sajtó munkatársai ellopták Elizabeth Hurley orvosi adatait, miközben a fiával, Damiennel volt várandós
Forrás:  Getty Images

„A Mail ellenem elkövetett jogellenes cselekedetei magukba foglalták a vezetékes telefonom lehallgatását, és az élő telefonbeszélgetéseim rögzítését. Titkos mikrofonokat helyeztek el az ablakaimban és ellopták az orvosi adataimat, miközben Damiennel voltam terhes. Soha korábban nem találkoztam ilyen brutális beavatkozással a magánéletemben. Letaglóztak ezek az információk" - árulta el a színésznő. Liz a tanúvallomása ezen pontján sírva fakadt, majd néhány perces szünetet kellett tartani a meghallgatáson, amíg összeszedte magát. Eközben a fia és a sussexi herceg vigasztalták őt.

