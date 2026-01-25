Hilary Duff nagy visszatérése: közel 20 év után állt színpadra az énekesnő – Videó

Hilary Duff visszatérése minden várakozást felülmúlt. Hétfő este a 2000 férőhelyes O2 Shepherd's Bush Empire közönsége tapssal és sikollyal fogadta a popikont, aki 18 év után állt újra élőben a brit főváros színpadára.

Hilary Duff a 2000-es évek slágerei mellett legújabb dalait is bemutatta.

A koncerten a 2000-es évek slágerei mellett a februárban megjelenő hatodik stúdióalbum, a Luck or Something legújabb dalait is bemutatta.

legújabb dalait is bemutatta. A közösségi médiában gyorsan elterjedtek a koncerten készült felvételek.

Az elmúlt években Hilary a családjára koncentrált: két gyermeke született Mike Comrie-től és három jelenlegi férjétől, Matthew Koma zenésztől.

Nagyot szólt Hilary Duff visszatérése

A rajongók már hetekkel a koncert előtt izgatottan várták az eseményt, és a hangulat a fellépés kezdetével robbant igazán: Duff a legnagyobb 2000-es évekbeli slágereit énekelte, köztük a What Dreams Are Made Of című klasszikust is.

A show abból a szempontból is különleges volt, hogy Hilary itt mutatta be legújabb dalát is, amely a februárban megjelenő hatodik stúdióalbumáról, a Luck or Something-ról érkezik. A rajongók lelkesen énekelték vele a With Love-t és a Someone’s Watching Over Me-t, és a fellépés minden pillanata tele volt a régi idők bájával, ugyanakkor friss energiát hozott a színpadra.

A koncertről készült klipek és rövid videók villámgyorsan bejárták a közösségi médiát, és a TikTokon több rajongó is arról számolt be, hogy 8 éves korában először találkozott Hilary zenéjével, most pedig újra ugyanazt az izgalmat élte át.

Hilary Duff az elmúlt években inkább családjára koncentrált

Az elmúlt években Hilary magánéletét is a nyugalom jellemezte. Az énekesnő 2010-ben házasodott össze Mike Comrie jéghokissal, akivel egy fiuk született, ám 2016-ban elváltak. 2019-ben újraházasodott Matthew Koma zenésszel, akitől három gyermeke született: a lányok, Banks Violet Bair és Mae James Bair, valamint a legkisebb, Townes Meadow Bair, aki 2024 nyarán jött a világra.

Legutóbb Ashley Tisdale miatt kerültek a címlapokra

Korábban mi is írtunk Ashley Tisdale anyukacsoportos vallomásáról, amelyre Hilary Duff férje, Matthew Koma is reagált. Koma egy humoros Instagram-sztorival kommentálta az esetet, amelyben egy kanapén ülve, fekete ruhában és rózsaszín lencsés napszemüvegben ábrázolta magát, a képhez pedig a „Egy anyukacsoport-beszámoló egy apa szemével” címet illesztette.