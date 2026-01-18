Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 18., vasárnap Piroska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
továbblépés

Új, fiatal barátnőjéhez költözött Keith Urban: mutatjuk, kibe lehet szerelmes Nicole Kidman volt férje – Fotón a szőke bombázó

továbblépés Nicole Kidman Keith Urban
Azt beszélik, a countryzenész nem várt sokat a válása után és máris új barátnőjéhez költözött. Keith Urban lányai, bár imádják apjukat, mindenben édesanyjukat, Nicole Kidmant támogatják.

A közel két évtizedig tartó házasság lezárása után Keith Urban és Nicole Kidman külön utakon folytatják életüket. A friss értesülések szerint Urban már új kapcsolatban él, ám Kidmannel kapcsolatban is röppentek fel olyan pletykák, hogy A mentalista 56 éves főszereplőjével Simon Bakerrel vigasztalódik. 

Keith Urban állítólag egy szakítós albumon dolgozik.
Keith Urban állítólag egy szakítós albumon dolgozik.
Forrás: Getty Images North America
  • Keith Urban állítólag új barátnőjével, Karley Scott Collinsszal él együtt.
  • A lányaik, Sunday és Faith nyilvánosan támogatják Nicole Kidmant.
  • A pletykák szerint Kidman Simon Bakerrel vigasztalódik.
  • Kidman közösségimédia-jelenléte a válás óta megváltozott.
  • Urban Nashville-ben dolgozik egy szakítós albumon.
  • A válást a felek a hónap elején véglegesítették és túl vannak a gyerekelhelyezési peren.

Keith Urban kapcsolatáról azt beszélik, komoly

Lapinformációk szerint Nicole Kidman volt férje, az 58 éves Keith Urban újra szerelmes és a kapcsolata komoly.  Úgy tudni, a nő a 26 éves countrysztár, Karley Scott Collins, ám arról nincs információ, hogy a viszony mikortól datálódik. A zenészt nem először hozzák hírbe, októberben azt beszélték, turnézenekara gitárósával, Maggie Baugh-gal jár.  A hírek szerint Keith Nashville-ben egy szakítós albumon dolgozik, és egy zenei stúdiót is felújít a Music Rown.

Karley Scott Collins lehet Keith Urban új párja.
Karley Scott Collins lehet Keith Urban új párja.
Forrás: Getty Images North America

Lányaik, Sunday és Faith is Nicole Kidmant támogatják

Egy bennfentes szerint Urban új kapcsolata közvetetten a gyerekek viselkedésében is tükröződik. „Urbannek van valakije, ezért támogatják a lányok nyilvánosan az édesanyjukat” – fogalmazott a bennfentes a Daily Mailnek. „Úgy tudni, együtt élnek. A lányai, a 17 éves Sunday és a 15 éves Faith imádják az apjukat, szóval, ha ilyen látványosan Nicole mellé állnak, annak komoly oka lehet” – tette hozzá.  A beszámoló szerint a lányok a válás óta jóval többször szerepelnek Nicole Kidman közösségimédia-felületein. „A szakítás óta folyamatosan látod őt és a lányokat a közösségi oldalán és más fotókon. Vele voltak Párizsban a divathéten is. Valahányszor látod őket, összefonják a karjukat vagy fogják egymás kezét: úgy lépnek fel, mint ha azt akarnák üzenni,  »hárman vagyunk a világ ellen«”  – mondta a bennfentes

Nicole Kidman és lányai a párizsi divathéten.
Nicole Kidman és lányai a párizsi divathéten.
Forrás: Getty Images

A gyerekfelügyeleti kérdésben döntött a bíróság

Ezzel párhuzamosan ismét reflektorfénybe kerültek azok a kérdések, amelyek Nicole Kidman és volt férje, Keith Urban közötti gyermekfelügyeleti megállapodást érintik. A színésznő két kamasz lányt nevel, akik szüleik intenzív, nemzetközi szintű karrierje miatt gyakran kénytelenek két nagyváros, sőt esetenként két kontinens között megosztani mindennapjaikat. Sajtóhírek szerint a színésznő sokáig küzdött azért, hogy az övé legyen a gyermekek teljes felügyelei joga, azonban Keith Urban szerette volna, ha az idő felében nála lennének a lányaik. A bíróság végül közös felügyeletet állapított meg, de a lányok az idő nagy részében Nicole Kidmannel élnek majd.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Dudás Miklós párja, Szigligeti Ivett megtörte a csendet: szívszorító sorok

A közösségi oldalán tette közzé Szigligeti Ivett, hogy mikor lesz elhunyt szerelme temetése. Dudás Miklóst január 30-án helyezik végső nyugalomra.

Menedéket keres Sarah Ferguson: fogalma sincs, hol húzza meg magát

York egykori hercege és hercegnéje életében újabb fordulópont következik. Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson a jövő héten végleg elhagyja a windsori Royal Lodge-ot, amely közel másfél évtizeden át volt közös otthonuk.

Ben Affleck keményen beszólt Hollywoodnak: reméli, hogy a gyerekei nem erre pazarolják az életüket

A színész egyáltalán nem szeretné, ha Jennifer Garnerrel közös gyerekeik a színészi pályát választanák. Ben Affleck A nagy fogás (The Rip) című film világpremierjén beszélt arról, hogy a hírnévért túl nagy árat kell fizetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu