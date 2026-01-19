Bradley Cooper anyukája szerint nem fia a világ legjobb színésze

Bradley Cooper hiába sorakoztatja az Oscar-jelöléseket, otthon nem ő számít a világ legjobb színészének. Legalábbis az édesanyja, Gloria Campano szerint biztosan nem. A színész egy friss podcastbeszélgetésben mesélt arról, hogy anyukája teljesen odavan a török romantikus sorozatokért, és van egy színész, aki az ő szemében mindenkit lepipál – beleértve a fiát is.
Bradley Cooper édesanyja szerint van, aki fiánál is jobb színész
A Joe Rogan Experience egyik legutóbbi adásában Cooper elárulta, először egészen véletlenül szembesült édesanyja új szenvedélyével. Egy nap belépett a szobába, és drámai hangokat hallott. Azt hitte, valami baj történt, ezért megkérdezte, mi történt. Később kiderült, hogy Gloria éppen egy török sorozatot néz, méghozzá teljes átéléssel.
A szóban forgó széria az Erkenci Kus, egy romantikus vígjáték, amely egy szabad szellemű fiatal nő, Sanem történetét követi, aki egy reklámügynökségnél dolgozik, és váratlanul szerelemre, valamint életcélra talál. A férfi főszereplőt, a fotós Can Divitet Can Yaman alakítja, aki Cooper édesanyjánál azonnal hatalmas rajongást váltott ki.
Bradley szerint Gloria nemes egyszerűséggel kijelentette: Can Yaman a világ legjobb színésze.
Olyannyira, hogy az 51 epizódból álló sorozatot legalább négyszer végignézte, és bármikor képes újraindítani egy maratoni nézést. A színész elmesélte, hogy az anyukája gyakran főzés közben is bekapcsolja a sorozatot, és közben lelkesen kommentálja Yaman játékát, mozgását, jelenlétét.
Bradley anyukája rajong a török sorozatokért
Mindez elsőre talán fájhatna egy fiúnak, de Cooper inkább mulatságosnak találja a helyzetet. Elismerte, hogy az Erkenci Kus kifejezetten szórakoztató, és szerinte Can Yaman és Demet Özdemir is remek alakítást nyújtanak. Úgy fogalmazott, hogy a sorozat egészen jó, a női főszereplőt pedig külön is dicsérte.
Gloria rajongása nem új keletű: Cooper szerint az édesanyja körülbelül nyolc éve kattant rá a török szappanoperákra, és a COVID-időszak alatt még inkább elmélyült ebben a világban. Azóta szinte mindent megnéz, ami ebbe a műfajba tartozik, és gyakorlatilag a Hallmark-csatorna török kínálatának szakértőjévé vált – írja a FOX 11.
A színész azt is felidézte, hogy amikor New Yorkban együtt élnek, gyakran reggelizés közben hallja ezeket a drámai hangokat kiszűrődni a házból. Ilyenkor csak kapkodja a fejét, és azon gondolkodik, mi történhet éppen a történetben. Féltékenységről tehát szó sincs, sőt, Bradley irigyli édesanyját, amiért órákon át képes a sorozatok világába merülni.
