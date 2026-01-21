Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy nappal Brooklyn Beckham többoldalas nyilatkozata után a volt futballista is nyilvánosan reagált fia szavaira. David Beckham a közösségi média veszélyeiről és a szülői felelősségről beszélt, de a konfliktus részleteiről nem nyilatkozott.

Brooklyn Beckham Instagram-posztja után, amelyben azt taglalta, hogy nem békül ki a szüleivel, David Beckham is megszólalt, és reagált fia többoldalas nyilatkozatára. A volt futballsztár egy televíziós interjúban fejtette ki álláspontját.

Brooklyn kirohanása után David Beckham megtörte a csendet.
Brooklyn kirohanása után David Beckham megtörte a csendet.
Forrás: Getty Images
  • Brooklyn Beckham többoldalas Instagram-posztban taglalta, hogy nem békül ki a szüleivel.
  • Egy nappal később David Beckham megszólalt egy televíziós interjúban.
  • A volt futballista a közösségi média veszélyeiről és nevelési elveiről beszélt.
  • Kiemelte, hogy a gyerekeknek joguk van hibázni, mert ebből tanulnak.

David Beckham a közösségi média szerepéről beszélt

Egy nappal azután, hogy Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozatban részletezte, mi vezetett a szüleivel való szakításhoz, David Beckham is nyilatkozott. A volt labdarúgó kedden a CNBC pénzügyi csatorna műsorában, a Squawk Boxban volt vendég, ahol a közösségi média szerepéről és a fiatalok online jelenlétéről fejtette ki véleményét. Bár konkrétan nem nevezte meg fiát és a közöttük húzódó konfliktusról sem beszélt, szavai egyértelműen a kialakult helyzetre utaltak − írja a Bors.

„Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről... A jó és a rossz oldaláról egyaránt. Amit a gyerekek manapság elérhetnek, az veszélyes lehet. De személyes tapasztalatom szerint, különösen a saját gyerekeim esetében, ha helyesen használják, akkor nincs vele gond” − nyilatkozta David és hozzátette: „Hibáznak, de a gyerekeknek joguk van hibázni. Így tanulnak.”

