Brooklyn Beckham Instagram-posztja után, amelyben azt taglalta, hogy nem békül ki a szüleivel, David Beckham is megszólalt, és reagált fia többoldalas nyilatkozatára. A volt futballsztár egy televíziós interjúban fejtette ki álláspontját.

Brooklyn kirohanása után David Beckham megtörte a csendet.

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham többoldalas Instagram-posztban taglalta, hogy nem békül ki a szüleivel.

Egy nappal később David Beckham megszólalt egy televíziós interjúban.

A volt futballista a közösségi média veszélyeiről és nevelési elveiről beszélt.

Kiemelte, hogy a gyerekeknek joguk van hibázni, mert ebből tanulnak.

David Beckham a közösségi média szerepéről beszélt

Egy nappal azután, hogy Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozatban részletezte, mi vezetett a szüleivel való szakításhoz, David Beckham is nyilatkozott. A volt labdarúgó kedden a CNBC pénzügyi csatorna műsorában, a Squawk Boxban volt vendég, ahol a közösségi média szerepéről és a fiatalok online jelenlétéről fejtette ki véleményét. Bár konkrétan nem nevezte meg fiát és a közöttük húzódó konfliktusról sem beszélt, szavai egyértelműen a kialakult helyzetre utaltak − írja a Bors.

„Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről... A jó és a rossz oldaláról egyaránt. Amit a gyerekek manapság elérhetnek, az veszélyes lehet. De személyes tapasztalatom szerint, különösen a saját gyerekeim esetében, ha helyesen használják, akkor nincs vele gond” − nyilatkozta David és hozzátette: „Hibáznak, de a gyerekeknek joguk van hibázni. Így tanulnak.”

