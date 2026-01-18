Új, fiatal barátnőjéhez költözött Keith Urban: mutatjuk, kibe lehet szerelmes Nicole Kidman volt férje – Fotón a szőke bombázó

A közel két évtizedig tartó házasság lezárása után Keith Urban és Nicole Kidman külön utakon folytatják életüket. A friss értesülések szerint Urban már új kapcsolatban él, ám Kidmannel kapcsolatban is röppentek fel olyan pletykák, hogy A mentalista 56 éves főszereplőjével Simon Bakerrel vigasztalódik.

Forrás: Getty Images North America

A válást a felek a hónap elején véglegesítették és túl vannak a gyerekelhelyezési peren.

Lapinformációk szerint Nicole Kidman volt férje, az 58 éves Keith Urban újra szerelmes és a kapcsolata komoly. Úgy tudni, a nő a 26 éves countrysztár, Karley Scott Collins, ám arról nincs információ, hogy a viszony mikortól datálódik. A zenészt nem először hozzák hírbe, októberben azt beszélték, turnézenekara gitárósával, Maggie Baugh-gal jár. A hírek szerint Keith Nashville-ben egy szakítós albumon dolgozik, és egy zenei stúdiót is felújít a Music Rown.

Forrás: Getty Images North America

Egy bennfentes szerint Urban új kapcsolata közvetetten a gyerekek viselkedésében is tükröződik. „Urbannek van valakije, ezért támogatják a lányok nyilvánosan az édesanyjukat” – fogalmazott a bennfentes a Daily Mailnek. „Úgy tudni, együtt élnek. A lányai, a 17 éves Sunday és a 15 éves Faith imádják az apjukat, szóval, ha ilyen látványosan Nicole mellé állnak, annak komoly oka lehet” – tette hozzá. A beszámoló szerint a lányok a válás óta jóval többször szerepelnek Nicole Kidman közösségimédia-felületein. „A szakítás óta folyamatosan látod őt és a lányokat a közösségi oldalán és más fotókon. Vele voltak Párizsban a divathéten is. Valahányszor látod őket, összefonják a karjukat vagy fogják egymás kezét: úgy lépnek fel, mint ha azt akarnák üzenni, »hárman vagyunk a világ ellen«” – mondta a bennfentes